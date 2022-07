Organizada por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), ExpoCamacol es la Feria Internacional de Construcción, Arquitectura y Diseño más importante de Latinoamérica. En esta, su edición número 24, ExpoCamacol ofrecerá a sus visitantes la oportunidad de encontrar, en el recinto ferial de Plaza Mayor de Medellín, a cientos de proveedores y expertos que presentarán diferentes productos, servicios, innovaciones y lanzamientos, así como espacios para el intercambio de ideas y la generación de oportunidades de negocio. Todo un ecosistema vital que aporta gran valor al sector de la construcción.

Con un amplio poder de convocatoria, en ExpoCamacol se darán cita alrededor de 300 expositores no solo de Colombia, sino de países tan diversos como Alemania, Argentina, Bélgica, Perú, Brasil, China, Estados Unidos, México y Turquía, entre otros, lo que permitirá conocer las novedades internacionales y generar vínculos comerciales y profesionales en otras latitudes. Para esta edición, se esperan alrededor de 50.000 visitantes.



Además de la muestra comercial nacional e internacional y las ruedas de negocios, uno de los espacios más valiosos de ExpoCamacol será su Agenda Académica, que este año estará conformada por el Seminario Internacional de Apertura ‘Perspectivas de la construcción en América Latina. Retos y oportunidades’, espacios de demostración, lanzamientos de productos, conversatorios vespertinos y el Encuentro Técnico de la Construcción (ETC).



El ETC será el evento académico principal al reunir una serie de interesantes conferencias dictadas por expertos nacionales y extranjeros, divididas en seis módulos temáticos: construcción sostenible, innovación y productividad, arquitectura y desarrollo urbano, buenas prácticas en construcción, reglamentos técnicos y actualización normativa, y gestión para la construcción.



Igualmente, ExpoCamacol contará con la Vitrina de la Innovación, un espacio en el que participarán las empresas expositoras que se hayan postulado previamente para presentar productos o servicios innovadores que resulten elegidas por el Comité de Expertos.



Además, por primera vez en el marco de la feria, se entregará el Premio a la Innovación, que busca identificar, exaltar y reconocer ante la comunidad empresarial y la sociedad las iniciativas de los expositores que constituyan una innovación cuyo aporte resulte significativo para la mejora de la competitividad en la cadena de valor de la industria de la construcción. Por último, estarán disponibles tours de arquitectura que mostrarán lo más trascendental de la ciudad de Medellín a los interesados.



ExpoCamacol se llevará a cabo los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en el recinto de plaza mayor, en Medellín. Esta feria, la más importante de su tipo en América Latina, convoca a los distintos actores del sector de la construcción.

Para registrarse en línea y obtener información general (horarios, agenda académica, expositores, etc.) consulte www.expocamacol.com.



En redes sociales (Instagram, Twitter y Facebook): @feriascamacol