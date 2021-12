Compras de Navidad para toda la familia y celebraciones de fin de año, ocasiones que lo invitan a adquirir, pero, ¿si mejor hace de dichas compras inversiones inteligentes y no solo gastos?



Para empezar, se recomienda optar por tener una tarjeta de crédito principal que además de permitirle llevar una trazabilidad de sus saldos de manera más práctica y gastar dentro de sus posibilidades, lo ayudará a controlar la deuda y a construir una calificación crediticia sólida.

Ahora bien, ¿realmente existe una tarjeta con dichos beneficios? La respuesta es sí. RappiPay presentó su nuevo producto financiero llamado 'RappiCard', una tarjeta de crédito en alianza con Visa que está al alcance de todos y funciona para realizar cualquier tipo de compra, ya sea física o digital.



“La tarjeta de crédito RappiCard no tiene ningún costo y por haber nacido en el ecosistema de Rappi, RappiPay apalanca la habilidad de su desarrollo tecnológico para poder ofrecerles a sus usuarios, lo más avanzado en el mundo en términos de usabilidad”, afirma Magda Galindo, gerente de marketing de RappiPay.



Dicha alianza de RappiPay con Visa nació de pensar y analizar lo que los consumidores necesitan, luego de haber recibido por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, la autorización para constituirse como entidad financiera. Esta investigación, llevó a la compañía a brindarles a los colombianos, beneficios sorprendentes.



Los beneficios de tener RappiCard



Con RappiCard usted no tendrá que pagar cuota de manejo, ganará un cinco por ciento de cashback ilimitado comprando vuelos, reservando hoteles y rentando carros directamente en el botón de ‘Rappi Travel’ dentro de la aplicación de Rappi y, convertirá, si así lo prefiere, ese cashback en créditos en Rappi, millas LifeMiles o dinero en su RappiCuenta.



Por otro lado, con RappiCard ganará el uno por ciento de cashback ilimitado por cualquier tipo de compra, es decir, en Rappi, en línea, en sus aplicaciones favoritas y en comercios físicos. Asimismo, usted elegirá si quiere convertir su cashback acumulado en las opciones ya descritas.



A lo mencionado anteriormente, se une la posibilidad de tener un ‘personal banker’ a un clic de distancia, por el medio de comunicación que prefiera y a la hora en que lo necesite, quien le ofrecerá un servicio completamente personalizado.



“El modelo innovador de atención personalizada al cliente con los personal bankers ha encontrado una excelente acogida en el público. Eso se evidencia por las más de 200.000 personas inscritas en la lista de pioneros de la RappiCard, uno de los más altos NPS* del mercado con pocos meses de operación”, dice Gabriel Migowsky, CEO para Colombia de RappiPay.



En lo que a seguridad se refiere, esta tarjeta de crédito tiene el respaldo internacional de Visa para usar en cualquier comercio físico o digital del mundo y sin pagar comisiones. El valor de la compra se convertirá a pesos colombianos (COP) según la tasa representativa del mercado (TRM) del día definida por Visa.



“Para nosotros la seguridad es muy importante, razón por la cual, eliminamos los números de la tarjeta y el usuario solo podrá consultarlos en la aplicación mediante reconocimiento facial, huella digital o contraseña; la única clave aquí es usarla inteligentemente, pagar siempre a una cuota y dentro de la fecha límite para evitar intereses”, continúa Galindo.



Solicite su RappiCard



El futuro es ahora y las nuevas formas de consumo permiten tener el control total del dinero de forma inmediata y efectiva desde una sola plataforma, visualizando las transacciones en tiempo real y evitando tener que ir hasta una sucursal bancaria. En ese sentido, la solicitud de la tarjeta de crédito RappiCard no requiere de trámites ni papeleos.



“Esta tarjeta la pueden pedir en línea desde la aplicación de Rappi y el usuario solo necesita verificar su identidad con su documento de identificación y una selfie; es gratis y la llevamos hasta el lugar que la persona desee, sin costo. Para solicitarla, primero debe ser parte de la lista de espera, se puede unir desde la aplicación de Rappi ingresando a RappiPay. Luego, debe hacer clic en el botón ‘RappiCard’ y luego en ‘¡La quiero!’, verificar su información personal, revisar las autorizaciones y si desea aceptar los términos hacer clic en ‘Continuar’. Una vez esté en la lista de espera, nosotros realizamos una evaluación de riesgo sobre el perfil para poder aprobar o rechazar la solicitud, si la tarjeta de crédito RappiCard es aprobada, le notificaremos mediante la aplicación y/o el correo electrónico; en ese momento podrá continuar con el proceso de solicitud de la tarjeta y programar la entrega en el lugar que prefiera”, explica Migowsky.



Siendo así las cosas, ¿aún no tiene la tarjeta de crédito RappiCard? Solicítela aquí.



* Net Promoter Score: indicador de experiencia del cliente.