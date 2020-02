Rejuvenecer el cuello ahora es posible

Si ya no te quitas la pañoleta del cuello, quizá no es precisamente porque estés a la última moda; probablemente estás sufriendo de escurrimiento del cuello, y es que no hay quien se salve de esta condición después de los 50.



Incluso muchas mujeres con sus caras bien conservadas, quedan delatadas por el cuello y por las manos, que se encargan de confesar su edad.

No hay cremas que valgan, cuando el cuello empieza a aflojarse; pero la ciencia, consciente de esta realidad, ha mostrado avances considerables. El doctor Felipe Amaya, uno de los pioneros en Colombia en este campo, nos explica cómo combatir a este enemigo de nuestra juventud y devolverle el aspecto de hace algunas primaveras.



“Cuando hablamos de rejuvenecer el cuello, no nos referimos solo a esa zona anatómica en específico, sino a todo el tercio inferior de la cara, incluyendo las comisuras de la boca y los llamados surcos de marioneta, que se extienden hacia abajo -explica el experto-. Así mismo, la piel colgante de las mejillas que borra la definición de la mandíbula, y, por supuesto, la del cuello”.

Las opciones para rejuvenecer la cara y el cuello son un estiramiento facial o un AmayaPeel®, pero el método puede variar según el paciente. Según el cirujano, “cuando el problema principal son las arrugas, la técnica de elección es un AmayaPeel®, tratamiento que mediante una máscara de ácidos orgánicos renueva la piel sin cirugía; sin embargo, cuando el problema más importante es el escurrimiento de los tejidos, el ‘levantamiento cérvico-facial’ es la mejor opción”. Otra alternativa podría ser someterse a ambos.



“En nuestra unidad de rejuvenecimiento, tenemos muchos casos en los que se presentan las dos situaciones: arrugas y escurrimiento del cuello. En estos escenarios recomendamos realizar primero el peeling, y una vez que la cara queda sin arrugas, seguimos con el cuello, con un estiramiento quirúrgico, tras unos pocos meses”, concluye.



El procedimiento dura entre 3 y 4 horas y no es doloroso; solo requiere una incapacidad de 15 días, para dar tiempo a tu cuerpo para desinflamarse. Ya no tienes que preocuparte por si alguien lo nota, pues la cicatriz queda completamente oculta. “En la década pasada la cicatriz se hacía delante de la oreja, y todo el mundo lo notaba; pero ahora se esconde por dentro y por debajo de la oreja sin que pueda delatarte”, afirma el doctor. Tu secreto está a salvo.

En manos expertas

Estos procedimientos son de gran exigencia técnica, por lo que elegir el cirujano correcto es clave. Cirujano plástico egresado de la Universidad del Rosario-FUCS, en Bogotá, el doctor Felipe Amaya es asesor permanente de varios medios de comunicación y uno de los médicos con más experiencia en rejuvenecimiento. Si quieres más información acerca de este y otros de los tratamientos que realiza, entra en www.felipeamaya.com o al WhatsApp: (+57) 311 5324 570.

Casos de belleza y éxito

En la Unidad de Rejuvenecimiento del Instituto Felipe Amaya para la Cirugía Plástica, uno de los tratamientos más demandados es el AmayaPeel®, “aunque muchas mujeres también nos buscan para cirugía de cuello”, dice el cirujano; tal es el caso de esta paciente, quien se hizo estiramiento cérvico-facial, blefaroplastia superior, AmayaPeel® de párpados inferiores y AmayaPeel® de labio superior.



El secreto de un aspecto tan juvenil es la naturalidad, aun haciendo tratamientos en conjunto, pues el objetivo no es estirar tu cara para que se note un procedimiento estético; ‘solo que despertaste una mañana con la frescura de antaño’. “Ya no se tensiona con fuerza la piel para corregir el escurrimiento de los tejidos -explica Amaya-, sino que se levanta para poner todos los músculos en su lugar, y luego se hala suavemente para completar la corrección de la caída de los respectivos tejidos”.



Los resultados iniciales de los procedimientos se pueden ver en un mes; pero el gran cambio final se completa a los tres meses. En cuestión de estética, esto es muy poco tiempo.