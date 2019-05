¿Quiere derribar las barreras de crecimiento para su empresa?

La vertiginosa velocidad con la que los negocios deben reinventarse en este entorno altamente digitalizado, les exige a las empresas buscar alternativas rentables, seguras, integrales, que optimicen sus procesos y les brinden oportunidades de nuevos modelos de negocio.

Ante este escenario, la nube (cloud computing) se convierte en el aliado perfecto, puesto que garantiza el acceso permanente, la centralización y una administración eficiente y segura del mayor capital de las empresas: la información.

Acceder a ella, es cada vez más fácil, pues el mercado en Colombia crece con propuestas como la de Siesa Cloud Services, la solución en la nube de una compañía experta en software ERP

“En Siesa, tenemos una oferta PaaS y SaaS de nuestro software, operando en la nube con más de 17.000 usuarios; ofrecemos la plataforma como servicio y el software como servicio, con lo que les aseguramos a nuestros clientes todo el ciclo de tecnología para nuestras soluciones ERP, POS (Punto de venta), gestión de nómina y administración de personal, sistema de automatización de la fuerza ventas”, señala Cristian Argotti, COO de Siesa.

Este producto, que trabaja sobre IBM Cloud, lleva madurando cinco años, y es el producto de mayor crecimiento en la historia de Siesa, convirtiéndose en una importante oferta de valor para sus clientes, de los cuales seis de cada diez, que realizan renovación tecnológica se ‘suben’ a la nube.

“Siesa Cloud Services les permite a las compañías concentrarse en el Core de su negocio, pues no tienen que preocuparse por los ciclos de tecnología. Esta es solución integral y flexible, que desplegamos a nivel de cliente, por una cuota de usuario mes, con la que las empresas se olvidan del análisis de capacidad y se centran en la cantidad de usuarios que quiere conectar”, explica Argotti.



Esto logra liberar, manifiesta el experto, presupuestos que antes estaban en procesos de mantenimiento, lo que se llama infraestructura Legacy, y ponerlos en favor de la organización en procesos de innovación y transformación digital.

“La nube misma es el primer mandamiento de la transformación digital, aumentando sustancialmente la seguridad de la información, los procesos de aseguramiento de la misma y mejorando la velocidad de despliegue de productos y de nuevo modelos de negocio”, indica el ejecutivo de Siesa.

Una nube que llega a todos lados

Siesa, busca con esta solución llegar a todo tipo de mercados, incluyendo los pequeños y medianos, los cuales antes no tenían la posibilidad de digitalizarse por los altos costos del software.



Así lo expresa Argotti, al indicar que “antes estas tecnologías eran predictivas, porque a las empresas les costaba mucha inversión en tiempo, dinero y personal implementarlas, con la oferta de Siesa lo que logramos es democratizar la tecnología, porque simplificamos el acceso a ella, la inversión tecnología es muy baja y los costos son accesibles para todas las empresas”.



Esto ha permitido que cada vez se unan más pequeñas y medianas empresas a esta transformación digital, cerrando así las brechas tecnológicas, lo que favorece no solo a las pymes sino al desarrollo y crecimiento del país.



Estrategia de seguridad de la información

Con este tipo de soluciones, el reto de accesibilidad desaparece para todos los sectores industriales del país, lo que sigue preocupando no solo a empresarios sino a todas las compañías que suministran servicios tecnológicos en el país, es la seguridad informática.



Y aunque la nube, ha disminuido este riesgo ya que es el gran constructor para evitar los ataques en las empresas, no representa una solución absoluta, esto tan solo hace parte de la estrategia global de seguridad informática.



Frente a este tema, Siesa cuenta con una infraestructura robusta que permite salvaguardar la información de todos sus clientes, con tecnologías avanzadas con bajas inversiones. “Mientras una empresa tiene un peso para invertir en seguridad, en Siesa, por ejemplo, con los más de 700 clientes en este segmento, tenemos un presupuesto mayor, entonces podemos acceder a tecnologías que ofrecen mayor protección, pues no es uno solo haciendo el esfuerzo de pagar y protegerse, sino son 700 invirtiendo y compartiendo los gastos”, concluye Argotti.



Por todo lo anterior, Siesa se configura como la solución más pertinente en cuanto a la nube se refiere, para todo tipo de industria que quiera iniciar, complementar o reforzar su transformación digital.



