De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), la cifra de inmigrantes que residen en Estados Unidos registró un récord en abril de este año de 47 millones de extranjeros. Asimismo, una de cada siete personas que vive en dicho territorio nació en el extranjero, lo que representa el 14,3 por ciento de la población del país, el porcentaje más alto en los últimos 112 años (1).

En medio de ese panorama, año tras año son cientos o miles de personas las que desean trasladarse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, pero para ello, se hace necesario contar con el respaldo de expertos en procesos de inmigración; grupo del cual hace parte QB Law Firm, una compañía con más de 20 años de experiencia que se enorgullece de representar a sus clientes frente al país norteamericano para que obtengan la residencia temporal o permanente.



“QB Law Firm es una firma de abogados especialista en inmigración estadounidense que cuenta con oficinas en Miami y Bogotá, y tiene como propósito ayudar a las personas a encontrar ese camino hacia el sueño americano de vivir y trabajar en los Estados Unidos. Contamos con diferentes procesos o visas según el tipo de condiciones o calificaciones de quien esté interesado”, afirma Justin Gould, abogado de inmigración.

Una visa para cada perfil

El proceso que realiza QB Law Firm con cada uno de sus clientes, varía respecto a las condiciones con las que este cuente y a la finalidad de su trámite, por lo que la entidad ofrece distintas alternativas.



Para empezar, le da la posibilidad de aplicar a la visa E2, la cual también se conoce como “visa de inversores” y exige la inversión en un negocio nuevo o existente en los Estados Unidos con el objetivo de obtener ganancias. Por lo general, recomienda invertir al menos 100 mil dólares para mostrar sustancialidad.



“Estados Unidos y Colombia tienen un contrato respecto a la visa inversionista. Con ella, si una persona invierte 100 mil dólares o más para establecer o comprar un negocio en Estados Unidos, esa persona y su familia tienen derecho a una visa de trabajo E2. La visa E2 no es de residencia permanente, sino para un tiempo de dos a cinco años y se puede renovar si el negocio sigue funcionando”, explica Gould.



A la posibilidad de solicitar la visa E2, se suma la opción de la visa con Certificación Laboral, la cual implica una oferta de trabajo permanente de una compañía estadounidense que desea patrocinar a un extranjero para obtener la residencia o una oferta individual para empleada doméstica. Al hacerlo, el empleador debe demostrar a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) y al Departamento de Trabajo (USDOL) que no hay nadie calificado o dispuesto a hacer los deberes laborales por un salario específico.



“Con la visa de Certificación Laboral, el primer paso es demostrar que no hay personas interesadas o que cuenten con las calificaciones adecuadas para determinada oferta laboral; eso lo hacemos con avisos en internet y avisos en el periódico. Con este tipo de visa, se puede solicitar la residencia permanente e incluye el esposo o la esposa y los hijos menores de 21 años. El extranjero debe cumplir con las calificaciones de la oferta de trabajo y tener un empleador patrocinador dispuesto a llevar a cabo el proceso”, continúa Gould.

Ahora bien, en el caso en el que el interesado en vivir y trabajar en Estados Unidos no cuente con un patrocinador y desee la residencia permanente, como lo requiere la visa de Certificación Laboral, podrá optar por la visa EB2. En este caso, se califica de acuerdo a su profesión y experiencia, es decir, debe contar con un diploma de una carrera profesional y maestría o diploma de una carrera profesional con cinco años de experiencia.



“Vale la pena resaltar, que si la persona no cuenta ni con un diploma de una carrera profesional ni con maestría, puede demostrar que tiene diez años de experiencia. Hoy en día se requieren muchas personas en diferentes áreas, pero sobre todo para el sector de aviación. Hay una necesidad urgente de contratar pilotos o mecánicos de aviones, ya que durante la pandemia ocasionada por el covid-19, miles de trabajadores se retiraron”, dice Gould, agregando que “Al momento de solicitar la visa EB2, se pueden presentar cartas de referencia y cartas de empleo para demostrar que la persona está calificada para dicha visa. Además, también puede utilizar la EB2-NIW, la cual se logra buscando una renuncia a la oferta de empleo al establecer que su admisión a la residencia permanente sería de interés nacional”.

Un proceso que busca ser exitoso

Para que un proceso de inmigración sea exitoso debe contar con el apoyo de un abogado con experiencia, y en ese sentido, QB Law Firm recomienda analizar los casos que dicho profesional ha logrado sacar adelante y no fiarse de aquellos que dicen prestar sus servicios, pero no lo hacen de manera legal.



“Lo ideal es contratar un abogado que pueda demostrar que cuenta con el 85 o 90 por ciento de casos de éxito. Yo soy especialista en visas de negocio y residencia y tengo más de 20 años de experiencia en el tema. Siempre pongo a disposición de mis clientes mi oficina en Miami o en Bogotá para que sientan que tienen el respaldo de una compañía seria”, Puntualiza Gould, agregando que “Deben tener en cuenta que todos los casos de inmigración se demoran, por ejemplo, la visa E2 se demora más de seis meses, la visa de Certificación Laboral 18 meses como mínimo y la visa EB2 de 9 a 12 meses. También, que los costos varían entre 4.500 y 10 mil dólares”.



Para obtener una asesoría personalizada y sin costo, escriba por WhatsApp al 310 637 7556. Si desea más información, ingrese a https://visausa123.com/ o encuéntrenlos en Facebook como Justin Gould – QB Firma de Abogados.

