Que no haya más niñas invisibles es tarea de todas las personas

El aislamiento, primero obligatorio y luego preventivo, ha generado incomodidad en un buen número de colombianos, abrumados por el encierro, la convivencia permanente con sus parejas e hijos, o el tedio por no poder salir a la calle con normalidad. Como antes.

Sin embargo, al mismo tiempo, en municipios de Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Bolívar, las niñas sufren cada día de violencia y nadan a contracorriente por derechos mínimos, como la educación o decidir sobre su cuerpo. Y el encierro no ha hecho más que empeorar las cosas.



“Las niñas se han visto forzadas a convertirse en las encargadas del hogar, de los hermanos menores, de las personas mayores y de las tareas domésticas. Más grave aún, muchas están encerradas con sus agresores físicos, con un incremento en el riesgo de embarazos”, señala Ángela Anzola, presidenta ejecutiva de Fundación PLAN, organización de la sociedad civil colombiana, sin ánimo de lucro y miembro de Plan International.



La situación ha pasado desapercibida para medios de comunicación y colectivos de mujeres que demandan igualdad. Las niñas parecen no importarle a nadie, porque a nadie le importa ver su realidad.

Foto: Fundación Plan

“Es importante decir que la situación de violencia y desigualdad no es exclusiva de esas regiones tan apartadas. También en las grandes ciudades, sin importar su condición socioeconómica, las niñas sufren discriminación, maltrato y acoso, y luchan para acceder a las mismas oportunidades que tienen sus pares masculinos”, advierte Ángela Anzola.



Por eso, Fundación PLAN, lanza su campaña NO MÁS NIÑAS INVISIBLES, con el propósito de que cada niña en nuestro país sea igualmente vista, valorada y escuchada.



El panorama de las niñas en Colombia y el mundo es muy difícil:



- 743 millones de niñas en el mundo no están atendiendo a la escuela debido al cierre de los planteles educativos a causa de la covid-19.

- Los niños tienen 1,5 veces más probabilidades de tener un teléfono inteligente que las niñas y unas 1,8 veces más probabilidades de contar con un teléfono con acceso a Internet.

- Las niñas trabajan o se dedican a labores de casa seis puntos porcentuales más que los niños, evidenciándose una brecha en relación con el trabajo doméstico. (Fuente: DANE, GEIH, 2018).

- El país no cuenta con datos públicos que evidencien la situación de las mujeres y niñas, relacionados con su higiene menstrual y el acceso a productos que garanticen este derecho.

Internet, otro espacio inseguro

Foto: Fundación Plan

Desde el gobierno colombiano se ha querido impulsar, durante la pandemia, el acceso a canales digitales para la educación. Sin embargo, el número de niñas que no tienen acceso a Internet ni a equipos de cómputo o móviles es alarmante.



“Para mí ha sido un poco difícil estudiar virtualmente, porque hay muchas chicas, no solo en nuestra escuela, sino en todo el país, que no tenemos recursos como Wi-Fi, un adulto que nos ayude con las tareas o un celular” asegura Yerlis (nombre cambiado) de 15 años, quien vive en Quibdó y está vinculada a Girls Out Loud.



Ese proyecto, desarrollado por Fundación PLAN en plataforma virtual de Facebook, les permite a las niñas tener un espacio seguro en el cual puedan conversar de diversos temas en torno a sus derechos y expresar las dificultades o realidades de sus territorios.



Pero contar con ese acceso no es garantía de seguridad, de acuerdo con los resultados arrojados por una encuesta global llevada a cabo por Plan International



- En Colombia, las plataformas de comunicación y redes sociales más usadas por la niñas son WhatsApp (97 por ciento), Instagram (83 por ciento) y Facebook (79 por ciento).

- Todas las niñas encuestadas en nuestro país aseguraron que han recibido amenazas de violencia física a través de redes sociales.

- Otros tipos de acoso que enfrentan las niñas en Colombia son el lenguaje abusivo e insultante (81 por ciento), la vergüenza intencional (62 por ciento), el acoso sexual (61 por ciento) y la vergüenza corporal (59 por ciento).



Esos son solo algunas cifras que evidencian el terrible panorama al que se enfrentan las niñas en Internet.

Niñas visibles en la red

Foto: Fundación Plan

“Es hora de prestarles atención a las niñas del país, escuchar sus historias, entender sus problemas y demostrarles que nos importan, que creemos en ellas, que queremos verlas empoderadas y cumpliendo sus sueños, que es hora de que crezcan con igualdad de derechos y oportunidades”, asegura la presidenta ejecutiva de Fundación PLAN.



Como parte de ese compromiso, y en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el 11 de octubre de todos los años, y con base en la campaña NO MÁS NIÑAS INVISIBLES, la Fundación PLAN y la Casa Editorial El Tiempo realizarán un conversatorio virtual con cuatro niñas participantes de proyectos de PLAN, quienes serán las representantes de todas las menores de Colombia.



El Foro NO MÁS NIÑAS INVISIBLES, que se emitirá el 7 de octubre, buscará visibilizar la situación de las menores y darles voz para que cuenten sus problemáticas, ideas, proyectos y anhelos.



“Este año estaremos destacando el tema conectividad y seguridad. Casi el 23 por ciento de las niñas en zonas rurales no tiene manera de continuar sus estudios porque en sus casas no cuentan con Internet ni dispositivos móviles o computadores”, afirma Ángela Anzola.



Y agrega: “Buscamos que se asegure el derecho de las niñas a estar conectadas, pero, además, que puedan navegar y participar en espacios digitales sin ser víctimas de violencia. Lo que queremos es que no haya más niñas invisibles en la red”.



En el conversatorio participarán Carolina Angarita, directora de Discovery Net; Juanita Rodríguez, vicerrectora de la Universidad EAN; Catalina Rengifo, líder de Mujeres TIC; Mabel Torres, ministra de Ciencia y Tecnología; Laura Urrego, editora de El Tiempo, y Ángela Anzola, con la moderación de María Fernanda Arbeláez, periodista de tecnología de El Tiempo.



Para saber cómo se puede donar y apoyar a que no haya más niñas invisibles, ingrese a www.empoderaya.org