Quiero Mi Tienda Virtual, el resurgir de una empresaria

Caleña de nacimiento, veterinaria de profesión y emprendedora de corazón. Así es Diana Jaramillo, una mujer de 31 años que ni la pandemia la detuvo. No solo sufrió de Covid, sino que se vio obligada a cerrar su negocio por las medidas impuestas por la crisis sanitaria. Hoy sigue construyendo su empresa, que ahora se abre paso en el mundo digital con el apoyo del programa Quiero Mi Tienda Virtual, del Ministerio TIC.

Hace siete años, en la sala de un aeropuerto, mientras esperaba un vuelo para cumplir una cita como vendedora de seguros, le propuso a su amigo y compañero de trabajo que se lanzaran al mundo del emprendimiento e hicieran empresa. “Pero queríamos innovar, vender un producto diferente y, sobre todo, ofrecer una experiencia”, cuenta Diana.



Su compañero de viaje, ahora su socio, conocía el negocio de los dulces, por lo que pensaron que esa línea era el camino hacia la creación de su empresa. Entonces emprendieron el vuelo, pero esta vez hacia Centroamérica y Estados Unidos para conocer más a fondo el mundo de este mercado, experiencias de otros empresarios y buscar productos que en Colombia se vendieran bien.



Así nació Ferdyland, una empresa que además de dulces importados y nacionales, se concentraba en ofrecer experiencias a los niños, sus principales clientes. Los fines de semana y en fechas especiales, sus dos locales se convertían en galerías de arte o talleres de pintura. “Los niños aprendían a armar anchetas, a pintar, a hacer decoraciones con nuestros productos. Ese era nuestro diferencial, y lo que hacía de nuestro negocio no un punto de venta, sino un lugar para divertirse”, agrega.

Sin embargo, con la pandemia y también las complicaciones de orden público que se venían presentando, obligaron a que Ferdyland cerrara sus puertas. Los productos tuvieron que esperar y las estanterías y demás muebles quedaron guardados en una bodega.

Pero este par de caleños no se rindió. Cuando se enteró de las convocatorias de Quiero Mi Tienda Virtual, desarrollado por el Ministerio TIC, con el apoyo técnico de Findeter y que cuenta con ViveTech como uno de sus operadores, que les está implementando la cadena de comercio electrónico a 6.400 colombianos, no dudó en unirse a la iniciativa, con el objetivo de mantener vivo su negocio.



La experiencia de Diana y de su socio en las ventas en línea se limitaba a redes sociales y ventas a través de WhatsApp. Ahora están a punto de culminar su proceso de implementación de su tienda, que llevó al Ferdyland al mundo virtual como https://ferdylandcandy.com.co/, y con la cual han tenido un crecimiento en las ventas de 50 %.



“El programa se nos presentó en el momento que más lo necesitábamos. Además de la implementación de la tienda, estamos recibiendo formación para poder aprovechar el canal al máximo y continuar atendiendo no solo a nuestros clientes tradicionales, sino abrirnos a todo el mercado nacional”, explica Jaramillo.





Ahora esta pareja de emprendedores está planeando cómo darle vuelo a una idea y continuar entregando a sus clientes las experiencias que antes ofrecían en el mundo físico. “Las posibilidades de Internet son ilimitadas y seguro vamos a encontrar la manera de llegar a las casas de los niños con actividades en torno a la dulcería”, finaliza esta caleña que ni el Covid le impidió seguir soñando.