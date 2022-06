Con la expectativa de lograr mantener el liderazgo en el segmento de pickups compactas, con una oferta adaptada a los clientes colombianos y con mayor cobertura en 4x4, Renault presenta su nueva OROCH, una camioneta que se caracteriza por su robustez, versatilidad, tecnología y tres versiones 4x4 y una con caja CVT.

Así mismo, entre las adiciones en comparación con el modelo anterior están el Asistente de Arranque en Pendiente (HSA), un dispositivo que mantiene el freno hasta que el embrague está en el punto de fricción, lo que facilita el arranque cuesta arriba, manteniendo los frenos apretados durante dos segundos hasta que el conductor configura y activa la primera marcha para mover el vehículo hacia adelante, sin temor a la reversión, incluso con la carga máxima.



También viene con otra tecnología sin precedentes, el Sistema Antivuelcos RMI, que ayuda a detectar las tendencias de vuelco de la carrocería del automóvil y que funciona en conjunto con el Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) y el Sistema de Control de Tracción (TCS) para evitar el vuelco, lo que se traduce en un paquete de seguridad activa integral en todas las versiones, para garantizar la seguridad de los ocupantes en diferentes condiciones de conducción.



A esto se suman más ventajas como el motor H5Ht 1.3L Turbo 154 Hp, Caja CVT X-Tronic de 8 Velocidades, aire acondicionado regulado (automático), tres manijas de sujeción en el techo, cámara de reversa (RVC), función Follow-me Home, guantera delantera con luz de cortesía, toma 12v en parte trasera consola central, sensor de lluvia (AWS), sensor de Luces (ALS), EasyLink 8” con replicación de Smartphone inalámbrica, computador a bordo y regulador y limitador de velocidad (CC/LS).



Esta gran opción, con capacidad para cinco pasajeros, diseñada para los colombianos que buscan dualidad con su vehículo: trabajar y vivir, y que se presenta con precios de lanzamiento y ofertas de financiación exclusivas que se ajustan a las necesidades de los clientes, estará disponible a partir de hoy 3 de junio en todos los concesionarios de la marca en el ámbito nacional.



De acuerdo con Ariel Montenegro, presidente de Renault-Sofasa, la nueva OROCH viene con un frontal que presume ahora una postura más atrevida, gracias a la nueva parrilla delantera y su paragolpes, además de sus nuevos elementos rediseñados como la placa de deslizamiento delantera y los faros antiniebla.



Para él, las nuevas líneas no solo mejoran el diseño musculoso de la camioneta, sino que también optimizan el ángulo de entrada (27. 6º ahora), para mejorar las capacidades todoterreno.



“Todos los ocupantes tendrán una experiencia completamente nueva dentro de esta pick up. La cabina completamente renovada cuenta con un nuevo tablero y paneles de puertas que mejoran la comodidad, así como nuevas tecnologías para mejorar la conectividad y el sistema Easy Life que aumenta el bienestar. También se introduce una gran novedad: el nuevo sistema multimedia 8 '' con conectividad inalámbrica para teléfonos inteligentes a través de Android Auto y Apple CarPlay”, explica el directivo.



De igual forma, este modelo tiene una gama compuesta por cuatro versiones: Cargo 4X4, ZEN 4X4, Intens CVT e Intens 4X4 Outsider, que ofrecen a los clientes prestaciones enfocadas en tecnología, diseño y seguridad.“La nueva Renault OROCH ofrece el verdadero poder de la pick up para todos y está lista para cualquier desafío, brindando todo lo que un cliente necesita en la carretera o la montaña. Cuenta con un motor global que se equipa en los modelos de alta gama de las marcas Renault y Mercedes Benz”.

Red posventa

Renault-Sofasa, así mismo, atiende a sus clientes a través de una amplia red de concesionarios con presencia en 52 ciudades del país, en los que se ofrece un servicio de alta calidad con personal experto y formado en los exigentes estándares de la marca.



De esta forma, la marca cuenta con 107 salas de venta, 32 Renault Selection, 75 talleres de mecánica, 50 talleres de carrocería y pintura, 27 Renault Minuto (centros de servicio rápido de la red posventa), 14 puntos PRO+, 16 talleres Z.E y 19 salas de ventas Z.E, especializados en vehículos eléctricos.