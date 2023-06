El mundo de Polo se caracteriza por su estilo clásico, pero con espíritu juvenil. Sus piezas icónicas como los sweaters cable knit, los Oxford a rayas y los suéteres de cricket retornan teñidos por colores llamativos como el rosa y el verde que se combinan con detalles y accesorios inesperados para crear un estilo moderno, pero chic, un ‘must’ para los amantes de la marca.

Esta nueva colección está conformada por piezas inspiradas en la aventura, arraigadas en lugares como La Sierra Nevada de California, que cobra vida sobre elegantes capas, estampados Madrás, combinaciones de colores llamativos y brillantes, camisetas de rugby, sudaderas a rayas, collares con cuentas de madera, gorros aventureros y sombreros de pescador de punto, calcetines llamativos, botas de montaña de neón y un arcoíris de prendas exteriores audaces pero inspiradas en la tecnología.



El estilo moderno se acerca al lujo informal de los looks de Polo gracias a los diseños icónicos de la colección. Los vestidos evasé en colores vibrantes se combinan con camisetas de rugby a rayas, sudaderas, gorras tejidas y el nuevo bolso de la colección RL, con asa superior, para crear un look que podrías lucir en una tarde caminando por Venice Beach y que puede ser identificada como la alta costura para los surfistas.



Para los que buscan un outfit más distinguido, varios looks de la colección se convierten en una revelación dramática para la ropa de noche. Inspirándose en el momento en que el viento atrapa las velas de un catamarán. Las faldas y los vestidos de la colección están inundados de un mar de color: choques de naranja, púrpura vibrante y rojo intenso, cada uno de los cuales revolotea al aire libre. Las faldas y los vestidos se cortan de 10 a 12 metros de tafetán de seda repelente al agua y cosidos a mano con auténticos detalles náuticos. Ralph Lauren buscaba transmitir una expresión de la brisa de California y la libertad con sus colecciones Primavera 2023.



Un suéter Fair Isle se transforma en una declaración de estilo personal cuando se combina con corbatín y un pañuelo de bolsillo. Los estilos deportivos dan un toque optimista cuando se combinan con un pantalón tipo chino. Y las botas de vaquero agregan un toque particular cuando se ponen en capas con vestidos de niños bordados en punto de cruz. La tela colchada vintage y los estampados de calicó, como se ve en la silueta del delantal de una niña, encarnan la esencia de la infancia: alegría, optimismo y sencillez.



Los invitados a esta gran tarde disfrutaron de cócteles con una selecta propuesta musical, seguida de una cena íntima en la que varias celebridades y amantes de la moda como: Laura Tobón, Sebastián Martínez, Tuti Barrera, Las Sisterly Style y Juan Fernando Sánchez, entre otros, lucieron esta nueva propuesta que ya está disponible en las tiendas Polo Ralph Lauren del Centro Comercial Andino y de Parque La Colina.