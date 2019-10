¿Qué tanto sabe sobre el ataque cerebrovascular?

Saber detectar y conocer los síntomas de enfermedades que pueden poner en riesgo la vida, es fundamental. Para lograrlo, es importante capacitarse sobre el tema, y entender de qué manera se debe actuar, cuando estos se presentan. Un ejemplo de ello, es el ataque cerebrovascular, el cual se entiende por definición como “el daño de la circulación al sistema nervioso y al cerebro. Cuando esto ocurre, puede suceder o porque se ocluye una arteria o porque se rompe. Lo que es más común y de gran importancia social, es cuando se ocluye. El tejido se queda sin circulación y se infarta; una arteria se tapa y el tejido que debía recibir sangre de esa arteria, se infarta” explica el doctor Mario Muñoz Collazos, jefe de neurología de la Clínica Marly.

Aunque los síntomas de un ataque cerebrovascular dependen de la zona del cerebro que pierde circulación, existe un elemento en común para todos ellos, y es el carácter súbito, es decir, cuando una persona que está en condiciones normales, sufre uno de los siguientes síntomas: parálisis de la mitad derecha o izquierda del cuerpo; pérdida de la sensibilidad y la capacidad de sentir en la mitad izquierda o derecha del cuerpo, incluyendo la cara; pérdida temporal de la visión por un solo ojo de manera transitoria; pérdida del lenguaje; y excepcionalmente, alteración del balance (equilibrio), y dificultad para pronunciar las palabras al mismo tiempo.



Pero el ataque cerebrovascular se puede prevenir, tal y como lo afirma el doctor Muñoz Collazos, “se puede realizar una prevención primaria, la cual se hace antes de que la enfermedad se ponga de manifiesto; dado que los factores que subyacen a la enfermedad, son la hipertensión arterial, el hábito de fumar, la diabetes, el estilo de vida no saludable, y la fibrilación auricular - ritmo de corazón anormal en personas mayores de 65 años, detectado por el paciente porque siente irregular su pulso, o palpitaciones cuando está en reposo, o por el médico cuando lo examina-“. En resumen, aunque existan factores de riesgo que no se pueden controlar, como algunas condiciones genéticas, la edad o antecedentes familiares, hay otros en los que cada una de las personas puede enfocarse para reducir el riesgo de sufrir un ataque: acudir a controles médicos de rutina, no consumir alcohol o sustancias psicoactivas, no tener sobrepeso, no excederse en el consumo de sal, y controlar el colesterol y la presión arterial.

​

La prevención primaria, va dirigida a detectar y combatir los factores de riesgo, sin embargo, una vez ya ha ocurrido un infarto cerebral, y la persona ha logrado superarlo parcial o totalmente, entra a jugar un papel fundamental la prevención secundaria: “esta se logra estableciendo cuál mecanismo produjo el infarto original. Allí la diferencia está, entre si el ataque se produjo por daño de las arterias debido a la hipertensión, el colesterol, y el cigarrillo, lo que incluye controlar estas patologías y hábitos y el uso de medicamentos que corresponda, o si se trata de un fenómeno que proviene del corazón por fibrilación auricular; es ahí cuando entonces los anticoagulantes son mandatorios”, continua el doctor Muñoz Collazos.



Una de las mayores preocupaciones de las personas, son las secuelas. Cuando es posible atender el infarto cerebral rápidamente, se pueden reducir las secuelas; siempre son posibles en mayor o menor grado, y corresponden a la parálisis del cuerpo, lado derecho e izquierdo con imposibilidad para la marcha y pérdida del lenguaje. Adicionalmente, la persona puede haber experimentado deterioro de la visión y disminución de las capacidades cognoscitivas.



Para intentar reducir la probabilidad de quedar con secuelas, es vital que en el momento en el que se presente un ataque, este sea identificado. Como lo sugiere el doctor Muñoz Collazos, “ si le ocurre a un adulto mayor en casa, es indispensable reconocer que un episodio súbito de pérdida de movimiento o lenguaje, es emergencia absoluta. La persona debe ser atendida en un hospital debidamente dotado en menos de 4 horas y media, y este tiempo debe incluir el transporte, es decir, el paciente debe llegar entre una y dos horas para darle tiempo a los médicos a proceder con el tratamiento”. También hay que tener en cuenta, que al paciente no se le debe suministrar comida, alguna bebida o un medicamento, lo mejor es esperar a que un profesional o especialista lo atienda.



En Colombia, año tras año en las ciudades grandes, intermedias y algunas pequeñas, ya hay hospitales dotados para la atención de esta enfermedad, gracias al interés tanto del sistema público, como de las entidades privadas. El sistema de salud del país, sin duda alguna pretende ser igualitario, pues existe un alto porcentaje, que todavía no recibe asistencia en cuanto a un ataque cerebrovascular.



4 pasos para reconocerlo



Según información de la Red Colombiana Contra el Ataque Cerebrovascular, el mundo entero utiliza el acrónimo FAST para recordar fácilmente los principales síntomas de un ataque cerebrovascular, y así poder actuar rápidamente. Tome nota y memorícelos:



F (Face): Rostro o cara torcida.

A (Arm): Brazo débil y dificultad para alzar las manos.

S (Speech): Dificultad para hablar o expresión de incoherencias.

T (Time): Si ve o presenta alguno de estos síntomas, llame al 123 o diríjase a emergencias.



Un foro para detectar la enfermedad a tiempo



Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre el diagnóstico oportuno del ataque cerebrovascular, el próximo 29 de octubre, fecha en la que se celebra el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, la iniciativa internacional Angels, junto con La Red Colombiana del Ataque Cerebrovascular, la Asociación Colombiana de Neurología, y la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, llevarán a cabo en las instalaciones de CASA EDITORIAL EL TIEMPO, el foro ACV.



Para este encuentro, están convocados los diferentes actores del sistema de salud; algunas Secretarías de Salud de otras regiones, representaciones por parte del Ministerio de Salud, entidades convocantes, y participantes, todo con el fin de trabajar por mejorar la política pública de atención del ataque cerebral, la disposición y el entrenamiento de los hospitales, y la promoción entre la comunidad para identificar la enfermedad a tiempo.



El contenido de este foro, estará divido en dos segmentos: en el primero, se mostrará el mejor esquema de atención en hospitales privados, pero también, se dará una explicación de cómo es posible que esta se lleve a cabo en hospitales públicos de ciudades intermedias; en el segundo, se analizarán dos modelos de atención regional (Bogotá y Medellín), para poner de ejemplo las estrategias necesarias, que ayudarán a mejorar la atención pública de esta enfermedad. Cabe anotar, que dentro del marco del foro, se debatirán los problemas que se presentan por no reconocer los síntomas de un ataque de este tipo.