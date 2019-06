¿Qué gastos hacen los colombianos con la prima?

El 11 por ciento de las personas que reciben la prima de mitad de año, opta por ahorrarla y guardarla para gastos futuros; mientras que el 31 por ciento la aprovecha para pagar deudas pendientes y ponerse al día.



Aunque las cifras reveladas por Fenalco parecen alentadoras, es común escuchar –por estas épocas- que la prima “ya está comprometida”, es decir, gran parte de las personas que recibe este ingreso adicional se ha endeudado previamente y piensa suplir su obligación con el dinero que recibe durante el mes de junio. Otro importante segmento destinó su prima a aquellos caprichos que todos queremos satisfacer cuando tenemos un dinero de más, entre los que están viajes, recreación, tecnología, ropa y zapatos.

Para Ingrid Mora Jiménez, gerente general de Financiera Progressa, Cooperativa de ahorro y crédito, “las entidades financieras estamos llamadas a inculcar la cultura del ahorro entre nuestros asociados y la comunidad en general, para que ingresos adicionales al salario, como la prima, no sean percibidos como dinero extra para gastar sino como una oportunidad de ahorrar y prever su futuro”.



Pese a las recomendaciones de expertos respecto al uso de la prima, el estudio también identificó que solo el 11 por cuento de los colombianos la guarda exitosamente para gastos futuros.



Con más de 22 años de experiencia, Financiera Progressa, comparte algunos consejos que pueden ayudarle a mantener o inclusive hacer crecer este capital adicional y evitar que se le esfume entre los dedos.

1. Realizar una inversión de bajo riesgo



Existen muchos productos financieros pensados para rentabilizar su capital; sin embargo, uno de los más seguros, confiables y rentables es el Certificado de Depósito de Ahorro a Término Fijo CDAT que habitualmente ofrece una rentabilidad superior a la que dan las cuentas de ahorro.



“El CDAT de Financiera Progressa se caracteriza por su excelente rentabilidad y flexibilidad, pues nuestros asociados pueden invertir desde 500.000 pesos, con plazos mínimos de 30 días. Además, a mayor monto y plazo, la rentabilidad puede aumentar hasta un 7.25 por ciento EA” explica Ingryd Mora, quien resalta que esta opción, además de ser muy segura, es un poderoso vehículo de inclusión financiera, pues abre el abanico de posibilidades de inversión a todos los niveles económicos.

2. ¡Salir de deudas siempre será una buena elección!



Optimice su dinero mientras disminuye los intereses que le generan las obligaciones crediticias. No olvide especificar que su abono es a capital, así podrá ver cómo disminuye su deuda.



3. Impulse e invierta en su proyecto



Todos tenemos proyectos en mente, planes a los que les hemos dedicado horas de planeación, aproveche esta oportunidad para darle el último empujón. La inversión también es una buena opción si está en búsqueda de aumentar su capital para una meta específica de mediano plazo, como: comprar casa, viajar, emprender, elevar su nivel profesional, entre otros.



4. Compras inteligentes, ahorro seguro



Recuerde diferenciar entre lo que necesita y lo que quiere comprar, no caiga en las compras inútiles que normalmente están asociadas al cumplimiento de un deseo pasajero. Una vez tenga claro el balance, destine solo una parte de su prima a esta adquisición y aproveche descuentos de temporada.

Cuando defina qué camino es el más adecuado para usted, recuerde asesorarse detalladamente acerca de la entidad en la que va a depositar su dinero. Financiera Progressa, tiene una amplia trayectoria, está vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, protege sus inversiones a través del Seguro para su Ahorro de Fogacoop y le ofrece a sus asociados y sus familias un amplio portafolio de beneficios.

No olvide evaluar a conciencia cuáles son sus necesidades reales, así evitará gastar su dinero en compras inútiles y perder la oportunidad de invertir en su futuro.