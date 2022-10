“El más mezquino de los vicios”, según el poeta Ovidio; “mil veces más terrible que el hambre”, según el escritor Miguel de Unamuno; una “declaración de inferioridad”, según Napoleón Bonaparte; un “gusano roedor del mérito y de la gloria”, según Francis Bacon.

Así es la envidia, un sentimiento que, pese a ser ampliamente reconocido como indeseable y desagradable, nos puede invadir a todos en algún momento de la vida.



Por eso, en este test le dejamos cinco preguntas clave. Contéstelas sinceramente y encuentre al final un puntaje que le revelará qué tan envidioso puede llegar a ser.

¡Ingrese aquí!

Resultados

Si en la mayoría de resultados se elige la letra A

¡Tenga cuidado! La envidia está acechándolo constantemente. Le recomendamos enfocarse más en sus propias metas y aprender sobre los peligros de este sentimiento en ‘Cochina Envidia’, la nueva serie colombiana que se estrenará en exclusiva en Prime Video el próximo 7 de octubre.

Si en la mayoría de resultados se elige la letra B

La envidia es un sentimiento humano que todos podemos sentir en algún momento. Su caso no es la excepción. Afortunadamente parece mantenerla a raya para que no cause inconvenientes en su vida.



¿Quiere saber más sobre la envidia? No se pierda el próximo 7 de octubre el estreno de ‘Cochina Envidia’, la nueva serie colombiana de Prime Video.

Si en la mayoría de resultados se elige la letra C

Usted lleva una existencia libre de envidias porque se mantiene enfocado en sus propias metas. Sin embargo, no olvide que la envidia está en todas partes y puede llegar a su vida en cualquier momento.



Por eso, lo invitamos a saber más sobre este complejo sentimiento en ‘Cochina Envidia’, la nueva serie colombiana que se estrenará en exclusiva en Prime Video el próximo 7 de octubre.