¿Qué es el trading online?: guía sobre las formas de operar con Exness

El trading online es el conjunto de transacciones que se realizan a través de internet. Estas operaciones se llaman así porque derivan del vocablo en inglés “trading”, que significa comercio. Este término se utiliza en todos los mercados para llevar a cabo diversas operaciones en plataformas digitales. Quiere decir que se puede realizar trading con todo tipo de productos financieros, pero también de otra naturaleza.

Por lo tanto, cuando se escucha eso de “hacer trading online” significa que se está comercializando algo en sitios web o aplicaciones. Esta acción es más evidente en el mundo bursátil y financiero, especialmente en plataformas online conocidas como brokers, como Exness.

Sin embargo, no se limita exclusivamente a la operacionalización en otros mercados. Así, existen traders online en todo aquel sector de la economía en el que se puedan intercambiar bienes y servicios usando internet.



Evidentemente, todas estas operaciones tienen un objetivo: conseguir ganancia o usufructo por lo que se comercializa. De ahí que se puedan leer noticias en la prensa sobre caídas de mercados, ganancias, índices bursátiles o variabilidad de los mercados.



Muchos profesionales ligados al mundo económico se dedican a analizar los diferentes escenarios para comprar algún producto con la certeza de que aumentará su precio y, en ese momento, volver a vender para obtener un beneficio. Esta es una manera simple de adentrarse en este concepto.



En este post podrá conocer cómo se puede operar en este tipo de mercados, cuáles son los tipos de trading online más populares, sus pros y contras y, en especialmente, podrá entender por qué puede ser un gran candidato para hacerlo y obtener ganancias.

Trading online: ¿qué se comercializa en los mercados online?

Antes, hacer trading era exclusivo para corredores de bolsas. Ahora, gracias a Internet, a las páginas y programas y a la regulación legal, esta actividad puede llevarse a cabo desde cualquier lugar con un ordenador, móvil, conexión a Internet y, obviamente, teniendo conocimientos en la materia.



Dado que las bolsas son fácilmente accesibles, cada vez más personas las aprovechan como fuente adicional de ingresos para aumentar sus ganancias o crear una fuerza de ahorro.

Tipos de trading

Disponer de cierta formación o experiencia para ejecutar cualquiera de los diversos métodos de negociación o trading es algo imprescindible para comenzar a operar. Es decir, es indispensable comprender los fundamentos del mismo.



En tal sentido, es importante recordar que esta operación se refiere a la compraventa de activos o, más exactamente, el intercambio de activos. Esto siempre conlleva cierto riesgo, por lo que es necesario investigar a fondo sobre el tema y sobre cada mercado.

En segundo lugar, es recomendable tener un corredor o intermediario que dé acceso a los instrumentos financieros y mercados en los que se desea invertir. Estos son los tipos de trading online más comunes:

1. Trading de índices

La negociación o trading de índices constituye el proceso de compra y venta de un determinado valor bursátil. En este sentido, los inversores realizan predicciones sobre la cotización de un índice.



Estas pueden ser al alza o a la baja y contribuye a decidir si se compra o se vende un activo determinado. Para ello, se adquiere el rendimiento medio del grupo de acciones en lugar de cualquier acción subyacente individual. Todo, en función de que un índice representa el rendimiento de un grupo de activos.



El valor de un índice aumenta al mismo ritmo que los precios de las acciones de las empresas u organizaciones que lo componen. A la inversa, si el precio disminuye, el valor del índice se comportará de manera similar.



Existen dos formas principales de operar con índices si es en línea: CFD (Contrato por diferencia) sobre futuros de índices y CFD sobre índices en efectivo. Este último mercado y el primero se diferencian principalmente en que el "efectivo" no está sujeto a vencimiento.



No ocurre lo mismo en el mercado de futuros, ya que este tiene una fecha de vencimiento. En esencia, un contrato de futuros es un acuerdo legal entre el vendedor y el comprador sobre el precio que este último pagará en un plazo futuro predeterminado.



Pros y contras



Al establecer las ventajas y desventajas del trading de índices entran en juego los factores determinantes de toda comercialización, es decir, la oferta y la demanda. Todo dependerá del índice que se transa y sus especificaciones. Si es un bien afianzado en el mercado, la solidez es mayor y más probable la ganancia. Los índices bursátiles pueden ser un buen negocio si se posee la información correcta para estas transacciones.

2. Trading de materias primas

El comercio o trading de materias primas consiste en apostar por las variaciones del valor de un activo real en bruto, como el oro, el petróleo, el café, el gas, entre otros. El precio de mercado viene determinado por una serie de factores. Destacando entre ellos la oferta y la demanda.



