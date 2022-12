Después de 50 años sin tener ningún tipo de comunicación, en Puerto Colombia (Atlántico), María Concepción Bejarano y una de tres sus hijas, Claudia Bejarano, esperaban ansiosas el reencuentro con sus dos familiares (hijas y hermanas, respectivamente) a quienes daban por perdidas, luego de que a los dos años de edad fueran separadas de su hogar por diferencias con el progenitor de las tres hermanas.

Con el paso de los años, aun habiendo superado el mal recuerdo que les había dejado esta abrupta partida de sus dos pequeñas familiares, madre e hija no renunciaron a su búsqueda y siempre trataron de encontrar respuestas para poder dar con su paradero.

Eso llevó a que Andrés Cabrera Bejarano, hijo de Claudia, sintiera la necesidad de colaborar para cumplir este deseo, también para poder conocer a sus tías y sobre todo devolverles la tranquilidad a su abuela y su madre, por lo que inició una investigación por su cuenta que duró varios años, sin obtener ningún resultado.

No obstante, Andrés no se da por vencido y contacta a la Fundación Búsqueda de Personas Colombia, la primera y única entidad sin ánimo de lucro en América, creada por detectives e investigadores privados quienes, apartándose de su labor comercial, enfocan todos sus esfuerzos en apoyar a todas aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos para solicitar una investigación privada orientada a la búsqueda de familiares biológicos, a la recolección de pruebas para restablecer los derechos de los menores y sus familias, y a las víctimas de violencia intrafamiliar.



Con algunos datos básicos, los investigadores comenzaron sus labores de validación de la información existente, rastreo e indagación. Después de varios meses, los detectives de la Fundación Búsqueda de Personas Colombia, pudieron localizar a Sandra Patricia Gaitán Bejarano, una de las hermanas separadas.

Fundación Búsqueda de Personas Colombia Fundación Búsqueda de Personas Colombia BÚSQUEDA DE PERSONAS EN COLOMBIA -FUNDACIÓN BPC Foto: Fundación B.P.C

“Antes de concretar el reencuentro familiar, un equipo interdisciplinario de profesionales de la Fundación Búsqueda de Personas Colombia, realizó un acompañamiento psico-social para las dos partes, ya que no se trata de una situación fácil de manejar ante la incertidumbre, las dudas y la cantidad de emociones y sentimientos que se experimentan en esos momentos”, explica Jorge Izkierdo, Director de la Fundación.



Sin embargo, la felicidad por este encuentro postergado por más de cinco décadas no pudo ser completa, puesto que durante el proceso de búsqueda se reveló que la otra hija de María Concepción había fallecido 10 años atrás.



Pese a esa triste noticia, la madre y las dos hermanas pudieron volver a estar unidas y ahora quieren aprovechar cada segundo juntas, para recuperar parte de todo el tiempo perdido y estrechar así los lazos de sangre que las une.



“Mil gracias a la Fundación B.P.C., muchas bendiciones, y espero que este testimonio les sirva a todas las personas que también están buscando a sus familiares; échenle ganas y sean positivos porque sí se puede”, manifestó Claudia Bejarano.

Unidos por un propósito en común

Como el de esta familia, aunque parezca difícil de creer, en Colombia hay miles de casos. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en el último año (a mayo de 2022), se tenía el registro de más de 12.000 niños y niñas separados de sus familias, es decir, que cada hora uno de estos menores de edad fueron apartados de sus hogares sin respetarles sus derechos.



La misma entidad también ha revelado que durante el año pasado, a través de su Sistema de Información Misional (SIM) se registraron 3.995 hechos de desaparición forzada (un promedio de 11 casos diarios) y que entre enero y abril de 2022 esa cifra ya iba en 2.754 casos (unos 22 casos al día), lo que se traduce en un incremento del cien por ciento.



La mayoría de estos casos involucran a niños y niñas de 0 a 5 años y de 12 a 17 años. Así, a lo largo de 2021, el Icbf sumó en el Sim 1.910 hechos, con víctimas entre 0 a 5 años; 632 entre los 6 a 11 años, y 1.453 entre los 12 a 17 años, en tanto que de lo sucedido durante los primeros cuatro meses de este año se cuentan 1.111 víctimas entre los 0 a 5 años, 524 entre los 6 a 11 años y 1.118 entre los 12 a 17 años.



Con base en esas y otro tipo de estadísticas, y sobre todo, motivados además por la cantidad de colombianos que con tanta frecuencia tocan las puertas de las agencias de detectives en búsqueda de ayuda pero que, por sus escasos recursos para pagar una investigación privada, sienten que se quedan sin salida en 2021 nace la Fundación Búsqueda de Personas Colombia, gracias a la unión de tres empresas: Asesores-IP S.A.S., Investigadores Ciip S.A.S. y Detectives B.P.C., junto con el apoyo jurídico y legal de Instancia Jurídica (bufete de abogados), decidieron aportar su experiencia, conocimiento y profesionalismo de forma altruista como labor social para ayudar a todas las personas que en realidad no cuentan con las posibilidades económicas para contratar estas labores.

Facebook Twitter Linkedin

Fundación Búsqueda de Personas Colombia Foto: Fundación Búsqueda de Personas Colombia

Así, la Fundación Búsqueda de Personas Colombia, se especializa en tres áreas de trabajo: la búsqueda y reencuentro de familiares biológicos, teniendo en cuenta que miles de personas que fueron dadas en adopción al nacer logren encontrar sus raíces y establecer de nuevo los lazos familiares con sus padres biológicos, con quienes a pesar del tiempo y la distancia, siempre surge la necesidad de completar “el rompecabezas” de sus vidas.



“También hacemos posibles los reencuentros de familiares biológicos en aquellos casos en los que se ha perdido el contacto por múltiples situaciones como factores sociales, familiares, de adicciones, naturales y por motivo del conflicto armado”, precisa Ramírez.



En segundo lugar, está la búsqueda de quienes no quieren ser encontrados, es decir, de aquellos padres y madres irresponsables que evaden sus obligaciones con los menores que han dejado abandonados y que por ley tienen el derecho de recibir una cuota alimentaria digna.



De esta forma, estos padres cabeza de familia son apoyados de forma integral mediante el rastreo y localización de información actualizada y verificable del progenitor que incumple con esta obligación mensual, permitiéndoles a las autoridades del estado como el Icbf, las Comisarías de Familia y la Fiscalía General de la Nación que actúen de forma rápida para el restablecimiento de los derechos de los menores.



Y, finalmente, con el apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar, para que las mujeres y los hombres que sufren a diario de maltrato y maltrato intrafamiliar puedan tener el apoyo investigativo, jurídico y psicológico frente a la recolección de pruebas y así poder entrar a realizar denuncias penales efectivas, ya que el sistema judicial colombiano se encuentra tan saturado y porque muchas veces las entidades donde atienden estos no ven la gravedad de la situación y buscan es generar procesos conciliatorios con sus agresores, lo que termina en posteriores tragedias.



“Por todo lo anterior, la Fundación Búsqueda de Personas Colombia, quiere aportar un grano de arena, ayudando a todas las personas que llevan meses y años buscando sus orígenes y raíces familiares; a un familiar que ha sido dado por desaparecido, a un padre o madre irresponsable para que cumpla con la ley y para aquellas personas víctimas de maltrato que a diario buscan justicia y un nuevo inicio en sus vidas. Así como estamos listos para escuchar cada caso, también nos encontramos abiertos a recibir todo tipo de ayuda* para continuar con nuestro objetivo y labor social”, puntualiza Jorge Izkierdo.