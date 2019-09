Rappi le apuesta a la calidad de vida de sus Rappitenderos

Rappi presentó los Rappi Pit Stops en Bogotá, una idea que se viene implementando desde el 14 de agosto y que nace del compromiso de la empresa con los domiciliarios, los comercios aliados, y los usuarios.



La apuesta urbana, que busca aportar al crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad, consiste en ofrecer a los Rappitenderos espacios donde pueden parquear sus bicicletas y motos, acceder a un kit básico de herramientas para autoservicio en reparaciones de sus vehículos, tener lugares en los que puedan descansar, cargar sus celulares, ir al baño, ubicar sus maletas e hidratarse.

Stiven Rodríguez es Rappitendero desde hace tres años, y considera que estos nuevos espacios le permitirán sentirse más seguro, ser más productivo y estar mucho más acompañado en las horas en las que se conecta a la aplicación. “En ocasiones he tenido que rechazar pedidos porque en algunas zonas no se puede dejar la moto, por seguridad o por las autoridades de tránsito, ya con los Rappi Pit Stops, podemos parquear y caminar hacia el destino, lo que mejora nuestro servicio y la experiencia del cliente; por ejemplo el que yo más uso es el de la 82, porque hay mucha demanda y poca facilidad para parquear”, agregó.



Además, mencionó “saber que tenemos un lugar a donde llegar cuando llueve para tomarnos un café, secarnos o descansar durante nuestras jornadas, ha mejorado todo el proceso, impactando no solo a los usuarios, sino también mejorando nuestra calidad de vida”.



A propósito de la creación de estos espacios, los cuales han sido dispuestos en los lugares de la ciudad donde la aplicación tiene más demanda, Juan Sebastián Rozo, director de Asuntos Públicos y de Gobierno de Rappi para la Región Andina, se refirió a las razones que llevaron a la multinacional a implementar la medida: “Sabemos que innovar y emprender con un modelo de negocio disruptivo genera impacto. Por eso estamos constantemente creando soluciones, siempre buscando trabajar de la mano con las autoridades locales, para contribuir al orden y cuidado del espacio público en las ciudades donde tenemos operación”.

Y agregó, en relación con la misión de la empresa tras hacer efectiva la implementación de esta estrategia, que “los Rappi Pit Stops son una muestra del compromiso de la empresa con los Rappitenderos y la ciudad. Invitamos a los Rappitenderos a que los usen y, sobre todo, cuiden estos espacios de una manera responsable para que entre todos podamos generar un cambio positivo en la ciudad y su cultura ciudadana”.



En un futuro cercano los Rappi Pit Stops llegarán a las ciudades en las que la aplicación ha tenido mayor acogida e, igualmente, esta iniciativa seguirá creciendo en la capital.



“Si bien Bogotá es un nuestro punto de lanza, en Medellín, Cali y Barranquilla estamos identificando los lugares en los que se pueda implementar la medida. En estos sitios, donde la aplicación también ha tenido gran acogida, vamos a trabajar con las autoridades y la comunidad para establecer un plan”, puntualizó Rozo.



En los distintos lugares donde busca implementarse la iniciativa, los Rappi Pit Stops pretenden contribuir al crecimiento sostenible de la ciudad y brindar un ambiente en el que los domiciliarios se sientan a gusto.



Los Rappitenderos han expresado su aprobación con la iniciativa y esperan que, en un futuro cercano, esta sea implementada en distintos puntos de la ciudad.



Los primeros cuatro Rappi Pit Stops, ubicados en el Parque de la 93, Chapinero, Chicó y Rosales, tienen capacidad para 30 y 50 personas, y se encontrarán abiertos entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. Próximamente, estos espacios, que cuentan con un Manual de Uso Apropiado y de Convivencia, se encontrarán en las localidades de Usaquén, Fontibón y Suba, y a finales de 2019, serán 20 en el país.

Más beneficios para los Rappitenderos

Además de los Rappi Pit Stops, la plataforma viene diseñando diferentes planes para otorgar mejores beneficios a los Rappitenderos.



Rappi tiene un fuerte compromiso con todos los usuarios que hacen a su comunidad, es por ello que tras realizar una encuesta a más de 400 domiciliarios, se concluyó que los beneficios más valiosos que se podrían ofrecer tienen que ver con la posibilidad de obtener créditos de libre inversión, descuentos para la compra de motos, bicicletas, partes y accesorios, tener cobertura en salud, y acceder a opciones de estudio en línea, la plataforma estableció un convenio con la asesora financiera para independientes Ábaco, en la cual están ofreciendo cerca de 2000 microcréditos de montos que van desde 100 mil hasta 5 millones de pesos a los domiciliarios.



“Actualmente tenemos convenios que le brindan a los Rappitenderos descuentos en gasolina, repuestos y mantenimiento para motos, educación financiera, descuentos para la compra de bicicletas y accesorios y acceso a parqueadero de bicicletas 24/7 para los que se movilizan a sus hogares en Transmilenio. Con ideas como los Pit Stops, seguiremos innovando y creando nuevas soluciones que aporten a las ciudades y con para que los Rappitenderos puedan hacer las órdenes de manera más cómoda y eficiente”, explicó Rozo.