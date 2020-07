Radio y TV, aliados de la educación en el Atlántico

Son 16 emisoras comunitarias, como Puerto Stereo, Dinámica Stereo, Manatí Stereo y Provinciana Stereo, en el departamento del Atlántico que trasmiten –de lunes a viernes, entre las 10 de la mañana y 12 del día– Escuela en casa radial, una estrategia que complementa la educación virtual de los 108.675 estudiantes matriculados en el departamento.

“Como siempre lo digo, nadie estaba preparado para esta pandemia, y por eso ha sido un aprendizaje. Si bien comenzamos solo con textos impresos y guías virtuales, a medida que el aislamiento se hizo más largo, nos pareció una oportunidad insertar la estrategia de radio porque varios estudiantes no tenían conectividad y con la radio podían avanzar”, aseguró Leonardo Castillo, profesor del Instituto Técnico Comercial la Inmaculada, en el municipio Campo de la Cruz.



De acuerdo con el profesor, de los 1.586 estudiantes de la Inmaculada, el 60 por ciento puede comunicarse con su profesor solo por teléfono, casi siempre por grupos de WhatsApp; es decir, pueden seguir las guías y descargar documentos o talleres para sus tareas a través de esta aplicación.



A medida que avanzó el aislamiento, se detectó que el 10 por ciento de los alumnos del colegio tenía una interacción irregular: “En general, no tienen computador ni tabletas. Lo que tienen a su alcance son teléfonos inteligentes con planes de datos que, por costos, no siempre pueden pagar”, explicó el profesor.



El 30 por ciento restante de los alumnos de este colegio pueden comunicarse con los docentes solo por llamadas telefónicas, y no siempre.



Precisamente, según Catalina Ucrós, secretaria de Educación del departamento, uno de los grandes retos que generó la pandemia ha sido buscar alternativas para fortalecer los procesos educativos que se hacen virtualmente en las 85 instituciones públicas del Atlántico.



“Desde el comienzo de la administración de la gobernadora Elsa Noguera, justamente había una apuesta por la conectividad y ya veníamos haciendo un diagnóstico y revisando cómo mejorar, pues tenemos una conectividad de los estudiantes del 20 por ciento y unos 18.000 equipos de cómputo para 108.675 estudiantes”, señaló Ucrós.

Con sustento en cifras del Dane, que muestran que el 96 por ciento de los hogares en el Atlántico ven televisión y el 84 por ciento escucha radio, se pensó en la radio y la televisión como oportunidad para enseñar.



Esta apuesta va dirigida a los alumnos desde Transición hasta grado Once, y además vincula formación y acompañamiento a los docentes, con el apoyo de tres universidades de la región.

Foto:

Escuela en casa radial



De lunes a viernes, a las 10 a. m., las 16 emisoras dan inicio a Escuela en casa radial. “Contamos con la fortuna de tener una presentación que hace la doctora para introducir los programas. Ha gustado tanto que la gobernadora se convirtió en un personaje. De cariño le decimos la ‘Seño’ Elsa”, relató Helbert Salcedo, encargado de coordinar el proyecto y quien aseguró que este trabajo no solo unió a los medios radiales, sino a papás, niños y la comunidad en general.



“Muchas veces, los padres escuchan junto a los hijos los programas, lo que es bueno, especialmente en hogares de escasos recursos, porque se aprende en familia”, dijo Salcedo.



Además de los contenidos de ciencias sociales y naturales, hay uno de literatura, los viernes a las 10 a. m.



Farides Manotas, de la Institución Educativa María Auxiliadora, en Galapa, es profesora de quinto grado. “Nosotros invitamos a los niños a oír el programa. Me motivan esos relatos o fábulas de la literatura infantil que nos hacen volver a soñar”, dijo Farides. El programa Leer el mundo está dirigido a los estudiantes desde transición hasta grado Once.



“Una vez terminan de escuchar la lectura, hay una pausa activa a través de videos, y vuelven a la comprensión del texto”, contó Leonardo, sobre la forma como lo hacen en Campo de la Cruz.



El programa Pencura kids está dirigido a estudiantes de 5 a 8 años y Pencura exploradores, a estudiantes de 9 a 10 años.

La comunicación entre docentes y alumnos es, casi siempre, por celular. Foto:





‘Escuela en casa TV’



“Hola, chicos, bienvenidos a la sección ‘Cuenta el cuento’ de tu programa Escuela en casa TV; soy Liliana Marte, promotora de lectura y rectora del Instituto Educativo San Nicolás de Tolentino, en Puerto Colombia. Mi misión es acompañarte para mejorar tu proceso de lectura y a que te guste más la lectura...” es parte de la presentación que hace la rectora Liliana de una sección de la franja educativa, que se trasmite martes y jueves por Telecaribe y tiene cuatro segmentos: Todo en mi casa es ciencia, Este es mi espacio, Organizo mi interior y Aprendo en casa.



