Redes sociales: el reto de compartir contenidos en tiempos inciertos

Se vive en una época en la que opinar, divulgar contenido y circular información a través de redes sociales se ha convertido en el desafío más grande que tienen las personas, pues cada vez es más difícil identificar qué es verdad en medio de tantas historias y noticias falsas.

De acuerdo con un estudio realizado por Kaspersky y Corpa, dentro de la campaña Iceberg Digital, se detalla que el 73 por ciento de los colombianos no logran identificar una fake news o noticia falsa y solo el 47 por ciento se cuestiona de vez en cuando o simplemente no lo hace.



De acuerdo con la investigación, en promedio, un tercio de los latinoamericanos utiliza únicamente las redes sociales para informarse a diario y solo un 17 por ciento lo hace a través de las páginas web de los medios de comunicación tradicionales. De estos, el 26 por ciento de los colombianos emplean las redes en mayor medida para este propósito.



Las redes sociales se han convertido en una plataforma usada no solamente para dar a conocer un producto o servicio, sino para compartir información de mayor interés para la sociedad. Han ayudado a impulsar los influenciadores, quienes han asumido un nuevo rol en la sociedad: poder informar a las personas en temas de mayor relevancia. Al alzar su voz y poner a disposición sus canales para transmitir las necesidades de la sociedad se han convertido en actores fundamentales hoy en día.



Un ejemplo es el caso de Alejandro Riaño quien es actualmente una de las celebridades colombianas que lucha por los derechos de los colombianos de manera pacífica. En sus publicaciones a través de redes sociales, Riaño ha invitado a sus seguidores a que verifiquen el contenido que quieren compartir, pues es en momentos de crisis donde las noticias falsas salen con mayor facilidad y verificarlas toma más tiempo por la cantidad de información que hay en las redes.



Otro caso en Colombia es el de Andrea Serna, presentadora e influenciadora, quien, a propósito de su participación en el podcast, Buenos Consejos, hizo uso de sus redes sociales para enviarle un mensaje de esperanza a sus seguidores y compartirles consejos en momentos difíciles. La celebridad hizo diversas invitaciones a la solidaridad y a la fraternidad, así como un llamado a la calma y al respeto.



Finalmente, un ejemplo a nivel global es el movimiento Black Lives Metters en 2020, en el que las voces de los influenciadores también tomaron fuerza en redes sociales. En diferentes partes del mundo y en Colombia, varias figuras se unieron en contra del racismo, publicando imágenes, videos y hablando sobre el tema. Aunque los hechos ocurrieron en Estados Unidos la tecnología y la globalización permitieron que más personas se unieran y opinaran sobre los sucesos.



El gran reto que existe está en encontrar contenido valioso, aquel que sea creíble y útil para las personas. Para esto, los influenciadores juegan un papel importante ya que a través de sus perfiles y al ser líderes de opinión, pueden generar más conciencia en los usuarios de redes sociales e invitarlos a corroborar todo lo que se publica, a no estar desinformados y a ayudar a desmentir las noticias falsas.