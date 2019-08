¿Cómo aprenden los niños en una educación moderna?

El Colegio Fontán Capital ha logrado que los estudiantes desde muy pequeños se despierten cada mañana emocionados por las experiencias que les traerá el nuevo día, gracias a su modelo educativo sólido que se ha expandido a siete países y es reconocido como líder mundial en innovación educativa.

Desde el preescolar, los estudiantes aprenden a tomar decisiones que los convierten progresivamente en los autores de su futuro, al desarrollar la capacidad de ponerse metas y de planear la forma de alcanzarlas. Isabella Sierra, estudiante de grado undécimo, habla con madurez de lo mucho que ha aprendido para lograr lo que se propone: “Estoy desarrollando la autonomía porque construyo metas concretas y organizo mi tiempo para trabajar en ellas. Además, estoy aprendiendo habilidades que me preparan para la universidad, por ejemplo, he mejorado mucho en la redacción de textos, tanto en español como en inglés – antes eran de dos frases (risas) – y he aprendido a investigar usando fuentes académicas”.



Por su parte Sylvana Lopera, de décimo grado, muestra un nivel de análisis profundo: “La educación tradicional se ha quedado atrás en lo que enseña. Por el contrario, en el Colegio Fontán Capital aprendo a ser organizada e independiente, soy consciente de que mis docentes son un apoyo y de que yo debo encargarme de mi propio aprendizaje”. Sylvana afirma que anteriormente, cuando estudiaba en colegios tradicionales, se desconcentraba con facilidad y dejaba sus tareas para último momento. Con año y medio en el Fontán, ha logrado desarrollar nuevas habilidades: “Por razones personales yo no puedo venir todos los días al colegio, pero esto no afecta mi aprendizaje porque me brindan estrategias para trabajar autónomamente desde casa, con lo que también aprendí a programar mis momentos de descanso y retomar el trabajo al 100%, así he logrado estudiar francés y teoría musical como parte de mi proyecto personal”.