“Quiero que el deporte esté al alcance de todos”

Desde los 15 años Andrés Felipe Núñez empezó a practicar natación. Poco a poco, y a medida que se fue sumergiendo en este deporte, su gusto y su pasión aumentaron por los deportes subacuáticos.



“Empecé porque siempre me atrajeron los deportes acuáticos. Siempre me interesó mucho estar en el agua; disfruto mucho la sensación de tener el cuerpo sumergido, y me encanta. Empecé en las piscinas Alberto Galindo al lado del estadio en Cali con clases de natación, y aprendiendo diferentes estilos; fue muy fácil aprenderlos, y al ver que era bueno, decidí meterme de fondo. Inicié practicando dos días, luego 6, y luego todos los días de la semana”, cuenta Andrés Felipe.

Cuando Andrés Felipe conoció los deportes subacuáticos, se enamoró totalmente de esa sensación que siente bajo el agua, y de ver un mundo diferente, tanto así, que optó por comprar una careta, unas aletas, y empezar. “Hasta el momento he competido en varias disciplinas. En rugby subacuático, soy Selección Valle, y quedamos en segundo lugar. Siempre ha sido un orgullo para mí, poder representar al Valle”, afirma Andrés Felipe.



Pero el fuerte de este deportista, está en las actividades subacuáticas como el caretaje, la apnea, y natación con aletas. Cada una de esas modalidades, representa sin duda alguna, un reto y un desafio para este aficionado. “Me gusta llevar mi cuerpo y mis capacidades al límite. Cada ser humano tiene una línea de límite, y me gusta estar sobre esa línea en temas de rendimiento y estado físico”, asegura Andrés Felipe.



A nivel competitivo, este colombiano desea el próximo año, pertenecer a la Selección Colombia de rugby subacuático – campeona actual a nivel mundial-, y además, seguir disfrutando de esa tranquilidad y desconexión que experimenta al nadar. Tal y como él mismo lo cuenta, cuando nada muy fuerte, solo escucha su respiración, siente su ritmo cardiaco, y sus pulsaciones; piensa en que cada respiración es vida, y esa vida, es la que precisamente, le quiere transmitir a cada una de las persona que lo rodean.



“Cuando estás bajo el agua es una pelea interna contigo mismo. Algo que siempre pienso es que si ya llegué hasta ahí, puedo seguir. Cuando hacemos trabajo de apnea (…) trato de conectarme con el medio, y no pensar en la respiración, ni en que necesito oxígeno”, puntualiza Andrés Felipe.

El trabajo unido a una pasión

Trabajar de la mano de personas que comparten una misma pasión, es un privilegio. Andrés Felipe, pertenece al equipo de Decathlon, y disfruta completamente de su labor.



“Fue gracias al deporte que pude entrar a Decathlon. Me di cuenta gracias a él, ya que en mi grupo de entreno, mandaron la información de que necesitaban una persona con cualidades de deportista, que fuera apasionada, que estudiara, y que disfrutara el deporte. Al ver eso, me identifiqué y apliqué. Nunca una empresa necesita un perfil así, no lo había escuchado”, comenta el deportista.



El conocimiento que Andrés Felipe le brinda a cada persona que recibe en Decathlon, lo ha adquirido a través del deporte y de la compañía. Él, valora eso que le puede dar a los demás, y la capacidad de transmitir anécdotas que hagan que otros también decidan meterse al agua y nadar.



“Quiero que todas las personas conozcan esa sensación de estar bajo el agua; hay que disfrutarlo y vivenciarlo. Me encantaría que todas las personas especiales y las que quiero, lo hicieran”, explica Andrés Felipe.



Por razones como las anteriormente mencionadas, Andrés Felipe le aconseja a todos aquellos que quieran empezar en natación u otros deportes subacuáticos, “que sientan pasión por lo que van a hacer, y que tengan los mejores implementos para hacerlo de manera segura”.

Navidad deportiva

Cuando una persona comparte su pasión y realiza deporte con otra, es inevitable que no se creen lazos fuertes y conexiones. Durante la práctica, se viven juntos los resultados buenos, regulares, y malos; se motivan y se trabaja en equipo. Por ese motivo, el deseo para esta Navidad por parte de Andrés Felipe es que todos “ regalemos momentos de deporte porque son experiencias de la vida que nunca se van a olvidar, y van a estar presentes en tu conciencia y en tu ser. Regalar deporte no es simplemente brindar un artículo o material, es brindar experiencias nuevas para ponerlo al alcance de todos”.