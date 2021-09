¿Qué hacer si tuvo un accidente de tránsito y no quieren responderle?

¿Cuántas historias no ha oído, que les han cambiado la vida a decenas de personas y a sus familias, como consecuencia de accidentes de tránsito?¿Y cuántas de ellas, además, no coinciden con que el responsable de esos hechos tan lamentables nunca dio la cara o sencillamente no ha respondido por sus actos y nadie lo obliga a hacerlo?

Aunado al interrogante anterior, las víctimas de accidentes de tránsito se encuentran en una posición vulnerable, ya que los informes o croquis que realizan las autoridades de tránsito han perdido credibilidad, porque no ofrecen la certeza suficiente dentro de los estrados judiciales, por eso aquí le contamos qué puede hacer ante estas falencias.

Sin duda, como lo determinan los voceros de la Oficina Nacional de Investigaciones NBI S.A.S, todo esto constituye una clara violación a los derechos de los ciudadanos afectados, por lo que esta compañía sugiere que, para este tipo de casos, la mejor alternativa que da solución se encuentra a través de un peritaje de reconstrucción del accidente de tránsito.



Con ese propósito, a partir de la información obtenida, y una vez analizada, el personal profesional de NBI, haciendo uso de las ciencias de la física y de sus softwares, realizará la reconstrucción del accidente en dos y tres dimensiones, el cual es aportado en el proceso judicial y que ayudará al juez a tener certeza sobre la ocurrencia de los hechos investigados.

Animación 3D de accidente de tránsito Foto: Animación 3D de accidente de tránsito

Así las cosas, para garantizar un servicio de alta calidad, esta compañía utiliza equipos electrónicos de ultima tecnología y de precisión para el levantamiento topográfico como la estación total y para el registro fotográfico se utilizan aeronaves no tripuladas (drones), gracias a los cuales logran una mejor vista panorámica y un plano real del lugar de los hechos.

Registro aéreo de dron Foto: Registro aéreo de dron

De igual manera, estos especialistas están en la capacidad de realizar investigaciones de accidentes de tránsito, peritajes de los mismos, pruebas periciales, peritajes judiciales, investigación y reconstrucción de siniestros, inspección técnica vehicular, cálculo físico (con software de alta tecnología) y dictamen de accidente de tránsito.



Por eso, es fundamental que las personas que tuvieron un accidente de tránsito tengan en cuenta esta clase de servicios donde las compañías de seguros, las empresas de transporte o los conductores particulares, responsables del hecho, no quieren pagar e indemnizar a las víctimas.



Los interesados en ponerse en contacto con los profesionales de la Oficina Nacional de Investigaciones NBI S.A.S, pueden escribir al correo: info@nbi.com.co, comunicarse a los teléfonos (1) 7946364 o 3112217157 o ingresar a las página web: www.nbi.com.co.