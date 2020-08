Recomendaciones para impulsar un negocio en época de COVID−19

Las pequeñas y medianas empresas, juegan un papel muy importante en la economía del país. Estas son consideradas como principales generadoras de empleo, y en Colombia, teniendo en cuenta la situación que se está viviendo a raíz de la aparición del COVID−19, en donde las restricciones han visto obligadas a las personas a no salir de sus casas, las principales pymes que se han visto afectadas, son aquellas que aún no han implementado los modelos de comercio electrónico, lo que quiere decir, que si no se adaptan rápidamente al mundo digital, es muy probable que no sobrevivan a esta crisis y terminen en quiebra.

Pero la coyuntura ha llevado a los empresarios a repensar el sistema productivo de sus compañías, y a ser parte de una evolución hacia el mundo digital en donde nunca le cierren las puertas a los avances tecnológicos, sin embargo, son muy pocos los que realmente tienen los conocimientos necesarios para migrar su negocio a la era digital, lo que se convierte en un universo completamente desconocido para ellos, y en ese sentido, y pensando en facilitarles el manejo y control de sus entidades, Visa ha creado una alianza con SIIGO − software contable líder en Colombia con más de 180 mil mipymes usuarias de programas especialmente diseñados para administrar la información financiera de personas naturales o jurídicas, de manera sistematizada, centralizada y simplificada, que se puede vincular con las plataformas en la nube de sus clientes para acceder a sus datos contables y actualizados−.

Combinando los dos programas que Siigo ofrece, el software contable y administrativo en la nube, ´Siigo Nube´, y el integrador y gestor de ventas online, ´Astroselling´, se fortalecerá la gestión empresarial de cualquier tipo de organización, pues son estrategias que contemplan las actividades y necesidades de todos los actores involucrados en el proceso de consolidación de un emprendimiento: el contador y el empresario.



Con Siigo nube podrá hacer facturas electrónicas ilimitadas; tomar decisiones acertadas a través de indicadores clave; controlar en tiempo real la información de inventarios; y conocer a quién le debe dinero, quién le debe a usted, y cuánto debe pagarle de manera automática. Por el lado de Astroselling, usted también podrá adquirirlo con su tarjeta Visa Empresarial. En este gestor de ventas online, tendrá la posibilidad de publicar sus productos en todas las tiendas de comercio electrónico; sincronizar su inventario y los precios; gestionar múltiples tiendas de venta online; y configurar un asistente de respuestas con Inteligencia Artificial.

La buena noticia es que con la tarjeta Visa empresarial, obtendrá descuentos tanto en Siigo Nube como Astroselling. Para el primero, pagando el plan anual, recibirá el 20 por ciento de descuento, y para el segundo, el 75 por ciento de descuento.