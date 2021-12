Quiero Mi Tienda Virtual impulsó diversos sectores económicos

El programa Quiero Mi Tienda Virtual, del Ministerio de las TIC, les ha permitido a 6.920 empresas del país abrirse un espacio en el comercio digital para hacer crecer sus negocios e incrementar sus ventas. Los beneficiarios pudieron acceder a diversas herramientas gratuitas, entre las que se encuentran una tienda en línea, además de asesoría y capacitación en temas relacionados con las ventas en el mundo digital.

Los sectores económicos de alimentos, moda y turismo son los más destacados por la importancia que tienen para el país y las regiones donde se ubican las empresas y negocios que resultaron beneficiados por el programa. En el sector de alimentos se registran 931 beneficiarios (547 mujeres y 384 hombres), mientras que el segmento de la moda contó con 620 beneficiarios (453 mujeres y 167 hombres).



En cuanto al turismo, uno de los sectores económicos más afectados a causa de la pandemia de la COVID-19, los datos registran un total de 154 beneficiarios (79 mujeres y 75 hombres), quienes, a través de este programa, pudieron abrirse a otros públicos con el fin de incrementar su presencia en línea y, de paso, sus ventas.



Al referirse a las ventajas de haberse vinculado a Quiero Mi Tienda Virtual, Juan Pablo Rubio de La Gramera (https://lagramera.vendaenlinea.co/), una mipyme que ofrece frutos secos y deshidratados a granel y los lleva a la casa de sus clientes, explica: “Nosotros empezamos este negocio por redes sociales y vendiendo por WhatsApp. Con la tienda virtual es más fácil dar a conocer nuestro catálogo de productos y la acogida de la empresa ha sido muy buena”.



La tienda virtual de La Gramera ha permitido llegarles a más consumidores, que encuentran agilidad en los pagos y la automatización de los envíos. Lo que ha permitido ganar mayor confianza en el mercado.



Marcas más visibles

​

En el sector moda, Mónica Fonnegra de Moda Sostenible, comenta: “Para mí ha sido maravilloso todo el proceso, porque el eCommerce es mi estrategia. Hago moda sostenible de lujo como resultado de un proceso de diseño, creación y transformación que acude, por ejemplo, a la reutilización de materiales e insumos que sobran de la cadena de valor de la producción textil o al uso de fibras vegetales, y he podido exhibir los productos de manera más efectiva en mi tienda en línea”.



En épocas de confinamiento, las diferentes herramientas que entregó Quiero Mi Tienda Virtual le ayudaron a Mónica a mantener su negocio durante esos meses tan difíciles. “Yo atendía al público de manera presencial en un showroom. Con el programa he podido incrementar la visibilidad de mi negocio. La gente ahora prefiere comprar en línea y que el producto le llegue a la casa”, explica Fonnegra.



De igual forma, la empresaria afirma que ha visto reducidos costos como el arriendo de un local para exhibir y vender las prendas que diseña, junto con la disminución de gastos relacionados con logística.



Todo eso ha hecho que sus ventas se incrementen en un 50 % con respecto a los meses previos a la pandemia. Igual crecimiento ha tenido su presencia en redes sociales: antes de la emergencia sanitaria, Mónica contaba con 2.000 seguidores en Instagram y hoy registra cerca de 5.000. “El proceso ha sido enriquecedor, porque me ha ayudado a tener más visitas, consolidar la marca y generar ventas”, agrega la creadora de Moda Sostenible.



En cuanto al sector de turismo, Jhuliana Beatriz Cárdenas de Ecohotel Refugio Boutique, ubicado en Amazonas que también fue beneficiario de Quiero Mi Tienda Virtual, dice: “Es una gran ventaja poder promover a través de Internet las ventajas de este producto ecológico. El programa no solo me ofreció la posibilidad de tener mi sitio web, sino que también incluyó capacitaciones en estrategias de comercialización, en especial porque los clientes del hotel se encuentran fuera de la región”.



Y agrega: “Nosotros estamos iniciando el proceso de la tienda virtual y empleando esta nueva herramienta promovemos nuestros servicios en el mundo digital. Tenemos grandes expectativas con respecto a los resultados. Sabemos que el canal digital es una importante vitrina para Ecohotel Refugio Boutique y también para promover el turismo en el Amazonas”.



Resultados en el país

​

Quiero Mi Tienda Virtual tuvo una gran acogida en Colombia, siendo Bogotá la ciudad con más beneficiarios (1.325). En este apartado, le siguen Cali (609), Medellín (392), Barranquilla (353), y Pasto (200) como las ciudades con mayor número de negocios favorecidos.



Cabe destacar que el programa llegó incluso a empresarios de regiones como Vichada (3), Guainía (5) y Amazonas (6), los cuales pudieron acceder a la asesoría y acompañamiento de la creación de tiendas en línea gracias a esta iniciativa.



Es interesante observar que el mayor porcentaje de beneficiarios corresponde a mujeres (57 %). Además, dentro del amplio grupo de beneficiarios, 1.424 son personas entre los 25 y los 30 años, y 57, entre los 70 y 91 años, lo que demuestra una integración que incluye a todos los grupos de población en aras de su acceso a las plataformas digitales y al comercio electrónico.



El objetivo de Quiero Mi Tienda Virtual es contribuir al fortalecimiento de los procesos comerciales de las mipymes colombianas, implementándoles una tienda virtual y ofreciendo el acompañamiento y la formación necesaria para que aprovechen al máximo los beneficios del comercio electrónico.