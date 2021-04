Quiero Mi Tienda Virtual, el programa para emprendedores y empresarios

El programa ‘Quiero Mi Tienda Virtual’, creado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), y que es apoyado por Vive Tech con sus productos Vive Shops y Vive Travel, tiene como objetivo principal beneficiar a 6.400 empresarios y emprendedores del país, quienes recibirán su propia tienda virtual gratis por un año.

Fabián Corredor, CEO de Vive Tech, explica que esta iniciativa tiene el propósito de contribuir con la masificación del comercio electrónico (e-commerce) como una herramienta clave para la reactivación económica de los emprendedores y mipymes del país.

“Cuando llegó la crisis como consecuencia del COVID-19 –afirma el directivo–, los negocios que se dispararon rápidamente fueron aquellos que tenían ya actividades de comercio electrónico maduras y que se empezaron a convertir en referentes relevantes a la hora de abastecer las necesidades de las personas que se encontraban en sus casas”, afirma Corredor.

Según un estudio de la firma Gfk, las ventas online en Colombia pasaron de un 6,4 por ciento en la última semana de marzo de 2019 a representar el 30,5 por ciento del total de las ventas en valor en la misma semana de este año.



Lo anterior se ve reflejado en que, por ejemplo, una de las categorías de e-commerce que se incrementó de forma exponencial fue la de productos para el hogar como escritorios, sillas y demás implementos indispensables para ajustarse al teletrabajo.



Según fuentes citadas por Portafolio, la venta de sillas, escritorios y bibliotecas creció en más del 50 por ciento durante los primeros tres meses de la pandemia.

Sin embargo, esos negocios que tenían ya madurez en el mercado no eran ciento por ciento digitales en Colombia, por lo que esta idea de ‘Quiero Mi Tienda Virtual’ de MinTIC, que busca apoyar a los empresarios, emprendedores y comercios en todo el país, llegó en un momento ideal para ofrecerles un canal de ventas en línea propio.



“Nuestras plataformas Vive Shops y Vive Travel cuentan con su pasarela de pagos y con todas las condiciones necesarias para sacarle el mejor provecho a esta época de la historia, en la que probablemente es más que necesario tener un canal e-commerce para poder complementar las ventas que no se pueden efectuar en los puntos físicos, por capacidad de aforo o porque son negocios que aún están restringidos para operar como, por ejemplo, los gastrobares, y que no tienen una opción diferente que vender por domicilios”, precisa Corredor.

Beneficiarios y ventajas

De acuerdo con el CEO de Vive Tech, este programa está dirigido a comercios que no tengan experiencia en e-commerce (o al menos no en los últimos dos años), para que esta sea su oportunidad de inmersión en este campo.



“El programa no exige requisitos que de alguna forma segmenten a las industrias, pero lo único que analizamos es algo de madurez del negocio, es decir que ya tenga por lo menos seis meses de constituido y que, obviamente, cuente con los documentos de registro legales, como su cámara de comercio y, en caso de que sea un emprendedor, que tenga un RUT y esté al día en temas tributarios”, enfatiza Corredor.



El directivo agrega que, cuando estos emprendedores deciden ingresar al programa, básicamente lo que necesitan es tener conexión a Internet, ya sea desde su celular o desde un computador.



“Los servidores y todo lo relacionado con la parte tecnológica está cubierto, así como el soporte y los mantenimientos de la tienda. Al ser una herramienta en la nube, al ingresar a la tienda en línea puede que haya una nueva funcionalidad o un nuevo curso en nuestra academia en línea, donde capacitamos a nuestros comercios o clientes, permitiendo una evolución permanente en el mundo del e-commerce para quien la usa”, asegura Corredor.



Para tener acceso a ‘Quiero Mi Tienda Virtual’ los interesados deben registrarse en algunos de los canales que se han creado, como https://vendedigital.mintic.gov.co/ y https://www.viveshops.co/vendedigital/. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de abril.



Otros segmentos que se han apoyado y que también son objetivo de esta estrategia son minimarkets, fruvers, carnicerías, comidas preparadas, tiendas de abarrotes, licoreras, ferreterías, papelerías, tiendas de mascotas y agro insumos, hoteles, alojamientos y actividades turísticas. Varios de ellos podrían considerarse segmentos de consumo de primera necesidad de abastecimiento para los hogares en todo el territorio nacional.

Ayuda clave

Con las soluciones de comercio electrónico que recibirán los beneficiarios de este programa que escojan a Vive Tech como operador, recibirán, además, una herramienta valiosa para llevar el control de todas sus ventas a domicilios (de los pedidos que están en proceso, los que están pendientes, los que ya están empacados, los que están en ruta y los que fueron entregados).



De esa forma no solamente se permite llevar el control y la gestión administrativa al dueño del negocio, sino a sus colaboradores, que en este caso se encargan de alistar, empacar y finalmente entregar los pedidos.



Así mismo, Corredor destaca que la plataforma tiene la posibilidad de convertirse en una herramienta que les permite organizar parte de su operación física, como inventarios o el modelo de gestión de la caja y, les da la opción de sofisticarse y ampliar sus servicios. También cuentan con un e-learning vinculado a una academia virtual, a la que tienen acceso, no solamente para aprender a manejar la herramienta, sino también aprender sobre otros aspectos que contribuyen con el fortalecimiento de sus negocios.