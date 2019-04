¿Qué bicicleta comprar?

A medida que el ciclismo recreativo continúa siendo uno de los deportes con mayor auge en Colombia, la bicicleta también se viene consolidando como alternativa de movilidad sostenible. Con el crecimiento de la demanda, a su vez se ha incrementado la oferta de marcas y de tiendas especializadas, que cada vez brindan a los compradores más alternativas.



Comprar bicicleta, por ende, no es un proceso tan sencillo como parece. Para comenzar, es importante definir cuáles son las necesidades del usuario en relación con las prestaciones que el vehículo le va a ofrecer, y delimitar el presupuesto que se destinará a su compra.



Para ello, los expertos aconsejan proyectarse hacia lo que quiere lograr y, en lo posible, basarse en lo que ha probado y le ha gustado. En otros términos, determinar si le gusta la montaña, la ruta o si quiere una bicicleta urbana para movilizarse en la ciudad.



“Lo primero es definir una meta. Esto le ayudará a focalizar su inversión y a no cambiar la bicicleta en poco tiempo. Muchos compradores, por fijarse solamente en el precio, adquieren una bicicleta económica, pero se terminan apasionando tanto, que después quieren adquirir una de mayor resistencia o para otro tipo de terreno”, señala Katalina Bermúdez, manager embajadora de Bike House.



Una vez sepa cuál es su meta y su necesidad, podrá enfocarse en el tipo de bicicleta más acorde. Una de las más demandadas son las MTB, que son para ciclomontañismo. También se pueden encontrar para carretera (o ruta) y bicicletas urbanas. De estas últimas, hay otro universo por explorar que son las eléctricas. Existen otras muchas más especializadas, que son las de “downhill” (o de descenso), cuyos rasgos son diferentes en cuanto a su mecánica y geometría.



“Más que dejarse condicionar por un vendedor, la decisión depende de lo que cada uno quiere practicar. Las urbanas están diseñadas para adaptarse a las ciudades, brindando comodidad y una buena postura al usuario. Las MTB, con llantas firmes, frenos de disco, y una buena suspensión, son ideales para montaña e ir a rodar por senderos destapados. Las de ruta, por su parte, implican componentes de mayor velocidad y aerodinámica”, recomienda César Alejandro Buriticá, líder de UPB Bike de Medellín.

Acerca de la talla

Es, sin duda, uno de los temas más importantes porque de su correcta elección depende no solo el confort, sino también el cuidado de la salud, un mejor rendimiento y evitar lesiones a largo plazo.



“No todas las personas, por tener la misma altura, son de la misma talla de bicicleta; hay muchos factores que influyen como el peso, la contextura o la elasticidad. Por eso es importante medirse, con el apoyo de un asesor”, indica Alejandro Granados, jefe de garantías y cambios de Bike House.



Explica que para algunas marcas, a manera de guía, por lo regular la talla de camiseta, puede ser equivalente a la talla de la bicicleta. Las de montaña empiezan en 13.5 o talla XS, seguidas de las de 15.5, o talla S, 17.5, talla M, y 18.5, o talla L. En las bicicletas de ruta, se mide en centímetros, desde 50 en adelante.

Errores que debe evitar

Según katalina Bermúdez, de Bike House, hay errores que se deben evitar como: “utilizar la bicicleta para algo que no fue hecha; comprar la bicicleta sin asesorarse; dejarse influenciar por un tercero o por la presión del vendedor; comprar la bicicleta por una buena primera impresión y no para cumplir una finalidad”.



Asimismo, recomienda comprar legal o en tiendas autorizadas, para poder asegurar el cumplimiento de las garantías. “Es importante también que se la entreguen armada; no se ponga a armarla en la casa por llevársela de afán, porque cuando no lo hace un experto, puede exponerse a accidentes”.



Por su parte, César Alejandro Buriticá, de UPB Bike, comenta que otro error es comprar la bicicleta y de inmediato equiparse con todo. “Hay aspectos que son fundamentales como el casco, pero el equipamiento completo es una inversión alta, que se puede ir adquiriendo con mayor racionalidad”.

Tan importante como saber comprar, asegurar

Aproximadamente, en cuatro de cada 100 incidentes de movilidad está involucrada una bicicleta. “Los ciclistas deben tratar de contar con un aseguramiento integral, que comprenda la protección y cuidado de su bicicleta, la seguridad del ciclista y la de todas las personas que puedan impactarse directa o indirectamente en un incidente. Es necesario considerar diversas opciones que varían según el tipo de bicicleta, el perfil del ciclista, sus características y el precio calculado o demostrable del bien”, explica Camilo Agudelo Ordóñez, gerente de Movilidad de Seguros SURA Colombia.



Las tarifas son calculadas de acuerdo al tipo y el modelo de la bicicleta. De acuerdo con esto, en SURA, por ejemplo, se ofrecen pólizas para bicicletas cuyo valor sea desde los $600.000 pesos hasta $30.000.000. Asimismo, se determina según el uso que se le dé (profesional o transporte cotidiano), año de compra, ciudad donde circula, marca, tipo de bicicleta y el costo total.