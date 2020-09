Remodela tu casa tranquilo, empieza a hacerlo a distancia

La nueva rutina a la que el mundo se ha tenido que adaptar, ha hecho que las personas pasen el mayor tiempo del día en casa. Esto quiere decir, que cada uno de los espacios de ella, se han ido transformando según las actividades que se deban realizar. La sala se convirtió en un gimnasio, el estudio en la sala de reuniones, el baño en un salón de belleza, y el cuarto en el jardín, colegio o universidad.

Foto: casa multipropósito

Pero el hecho de haber tenido que pasar tantos meses en el mismo lugar, ha resaltado cada una de las imperfecciones o mejoras que se tienen que hacer en el hogar. Tal vez estas antes no eran tan evidentes o notorias como ahora, y quizás a simple vista, no hacían que la casa se viera vieja o aburrida. Y es que en cualquiera de las dos situaciones anteriormente mencionadas, renovar le dará nueva vida al hogar, y permitirá transformar eso que en este momento, ya no se ve ni funciona tan bien.





Ahora, a pesar de que muchos en este tiempo han estado pensando en remodelar, la situación por la emergencia sanitaria, les ha infundido temor o miedo a hacerlo, sumado a una falta de presupuesto, si se tiene en cuenta que el llevar a cabo este proceso, requiere de una gran inversión. Sin embargo, la buena noticia es que con Corona es posible empezar a remodelar de manera tranquila y segura desde la comodidad del hogar. Si bien hay una etapa en la que es necesaria la presencia de un equipo en casa, hay otra previa en la que se puede adelantar todo de forma virtual. Así las cosas, a continuación encontrarás algunos puntos clave que te ayudarán para que des ese primer paso:

Foto: Corona

● Búsqueda de referentes online



La inspiración y la creatividad deben estar presentes cuando se piensa en remodelar, y para ello hay que buscar referentes e ideas que se quieran plasmar. Páginas como Pinterest, o blogs de diseño y decoración como https://www.inspirame.com.co/, contienen imágenes de ambientes, referentes de materiales, y guías de cómo combinar texturas y colores para ir soñando. Es esencial que ya hayas pensado en una idea general, sin cerrarte a nuevas sugerencias y recomendaciones por parte de expertos, que harán que el proyecto sea más constructivo y satisfactorio.

Foto: Corona

● Asesorías virtualmente con expertos



Servicios como el de diseño personalizado a distancia, te permitirán hacer más tangible la representación de tu propio espacio casi hecho realidad. ¿Cómo funciona? Tendrás un contacto frecuente con un diseñador profesional, el cual, por medio de algunas preguntas que te hará, y posterior, por medio de un par de conversaciones por videollamada, te ayudará a visualizar tu nuevo espacio remodelado con productos Corona. Así es, podrás ver cómo quedaría tu espacio remodelado de la mano de reales expertos, que te recomendarán cómo combinar e implementar los productos correctos para tu hogar. Si decides continuar con el proceso y llevar este espacio a la realidad, recibirás un render donde tendrás este referente fiel a tu espacio real, para guiarte dentro de la compra de cada producto Corona.

Foto: Render

Si a la vez, quieres hablar con un asesor especializado que te guíe en la compra de tus productos, Corona te ofrece diferentes opciones para hacerlo. Puedes chatear con un asesor, llamarlo, o hasta tener una videollamada, para que tengas una experiencia similar a la de visitar un punto de venta, ya que verás los productos, preguntarás cada uno, harás un recorrido virtual por diferentes lugares del almacén, y conocerás los protagonistas que llevarán a cabo la remodelación.

Foto: Corona

● Soluciones de financiación



Uno de los grandes obstáculos que impiden tomar la decisión de remodelar, es el presupuesto que se requiere para hacerlo de la mejor forma. Ejecutarla contando con productos de alta calidad, y con trabajadores calificados y expertos, es un gasto grande, y en ese sentido, existen ayudas financieras que te aliviarán esa carga económica. En Corona hay una solución de financiación denominada ‘CrediCorona®’ https://corona.co/credicorona la cual te evitará salir de casa y hacer largas filas para obtener un crédito. Este lo puedes solicitar online, y en cuestión de 15 minutos, recibirás una respuesta a tu solicitud de crédito. Una vez aprobado, tendrás financiación desde 1,000,000 COP hasta 30,000,000 COP, depende de tu solicitud, para remodelar tu hogar y hacer tu sueño realidad.



● Pedir los productos a domicilio



Antes de empezar la obra formalmente, se deben tener todos los productos y materiales comprados, pero si para cuando deban adquirirse, todavía no te sientes cómoda (o) con tener que ir hasta el punto de venta, Corona te facilita hacerlo en su tienda online.

Foto: Corona

Dentro de https://corona.co/ es sencillo encontrar todo lo necesario para la renovación, solo tienes que añadir los elementos al carrito, poner los datos de envío, pagar, y listo, llegarán a tu dirección. En caso de que no quieras hacerlo por medio del carrito de compras, también es probable en el chat de la página web, donde los asesores te guiarán. Pero eso no lo es todo, si por algún motivo necesitas ver el producto antes de decidir comprarlo, puedes acercarte a alguno de los Centros Corona o punto de venta autorizados que aparecen en https://corona.co/store-finder, los cuales cuentan con expertos en el tema y cumplen con todos los protocolos de bioseguridad para darte mayor confianza y seguridad. Consulta las medidas aquí https://www.youtube.com/watch?v=8TMrFiLDv9k.

Foto: Corona

Finalmente, el estar pasando por un momento en el que debemos cuidarnos, ser pacientes y responsables para estar seguros, no significa que haya una barrera para convertir el hogar en el



lugar de los sueños. Remodelar es una gran oportunidad que deja una satisfacción inmensa. Empieza a hacerlo a distancia, sí es posible.