Los lunes, miércoles y viernes se transmite (también por Telecaribe) Plaza Sésamo.

La historia de dos robots que procesan 2.000 pruebas diarias de covid-19

Con el segundo robot, de la marca Perkin Elmer, se comenzaron a procesar unas 960 pruebas de covid-19 cada día. Foto:

El primero es un robot de marca Roche que estaba en una esquina del laboratorio del Atlántico (aún sin sacar de la caja). Lo había adquirido el Instituto Nacional de Salud (INS) durante el brote de zika que hubo años atrás en el país, pero estaba en desuso junto a camillas abandonadas. Sin embargo, la Gobernación en alianza con la Universidad del Norte lo pusieron ‘a andar’, no solo al robot, también el laboratorio.



Según Hernando Baquero, decano de la Facultad de Salud de la Universidad del Norte, fue una decisión acertada “porque conocíamos las ventajas que tenían los equipos y lo útiles que son para analizar las muestras”. El personal de salud en este centro pasó de 8 personas en marzo a 60 en la actualidad.



El segundo robot es una máquina Perkin Elmer que la administración departamental y la misma universidad venían gestionando hace dos meses y medio con la Fundación Santo Domingo.



Es decir, una vez desempolvaron el primer robot, tomaron la decisión de iniciar la búsqueda del segundo. Gracias a ese trámite, desde la semana pasada, el laboratorio del Atlántico tiene dos máquinas que procesan de forma mecánica pruebas de covid-19. La forma mecánica es más eficiente porque mientras las máquinas manuales procesan entre 200 y 400 pruebas diarias, el robot procesa 1.000 al día.



Pero ¿por qué la insistencia de tener estas máquinas? “Desde que llegó el primer caso de covid a Colombia estudiamos la situación de otros países en el mundo y entendimos que si teníamos capacidad diagnóstica, para identificar oportunamente los casos sospechosos podíamos lograr el aislamiento y con eso se reducía la propagación”, explicó Elsa Noguera, la gobernadora del Atlántico.



Bajo esa línea, desde el jueves de la semana pasada, entre los dos robots (el Roche y el Perkin) se están procesando casi 2.000 pruebas de covid-19 cada 24 horas. Adicionalmente, el laboratorio procesa unas 400 pruebas de forma manual.



Desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de julio, por ejemplo, solo el nuevo robot había procesado unas 3.500. Incluso, el lunes pasado, se les estaba prestando apoyo a otros departamentos de la región Caribe.



No depender de las EPS

​

La gran mayoría de laboratorios en Colombia tienen la extracción manual, y cuando el virus está creciendo tanto, la demanda de toma de muestras y procesamiento es tan alta que termina desbordando la capacidad de los laboratorios. Por eso, según la gobernadora, “cada vez va a ser más difícil que las EPS respondan porque agotan su capacidad. Lo que hicimos fue fortalecer el laboratorio para no depender de ellos. También estamos fortaleciendo los hospitales municipales para que sean ellos los que tomen las pruebas y las envíen a nuestro laboratorio”, explicó.



En promedio, luego de que una persona llama a la empresa prestadora de salud (EPS) puede pasar una semana mientras le toman la prueba, y la entrega de los resultados puede tardar otros 10 días. Durante este lapso, el paciente, ya sea porque no le hicieron oportunamente el examen o porque recibió el resultado varios días después, sale a la calle y termina contagiando a otros.



Con los robots, este trámite ocurre aproximadamente en 72 horas; así, el ciudadano conoce el resultado y se pueden aislar los casos positivos rápidamente.

NOTICIAS BREVES

Este año, colegios oficiales no vuelven de manera presencial

​

Así lo anunció la Gobernación, pues parte de las instituciones educativas no están listas para la alternancia, y con ello no se cumpliría con las normas de bioseguridad.



MEDIDAS CONTINÚAN



El aislamiento preventivo en el departamento se mantendrá hasta el próximo 10 de agosto a las 5 a. m. con el propósito de mitigar los efectos del covid-19. Además, se mantiene la prohibición de parrilleros en motocarros, mototriciclos y motocicletas en cinco municipios.



Siguen vigentes la ley seca (de viernes a las 8 a. m. a lunes a las 5 a. m.), el toque de queda y el pico y cédula de dos dígitos, entre otras medidas.

FESTIVAL EN PONEDERA

Foto:

El bollo de Ponedera es la próxima parada del festival ‘Sazón Atlántico’, como parte de la reactivación económica. Será del 30 de julio al 2 de agosto. Con combos que oscilan entre 13 mil y 15 mil pesos. Se habilitó el canal de WhatsApp 3008438917, para que los usuarios de Barranquilla y su Área Metropolitana hagan los pedidos. Igualmente estará habilitado el botón de Sazón Atlántico en Rappi.