¿Qué es la alimentación complementaria en los bebés?

Se debe hacer una introducción paulatina de alimentos durante la transición entre aquella etapa en la que el bebé sólo debe consumir leche materna hasta el momento en el que inician con la alimentación complementaria. Cuando inicia este proceso, el bebé se encuentra en un momento de desarrollo y crecimiento rápido, necesitando un importante aporte de nutrientes

Pensando en esta etapa crucial en la alimentación de los bebés, Alpina ha creado su nueva línea de compotas, yogures y mezclas de cereales llamada Alpina Baby Gü, la cual se caracteriza por tener ingredientes naturales, sin azúcar adicionado y sin conservantes.



“El nuevo portafolio de Alpina Baby Gü incluye productos que cumplen con estas características, apoyando el descubrimiento de nuevos sabores de manera nutritiva y deliciosa” afirmó Paola Yanquén Gerente de Nutrición de Alpina.



Por esto mismo, las nuevas compotas vienen en los siguientes sabores: manzana, pera, manzana y mango, banano y frutas mixtas. Asimismo, las mezclas de cereales están en las presentaciones de: arroz con banano y tres cereales con manzana. Por su parte, los yogures se podrán encontrar en los siguientes sabores: natural, manzana, vainilla, banano, durazno, vainilla y cereal.

Características



· Son aptos para bebés a partir de los 6 meses



· Con ingredientes naturales



· Sin azúcar adicionado



· Sin conservantes



En cada una de sus etapas



Primeros 6 meses: durante los primeros seis meses, el alimento ideal para los bebés es la leche materna.



A partir de los 6 meses: se recomienda dar inicio a la alimentación complementaria. Como su nombre lo dice, es complementaria a la leche materna, más no sustituta, ya que sigue siendo la principal fuente de energía y nutrientes para el bebé. En esta etapa, los productos de Alpina Baby Gü serán un excelente aliado de los padres. También se pueden ir integrando paulatinamente alimentos como:



· Cereales, tubérculos y plátanos.



· Frutas y verduras.



· Proteínas.



· Lácteos fermentados como el Yogurt y Kumis sin adición de azúcar.



Alimentos



Es muy importante que estos alimentos tengan un alto valor nutricional, como fibra (encontrada en frutas, vegetales, cereales), hierro, zinc (carnes) proteínas y calcio a través de lácteos fermentados como el kumis y el yogurt.



Se debe tener en cuenta que los alimentos que el bebé consuma sean naturales, es decir, que no tengan ningún aditivo como conservantes, colorantes o endulzantes. Razón por la cual, las compotas y mezclas de cereales Alpina Baby Gü, son sometidas a procesos de esterilización que garantizan su vida útil sin necesidad de conservantes.



Asimismo, es importante cuidar que no tenga azúcar adicionado, lo que significa que los azúcares que aporta el alimento los proporcione naturalmente por medio de sus ingredientes. En el caso de la línea Alpina Baby Gü, los azúcares naturales, tanto de la fruta como de la leche son: la fructosa de la fruta (presente en las compotas) y la lactosa, que es el azúcar natural de la leche (encontrado en el yogurt).



En cuanto a los lácteos, se recomiendan los productos lácteos fermentados como el yogurt y el kumis sin azúcar adicionado. Por su parte, los yogures de Alpina Baby Gü pasan por un proceso de fermentación con una selección especial de cultivos lácticos y probióticos.



Recomendaciones generales:



· Inicia la alimentación complementaria de manera paulatina, incorporando alimentos poco a poco, de acuerdo con la recomendación del pediatra.



· Haz una transición gradual de consistencia, es decir, a partir de los 6 meses de edad ofrécele alimentos en forma de puré espeso, machacados o enteros blandos; y rápidamente ir ofreciéndole texturas más sólidas, hasta lograr ofrecerle alimentos en pequeños trozos que pueda agarrar con su mano, evitando aquellos que por su forma puedan ocasionar atoramientos.



· Procura poner siempre el alimento delante del bebé o dárselo en la mano.



· Dale tiempo para que observe, huela, lo cambie de mano, y lo toque con otras partes de su cuerpo, esto fortalece su relación con el alimento.



· No hay tiempo definido para alimentarse, a los bebés hay que darles el tiempo que requieran hasta que ya no quieran más.



· Confía en ti mamá, cualquier inquietud no dudes en consultarla con tu pediatra.

