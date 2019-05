¿Qué hay de nuevo con los operadores?

La agenda digital del Gobierno, evidente desde hace ya varios años, impacta en la necesidad de las personas de contar con mejores servicios y posibilidades de uso, tanto corporativo como de productividad y entretenimiento. Para ello, las compañías del sector IT han adelantado diversas implementaciones que dinamizan el consumo de tecnología y canales digitales.



En materia de infraestructura, en 2018 la compañía CenturyLink realizó el despliegue en Colombia de una red de fibra óptica de 585 kilómetros que conecta a nuestro país con Ecuador, permitiendo habilitar servicios de transporte y servicios IP en ciudades intermedias como Popayán, Ipiales, Pasto Tulcán e Ibarra.



Esta red dispone de una capacidad instalada de 400 Gigabits en la capa de transmisión y se conecta, a su vez, al anillo de la alianza en Colombia y al sistema submarino SAC (South American Crossing), habilitando de esta manera una salida internacional on-net para Ecuador.



Ya en el terreno de los servicios para usuarios finales, Andrés Carlesimo, director de producto personas y hogares de Claro, cuenta que esta empresa cuenta con productos a la medida de cada tipo de cliente.



“En prepago tenemos paquetes con minutos y SMS ilimitados, datos incluidos y redes sociales que no consumen datos, con la comodidad de que las personas tienen control de sus consumos y puede ir comprando lo que necesiten a precios muy competitivos”, dice Carlesimo.



En pospago, Claro ofrece con planes con minutos y SMS ilimitados, grandes paquetes de datos, redes sociales que no consumen del plan, minutos de larga distancia internacional y servicios de Claro video, Claro música y Claro drive (Cloud) incluidos.

Velocidad de satisfacción

A esto se suma servicios para el hogar como el Triple Play, con televisión de alta definición y una amplia variedad de canales, telefonía fija con llamadas ilimitadas e Internet de hasta 300 Megas, Ultra Broadband, con la que se pueden enviar o recibir archivos de cualquier tamaño, contenido 4K y conectividad para varios dispositivos.

Claro también piensa en los gamers y les ofrece Claro gamers, paquetes dedicados dentro de sus planes de Internet Claro Hogar que cuentan con velocidades de subida de entre 8 y 10 Megas.



“Nuestro servicio de TV satelital e internet inalámbrico llega a más de 900 municipios y zonas rurales del país, permitiendo que más colombianos puedan disfrutar del mejor entretenimiento en alta calidad y desempeño”, destaca el director de producto personas y hogares de Claro.



Para los clientes más fieles y que tiene servicios de hogar y móvil, el operador cuenta con una oferta convergente que incluye 20% más de datos móviles y 50% más velocidad de Internet, mayor entretenimiento para quienes ya tienen servicios en el hogar, una plataforma de reposición de equipos y Mi Claro App, que permite tener manejo y control de la cuenta y los servicios.

Alianzas que agregan valor

Movistar también presenta novedades en nuestro país. Camilo Aya, director de Mercadeo de Movistar Colombia explica que, para los clientes Movistar pospago, la empresa está enfocada en que puedan sacar el máximo provecho de las capacidades de datos incluidas en sus planes. Por eso, se ha anunciado funcionalidades y servicios en los últimos días.



“Pasa Gigas y Pide Gigas, por ejemplo, permite que nuestros clientes puedan compartir y pedir gigas de una manera fácil a través de nuestra app Mi Movistar con amigos y familia. Somos el primer operador en Colombia en entregar este beneficio a sus clientes y el segundo en América Latina”, manifiesta Aya.



Otro cambio importante es la oferta roaming de datos en postpago residencial, que les permite a los usuarios con planes iguales o superiores a $99.990 pesos consumir las Gigas incluidas en su plan hasta en 61 países como si estuvieran en Colombia.



El ejecutivo de Movistar agrega que “en abril, firmamos una alianza estratégica con Rappi. Nuestros usuarios pueden obtener entre uno y doce meses gratuitos de la membresía Rappi Prime dependiendo del plan contratado en la oferta comercial vigente. Por último, hemos consolidado una alianza comercial con Netflix, integrándola a nuestra propuesta de valor al mercado”.



Así, los operadores están diversificando sus servicios en espera de incrementar la masa de usuarios y responderles con productos novedosos a los clientes actuales.