Cuando se negocian materias primas en línea, se está haciendo un contrato de futuros, contrato por diferencia o CFD. Este se basa en los cambios en tiempo real del precio del bien o artículo subyacente y no en adquirir el activo subyacente, como podría hacerse con un barril de petróleo o un lingote de oro. En consecuencia, el precio de negociación sube a la par que el precio de compra.



Una operación con CFD es esencialmente un acuerdo entre un comprador y un vendedor para completar una transacción por un precio determinado y en un momento concreto.



Pros y contras



Las materias primas son algunos de los valores que muestran menos volatilidad. Sin embargo, no escapan a las realidades globales. El oro y el petróleo siguen siendo mercados sólidos. Los cereales y el gas (además de otros hidrocarburos) se ven afectados por eventos como conflictos bélicos (ejemplo Rusia y Ucrania) o sanciones internacionales.

3. Trading de Forex

El Forex trading, FX, mercado mundial extrabursátil u OTC, también conocido como mercado de divisas, es donde los inversores, comerciantes, instituciones y bancos intercambian, especulan y compran y venden diversas divisas a nivel mundial.



Este mercado interbancario se desarrolla en una plataforma de Internet en la que se negocian divisas durante 24 horas, durante cinco días a la semana (no opera los fines de semana). Forex es una de las mayores y mundialmente reconocidas plataformas de negociación o trading. Lo evidencia su volumen global diario, estimado en más de 5 billones de dólares.



Pros y contras



Forex es una plataforma que se autorregula en cierta medida. La oferta y la demanda de los activos que se comercializan determinan el equilibrio, el cual se ve afectado, asimismo, por las propias características de cada mercado y cómo este se ve afectado por su realidad. Es una de las formas de operar trading más populares.

4. Trading de acciones

Operar o hacer trading con acciones es una forma muy atractiva de empezar a invertir dinero y ganarlo.



Se puede operar al comprar acciones a través del mercado de valores o de otros instrumentos financieros disponibles como las opciones o los contratos de futuros (CFD). Para respaldar las elecciones en cada escenario, es crucial hacer un análisis en el tiempo para comprender su comportamiento cronológico en ese mercado en particular.



Sin embargo, para entender esto, es necesario saber que las acciones son activos financieros o bursátiles representativas de un título para la compra de una porción de una sociedad, empresa, institución u organización determinada. En otras palabras, son una fracción de determinado negocio que se comercializa para ganar dinero.



Pros y contras



El trading de acciones suele consistir en realizar transacciones más seguras. Su robustez viene dada por la empresa a la cual pertenecen dichas acciones. Por ejemplo, comprar acciones de compañías globales y con cierta preponderancia en el panorama económico es más conveniente que comprar acciones de empresas emergentes, start ups e incluso unicornios de nueva data. Sin embargo, eventos globales como el colpaso de los mercados inmobiliarios de 2008, guerras y epidemias como la del Covid 19 impactan estos precios.

Quiénes pueden hacer trading

Gracias a las plataformas de trading, es posible tener al alcance de un clic toda la información relevante para hacer trading en cualquiera de las modalidades antes mencionadas. En estas plataformas, los traders pueden acceder a lo que necesitan para obtener ganancias por su cuenta. Entonces, ¿quiénes pueden hacer uso de estas herramientas? Realmente, cualquier persona puede hacerlo, y hay un tipo de trading que puede ser más conveniente para cada individuo. Veamos:



1. Estudiantes: Todos saben que al estudiar un curso o una carrera de cualquier tipo no hay tiempo para trabajar, sino parcialmente. Por lo tanto, los estudiantes pueden encontrar en estos programas una manera de invertir poco capital con ganancias variables, dependiendo de cada transacción. Una de las mejores opciones para operar es el trading de acciones, precisamente porque no se requiere invertir mucho tiempo en estas transacciones.



2. Generación X: Destacan los nacidos entre 1965 y 1981. Aunque nacieron antes de la creación de Internet, esta apareció en su edad adulta, por lo que hacen un uso responsable de las transacciones económicas en línea. Sus inversiones están enfocadas hacia las acciones y los contratos a futuros. No obstante, puede haber un renglón de este sector poblacional que invierta en materias primas.



3. Millennials: Son todas aquellas personas nacidas entre 1981 y 1996. Se caracterizan por sus preferencias hacia la tecnología derivada a partir de internet. Son propensos a realizar trading digital, pero también pueden invertir en acciones, bonos y Forex.



4. Generación Z: Es la más joven, ya que son todas aquellas personas que nacieron entre 1995 y 2000. Obviamente, es una generación muy conectada, pero también la que menos ingresos puede tener, por lo que destinan sus primeros sueldos a los activos digitales como los NFT (tokens no fungibles).

