Renueve el potencial de su negocio y la confianza de sus clientes

Tomar la decisión de llevar las riendas de un negocio es una tarea que requiere de disciplina, constancia, cumplimiento y organización, sobre todo si día a día se lucha para vender y obtener ganancias que recuperen lo invertido. Pero, ¿cómo hacer que su negocio sea exitoso y se convierta en potencia?



Existen una serie de buenas prácticas que se pueden adoptar y que además de ayudar a impulsar, visibilizar y hacer crecer su negocio, lo acreditarán como dueño del mismo para que forme parte de quienes reciben servicios financieros que demuestren aún más su existencia y potencial, y que finalmente harán que se convierta en todo un éxito.

Renovación, potencial y éxito



Si usted es dueño de un negocio, una de las actividades que más lo beneficiará será tener renovado el registro de su matrícula. Este documento es considerado una especie de pasaporte que le abrirá las puertas a su tienda o establecimiento, e incluso, le permitirá crear nuevos negocios.



Con él, podrá obtener información para ampliar su portafolio de productos y/o servicios con posibles proveedores, demostrará su calidad ante los otros comerciantes, y hará su negocio aún más visible a personas, entidades y empresas que regularmente consultan los registros de búsqueda de entidades potenciales. Esta oportunidad de oro es la mejor radiografía para mostrar lo que es su negocio.

¿Qué pasa con las entidades sin ánimo de lucro?



Si usted es responsable de una fundación, asociación o cualquier otro tipo de entidad sin ánimo de lucro, también debe renovar el registro de su matrícula para entrar al mundo de beneficios que la Cámara de Comercio le proveerá.



Al igual que en los negocios o empresas, estas buenas prácticas lo llevarán a ser parte del grupo de colombianos que generan un impacto positivo, tanto en el país como en su propio negocio.



Recomendaciones para la renovación



Renovar los registros públicos de la Cámara de Comercio, durante los primeros tres (3) meses de cada año, le brindará muchos beneficios a su negocio. Estos funcionan como una carta de presentación que le brindarán una identidad como comerciante, y protegerá el buen nombre de su negocio frente a proveedores, socios y clientes. Por eso se recomienda:



• Siempre revise si sus activos han crecido y mantenga su actividad económica al día. Este campo es uno de los más importantes cuando un posible cliente busca información pues, si no los refleja, no podrá acceder a servicios financieros hechos a su medida.



• Para captar nuevos clientes, es importante que verifique y actualice la información de contacto. De nada sirve tener una empresa registrada que tenga una dirección antigua, un número de teléfono desactualizado, y el correo electrónico errado o que ya no usan.





Con el fin de facilitar y agilizar los procesos a los comerciantes y empresarios, en el 2018 la Cámara de Comercio de Barranquilla actualizó sus plataformas digitales que responden a las exigencias tecnológicas para realizar el proceso de constitución de empresas y la renovación de sus registros públicos.



En el Atlántico, son 70.072 negocios pequeños los registrados en la Cámara de Comercio – quienes representan el 92 por ciento del total de las empresas del departamento – los cuales podrán acceder a la renovación de sus registros públicos desde la plataforma digital disponible para este fin.



Hacerlo es muy fácil, solo debe ingresar a http://www.camarabaq.org.co/renueva-tu-empresa/, diligenciar sus datos, y seguir cada uno de los pasos. Al final del proceso de renovación, puede decidir si paga en la web o si desea imprimir un volante para pagar en cualquiera de los bancos definidos. Además, los puntos de atención estarán abiertos los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía hasta el 1 de abril, y si lo prefiere, la Cámara de Comercio de Barranquilla tiene disponible el servicio de agentes móviles para realizarla a domicilio, solo debe comunicarse al 330 38 34 sin ningún costo.