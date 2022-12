Para nadie es un secreto que en este país los precios han incrementado considerablemente, en vista de esto la vida es mucho más costosa, y las personas tienen que recurrir a remesas para mejorar la economía de Colombia. Pero, ¿de qué forma impacta esto?

Colombia es un país que se caracteriza por sus riquezas y el nivel de producción que este tiene, así que siempre ha habido fuente de trabajo sustentable. Sin embargo, en los recientes años el panorama ha cambiado y muchos se han ido a los países hermanos, teniendo que hacer envíos de dinero.



De modo que, quienes están en Ecuador, Perú, Chile o Argentina han tenido que trabajar el doble para sustentar a sus familiares que quedaron en el país. De esta manera, quienes reciben el dinero hacen todo lo posible por utilizarlo para lo necesario, y poder así hacer frente a la economía de Colombia.



Por supuesto, con esto no queremos decir que no existan las fuentes de trabajo. Sino que, estas no son estables, así que, así como un día pueden estar laborando, quizás al mes siguiente se acabe el proyecto y se dejen de necesitar a los trabajadores.

¿Las remesas forman parte de la economía de Colombia?

Tras haber explicado el punto anterior, ya sabemos que es común que las personas de Colombia reciban dinero. Pero, ¿Cómo ha adoptado el país esta nueva modalidad de ingresos? La verdad es que, en vista de que esto es algo tan frecuente, dentro del mismo país hay un flujo de casas de cambio.



La razón es que, así como se recibe dinero de otros países, también envían pesos hacia otros lados. Así que, independientemente de si el dinero va o viene, este es un sector del comercio que ya está más que adoptado, e incluso, se considera un servicio más que genera trabajo.



De hecho, un reciente análisis menciona que se considera un mercado silencioso que ha ido creciendo con el paso de los años. Y no solo eso, sino que se extendió a lo largo de todo el territorio.

¿Existe algún margen de beneficio para el país el recibir remesas frecuentemente?

Por último, ¿Qué gana el país por el flujo de remesas? Retomando el hecho de que, para poder sustentarse, es necesario recibir ayuda extra, los residentes de Colombia tienen los medios para poder hacer frente a todos los gastos que implica. Así que, además de no pasar necesidades, son personas que dan aportaciones.



Por solo mencionar algunos ejemplos, analicemos la siguiente lista de beneficios:



● Disminuye el porcentaje de personas en condición de calle.

● El comercio en los distintos campos tienen más ventas.

● Los servicios se pagan a tiempo, esto colabora con el estado.

● Emprendedores nuevos.

● Negocios abriendo.



Sin duda alguna, esto no solamente beneficia a las personas que reciben estos fondos, sino que, al darles el uso adecuado, también deja un margen sustancioso de ganancias para todos.

*Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias.*