Hace tiempo, las únicas personas que operaban de forma activa en el mercado de valores eran los ‘brokers’ que trabajaban para grandes instituciones financieras, agencias de valores y casas de contratación. Sin embargo, con la llegada del ‘trading online’, junto con la difusión instantánea de noticias a través de Internet, está al alcance de muchas más personas.

Para los recién llegados, sobre todo para los que no han sabido planificar una estrategia adecuada, puede resultar muy arriesgado. Tampoco hay que perder de vista que incluso los ‘traders’ que cuentan con más experiencia, también pueden sufrir malas rachas y tener pérdidas.



Aprender en qué consiste el ‘trading’ requiere tiempo y dedicación, pero con la información adecuada y una planificación cuidadosa puede ponerse en situación de ganarse muy bien la vida.



Entonces, ¿en qué consiste exactamente ser ‘trader’ y cómo se puede empezar a operar.

¿Qué es ser trader?

Un ‘trader’ u operador es aquella persona que se dedica al ‘trading’. Este es un estilo de negociación especulativo que implica la apertura y el cierre de una posición en el mismo día. Es decir, consiste en comprar y vender productos financieros como acciones, bonos, divisas, materias primas, a través de una plataforma de negociación ‘online’.



Los operadores o ‘traders’, suelen utilizar el análisis técnico y una estrategia de negociación para intentar obtener beneficios en un breve periodo de tiempo y, a menudo, utilizarán el margen para aumentar el poder adquisitivo.



Un ‘trader’ de éxito no elige cualquier acción e intenta operar con ella. Tiene que haber algún tipo de estrategia con reglas y parámetros para gestionar la compraventa de valores de forma activa. Esto implica que tomará decisiones sobre vender y comprar sus productos, bastantes veces a lo largo del día.

¿Cómo empezar en el mundo del trading?

Los ‘traders’ profesionales, es decir aquellos que operan para ganarse la vida y no para obtener ingresos extra, suelen estar bien establecidos en el sector. Además, al ser profesionales, cuentan con los conocimientos más precisos del mercado.



Pero si se está planteando comenzar a operar, hay unas cuantas cosas que debe tener en cuenta antes de empezar:



· Marcar un objetivo realista.

· El objetivo también debe ser fácil de medir.

· Establecer un objetivo que pueda alcanzar a largo plazo.



Una vez que haya fijado su meta principal de ‘trading’ para el año, es hora de empezar a aprender cómo conseguirlo. Para ello, deberá preguntarse lo siguiente.



· ¿Cuáles son los recursos qué dispone?

· ¿Cuánto dinero puede utilizar como depósito inicial?

· ¿Quiere convertirse en un ‘trader’ a tiempo completo? ¿O sólo quieres operar los fines de semana?



Una vez que tenga una visión clara, es hora de elaborar su plan de acción. Este plan debe incluir los productos con los que piensa operar y el número de operaciones diarias a las que se va a comprometer.

Guía para convertirse en un ‘trader’ de éxito

1) Gestione sus expectativas



Como nuevo operador, es fácil que se obsesione con conseguir beneficios rápidamente, y esto casi seguro que le traerá problemas. La ansiedad que rodea la búsqueda de beneficios puede nublar su juicio y conducir a errores que puede causarle grandes pérdidas.



2) Defina el perfil de riesgo para sus operaciones



Antes de asumir compromisos sustanciales, conozca bien los aspectos fundamentales del mercado. Evalúe el capital del que dispone, lea testimonios de otros operadores para tener expectativas realistas de rentabilidad e investigue los mercados y pares de divisas que le interesen.



3) Diseñe una estrategia de negociación



No hay una forma correcta o incorrecta de operar en sí, lo que realmente importa es que defina la estrategia que va a utilizar. Intente centrarte en crear su estrategia de negociación de acuerdo con su perfil de riesgo individual. Investigue herramientas de negociación, estudie técnicas y piense cómo pueden implementarse en su estrategia.



4) Ponga límites a sus operaciones



Independientemente de su estilo o estrategia de negociación, siempre debe establecer límites al operar. Esto le permite fijar un precio de cierre predeterminado para su operación. De tal forma, esta se cerrará automáticamente cuando el precio alcance ese punto, aunque no esté pendiente en ese momento.



5) Manténgase actualizado



Estar al día de las noticias del mercado es vital. Muchos movimientos del mismo están impulsados por las noticias, los anuncios de los bancos centrales, los acontecimientos políticos o la expectativa de cualquiera de ellos. Aunque realice operaciones basadas en el análisis gráfico, estos acontecimientos son un factor clave en los movimientos del mercado.



6) No opere en exceso ‘overtrading’



Algunas personas que quieren ser operadores rentables en el menor tiempo, buscan tantas oportunidades como sea posible para alcanzar su objetivo, lo que acaba poniendo en riesgo su dinero. Hay dos tipos comunes de ‘overtrading’:



· Operar con demasiada frecuencia: es una forma segura de perder más dinero del que gana.

· Operar con demasiado volumen: hace que se sea más susceptible a los ajustes de márgenes.



7) Es normal perder



Ser un operador de éxito no significa que vaya a ganar todas las operaciones. Cerrar todas y cada una de estas con beneficios es sencillamente imposible. Mentalícese que es normal perder. Un operador con éxito es simplemente alguien que, al final, gana más dinero del que pierde.



8) Elige al ‘bróker’ adecuado



Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión de inversión, por favor consulte todas las fuentes que considere necesarias.