Qué hace ahora Iván Ramiro Córdoba

Hablar de Iván Ramiro Córdoba es hablar de uno de los grandes referentes del fútbol colombiano que han militado en el fútbol europeo y, más concretamente, en el Inter de Milán donde disputó 12 temporadas.

Esto le valió para convertirse en todo un ídolo de la afición interista y además conquistar a una Liga de Campeones de la mano de José Mourinho en aquella final disputada en el Santiago Bernabéu frente al Bayern de Múnich en el año 2010, siendo el primer jugador colombiano en lograrlo y el primero en lograr también el triplete europeo con el Mundial de Clubes. Además, lideró a la selección nacional en la Copa América en la que vencieron en la final a México por 1-0, con un gol suyo por cierto, logrando para el combinado nacional el único trofeo internacional de la selección absoluta que luce en sus vitrinas hasta la fecha.

En total con el Inter disputó 455 partidos. El pasado diciembre, sin ir más lejos recibió, un homenaje por parte del club donde recibió de manos de su ex compañero Javier Zanetti la camiseta con el número dos enmarcada.



Hoy en día Iván Córdoba se ha convertido, gracias a la buena administración de sus finanzas, en empresario e inversionista de éxito. Una anécdota sobre su vida cuenta que cuando recibía su paga siempre distribuía el dinero en montones y el más grande era siempre el destinado al ahorro. Aunque sigue de cerca todo lo que acontece en el fútbol y a diferencia de muchos jugadores retirados, Córdoba por el momento ha dedicado su vida tras el balón a los negocios y se podría decir que no le ha ido nada mal.



Hace menos de dos años, presentó en su país, Jardines Llanogrande, un centro comercial en la localidad antioqueña de Rionegro que abrió sus puertas en marzo de 2019. Lo hizo de la mano de otros futbolistas y ex futbolistas colombianos como Mario Yepes, David Ospina o Juan Cuadrado, entre otros, a los que se sumaron otras destacadas personalidades como el chef Juan Manuel Barrientos o el cantante Nicky Jam.

Con una inversión aproximada de 30 millones de dólares, este centro comercial está enfocado en el “estilo de vida”. Un espacio donde la gente puede acceder a entretenimiento, servicios, zona de comida, centros de salud y belleza y actividades en familia, que los lugareños antes solo podían encontrar en Medellín. Proporcionando a sus vecinos unos servicios, hace no mucho impensables.



Es un espacio de 35,000 m2 que además está equipado con todos los medios técnicos y tecnológicos para respetar y cuidar el medio ambiente. Posee muchas zonas verdes en las cuales descansar tras una jornada de compras o tomar un aperitivo, además cuenta con mecanismos para el tratamiento adecuado de energía y agua para hacerlos mucho más eficientes o paneles solares que generan más del 50 por ciento de la energía que requieren las zonas comunes. En total más de 80 marcas están presentes en el centro comercial, entre las que se encuentran Starbucks, Cinebank o Mac Center. También es un lugar donde se realizan diferentes eventos y actividades que van desde sesiones de Yoga hasta conciertos.



No podemos obviar además los empleos directos e indirectos que genera para la localidad. Se estima que más de quinientas personas se han beneficiado del proyecto que pretende situar esta localidad como un referente de la zona.



Además el ex jugador firmó una alianza con la Universidad Pontifica Bolivariana, ya que como él mismo ha repetido siempre en diversas entrevistas y charlas a las que asiste, que la educación y la formación son vitales en todo deportista para que más adelante sean capaces de administrar bien su dinero y no caigan en las tentaciones que ofrece la fama. Para Córdoba el problema con el que se encuentran muchos jugadores jóvenes es que se rodean de gente que no vela por sus intereses y los meten en negocios que muchas veces acaban fracasando, malas inversiones, en definitiva mala gestión de su patrimonio, además de que precisamente la falta de formación de muchos de ellos no les permite ver que los están gestionando de la manera equivocada y se fían de otros para esta labor. De ahí el proyecto con esta Universidad para dar a los jóvenes una educación de calidad que les permita manejarse mejor en el mundo actual y aprender sobre finanzas.



Pero su faceta como empresario no se acaba aquí, se puede decir que el centro comercial es la piedra angular de sus negocios, pero además, Córdoba se ha convertido en inversionista en reestructuración de propiedades, posee diferentes negocios de gimnasios, restaurantes y centros estéticos en Milán ya que también posee la nacionalidad italiana. No cabe duda de que se trata de un ejemplo a seguir y un referente también en este sector donde no para de crecer con sus negocios y sus inversiones, algo que también hizo siempre durante su dilatada carrera como futbolista.



Con tu análisis de FutDados puedes encontrar la mejor manera de apostar y utilizarlo con eficacia en Topmercato y así lograr las mejores condiciones