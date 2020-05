Quienes movilizan a Colombia no están solos

Para que la mayor parte de la población pueda protegerse del coronavirus confinándose en casa, es necesario garantizar el funcionamiento de sectores esenciales que aseguren el abastecimiento. Mucho de esto tiene que ver con el transporte, que permite llevar productos básicos como los alimentos a todos los rincones del país.

Para apoyar a esos transportadores y a otras industrias que siguen moviendo a Colombia a pesar de la pandemia, la Organización Terpel continúa trabajando incansablemente a todas horas, todos los días de la semana.



“¡Nuestra planta de lubricantes no se detiene! Desde el pasado 14 de marzo, después de realizar una exhaustiva evaluación de riesgos y posibles escenarios, venimos implementando un plan de salud y seguridad robusto para velar por el bienestar de nuestros colaboradores y continuar con la operación ininterrumpida de nuestra fábrica, garantizando el abastecimiento de Mobil y Terpel como marcas líderes en el mercado”, afirma Alan Hidalgo, gerente de planta de lubricantes de la Organización Terpel.



La planta, ubicada en Cartagena de Indias, ha mantenido sus operaciones con el objetivo de que exista inventario suficiente en todas las líneas de producto para suministrar a todos los segmentos de negocio del país.



Ahora bien, la eficiencia de la Organización Terpel para lograr llevar sus productos a todos los consumidores que los necesitan no ha diezmado el cuidado de seguridad y limpieza que siguen los colaboradores de la planta y los transportadores.



De hecho, se han generado cambios importantes en la operación, regida ahora por estrictos protocolos, como explica Hidalgo: “Por lo general, en el cambio de turno realizábamos un protocolo de verificación en el que el operario saliente revisaba el estado de las máquinas, tanques y líneas de trabajo con el operario entrante, procedimiento que actualmente no podemos ejecutar por nuestras estrictas medidas de distanciamiento social. Este proceso lo estamos reemplazando por una check list que debe diligenciar cada funcionario, especificando todos los detalles del estado de la operación”.



“De igual forma, modificamos los horarios para que los dos turnos nunca se encuentren en las instalaciones y contamos con 20 funcionarios en modalidad de teletrabajo, enfocados en asuntos de planificación, distribución y compras. Así mismo, solo estamos operando con tres de nuestras seis líneas de envasado, las impares en la mañana y las pares en la tarde, para garantizar la distancia entre nuestros colaboradores”, continúa el gerente de planta de lubricantes de la compañía.

Foto: Crédito: Terpel

La Organización Terpel también ha venido implementando acciones como un programa de limpieza y desinfección permanente. Así mismo, en la planta se ha llevado a cabo la adecuación de dos rutas de transporte para movilizar al personal. En los vehículos utilizados, la ocupación es del 30% y funciona con asientos asignados que permiten conservar la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias.



También se ha instalado un sistema de control de salud al ingresar a la planta, en el que un paramédico contratado por la compañía revisa la temperatura de los funcionarios y les hace un chequeo general. Además, hay una rigurosa supervisión de la limpieza constante de manos, el distanciamiento social y el uso obligatorio de tapabocas en las instalaciones.



Igualmente, vale la pena resaltar que los transportadores también siguen protocolos estrictos. Además, la Organización Terpel hace un monitoreo constante de las reglamentaciones locales y del estado de las vías para conocer de antemano cualquier cierre o novedad relacionada con la movilidad en las carreteras colombianas. Esto permite que sus productos lleguen sin contratiempos a cada lugar en el plazo establecido.



“Ha sido de suma importancia el compromiso de cada uno de nuestros colaboradores con el cuidado de su salud y la de sus compañeros. Nosotros como organización controlamos lo que sucede dentro de la fábrica, pero son ellos los que se encargan de implementar buenas prácticas por fuera de la planta para beneficio de todos los funcionarios. Por ese motivo, realizamos un trabajo de toma de conciencia permanente con ellos para que tengan precauciones en su día a día, velen por su bienestar y el de sus familias, y nos reporten oportunamente cualquier anomalía en su estado de salud. Estas medidas nos han permitido mantener al máximo la empleabilidad del equipo vinculado directamente con nosotros”, concluye el gerente de planta de lubricantes de la Organización Terpel.