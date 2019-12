“Regalar momentos haciendo deporte hace que conozcamos personas”

Daniela Quesada practica baloncesto desde los 12 años. Cuando estudiaba en el colegio, tuvo su primer acercamiento con este deporte durante las clases de educación física, y le iba muy bien a pesar de no contar con esos centímetros de más, que caracterizan a las personas que lo juegan. Su hermana mayor, pertenecía a la Selección del colegio de baloncesto, y mientras ella entrenaba, Daniela se quedaba maniobrando con un balón que le prestaba el entrenador. Poco a poco le fue tomando cariño y habilidad a este deporte, hasta que decidió empezar a entrenar con la Selección Infantil de la institución.

Actualmente practica en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, “los entrenamientos son acomodados a mis horarios de clase y de trabajo. Desde que inicié en este deporte, entrenaba todos los días de colegio, excepto sábados y domingo; cuando estábamos cerca de una competencia, entrenaba todos los días sagradamente; ahora en la Universidad, mis entrenamientos de cancha son lunes, miércoles y viernes, y los días martes y jueves son dedicados a fortalecimiento en el gimnasio, o trabajo de mejoramiento físico en la piscina, o pista atlética de la Universidad. Hace ya un año entreno un poco menos a la semana por factor tiempo”, cuenta Daniela.

decathlon Foto: decathlon

Pero en cuestión de competencias y retos, esta apasionada por el deporte, ha sido testigo de grandes momentos. En el año 2014, se llevaron a cabo los Juegos Regionales en la ciudad de Cartagena en la Escuela Naval, “nos fue muy bien en los partidos de clasificación, y por primera vez, estábamos peleando final y clasificación a un nacional que hacía muchos años la Universidad con la Selección de baloncesto, no clasificaba. En este Regional, nos enfrentamos al equipo favorito que era la UPC (Universidad Popular del Cesar); nunca le habíamos podido ganar, pero nuestro momento llegó, y le ganamos a este equipo por 3 puntos. Esta final estuvo de infarto, luchada y llena de emociones”, afirma Daniela.



Por otro lado, y en lo que se refiere a sus próximos desafíos, Daniela quiere seguir preparándose para jugar en el año 2020, los Juegos ASCUN.



Pero para empezar a practicar este deporte, es necesario tener en cuenta algunos factores que inciden notablemente en el resultado y rendimiento. Aunque siempre se necesiten ganas de aprender, coordinación, fuerza, estado físico, concentración y un balón número seis, en caso de ser mujer, “el baloncesto es un deporte en donde se fortalecen los lazos de amistad, se trabaja en equipo, y se pone en el lugar de los demás para entenderlos y avanzar. El baloncesto es un deporte de mucha disciplina, y de mucha práctica para mejorar las técnicas”, asegura Daniela.



Para esta aficionada, el apoyo de las personas que la rodean, ha sido esencial. “Mis padres siempre me han acompañado. Aun así cuando viajaba desde niña, siempre confiaron en mí y en mi potencial; mis hermanos se enorgullecen con cada uno de mis logros; y hemos hecho una muy buena amistad con cada una de las integrantes de los equipos. El baloncesto es un deporte que se juega en conjunto, y llevar una buena relación con ellas, hace que los resultados se den”.

decathlon Foto: decathlon

Una empresa grandiosa en deporte

Daniela Quesada hace parte del equipo de Decathlon. Ella, como licenciada en Cultura Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Atlántico, siempre había tenido a esta empresa, dentro de sus intereses profesionales. El simple hecho de poder ser parte de una compañía, que tiene como factor principal, la pasión por el deporte, significaba una gran oportunidad. En Decathlon, le dan la posibilidad a su personal, de enfocarse en el deporte que practica y enseñarles a las personas, técnicas y herramientas basadas en él.



“Pienso que cada cosa que hacemos en la vida, tiene un valor en algún momento. El saber de un deporte en específico, en este caso, el baloncesto, hace que cada una de las asesorías que esos deportistas buscan en la tienda, sea confiable, amigable y de gran placer transmitirlas. Poder compartir ese conocimiento formado con el tiempo, me hace ser servicial. Siento que Decathlon me brinda mi espacio para no olvidar esa pasión y amor por mi deporte”; puntualiza Daniela.

El deporte en Navidad crea lazos afectivos

“Las cosas buenas se comparten y más cuando las hacemos con ganas y por interés propio. Compartir espacios haciendo cualquier ejercicio físico o deporte con alguien, claro que nos une, hay un mismo interés que mueve nuestras fibras para realizar cada actividad”, relata Daniela Quesada.



Y dicho esto, es evidente que en cualquier momento o espacio en el que se logra compartir con otras personas la práctica de un deporte, salen a relucir historias que serán recordadas y revividas a través de los años. Por esa razón, y para esta Navidad, Daniela piensa que “regalar deporte es regalarle a una persona motivos para superar situaciones, obstáculos y miedos. En esta Navidad, debemos regalar más motivos para enfrentar nuevos retos, y conocer nuevos horizontes, porque regalar momentos haciendo deporte, hace que conozcamos nuevas personas; y compartir lo que nos gusta”.