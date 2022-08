Encontrar un lugar para invertir bajo un modelo de negocio que sea altamente rentable, sobre todo cuando se busca diversificar el capital, no siempre es una tarea fácil, requiere de una ardua investigación y una correcta asesoría. Y es que hoy en día encabezan la lista de los mejores destinos para adquirir inmuebles, aquellos que cuentan con un alto potencial turístico y una serie de beneficios por parte del Estado, lo que exige analizar el panorama antes de tomar una decisión.

En medio de ese contexto, Punta Cana, uno de los lugares más atractivos de República Dominicana, hace parte de los sitios que ofrecen los modelos de negocio más seguros y rentables para invertir, es decir, modelos que incorporan apartamentos para rentas cortas, multiplican el capital y permiten proteger el patrimonio.



“Invertir en República Dominicana tiene una cantidad de ventajas para los inversionistas. Para empezar, es un lugar seguro y en el cual podrán proteger su patrimonio sin ningún riesgo. Además, aumentarán su capital con una renta en dólares y no necesitarán visa para hacerlo. A ello, se suma que estas inversiones inmobiliarias se pueden realizar a título personal con posibilidad de herencias y no a través de otras figuras jurídicas complejas, y el hecho de estar exento del impuesto para inversiones inmobiliarias por 15 años”, afirman Erver Hernández y Jesús Rico Vargas, líderes comerciales de GRG Inmobiliaria, agregando que “Si hablamos específicamente de Punta Cana, no hay punto de comparación, es el destino de mayor atracción turística de Centroamérica, lo que quiere decir que al invertir en un apartamento para rentas cortas en Punta Cana, la tasa de ocupación será supremamente interesante y generará un retorno de inversión de aproximadamente 7,75 por ciento anual”.



Punta Cana, como destino de inversión, se encuentra por encima de México, Panamá, Estados Unidos y Colombia, y esto se debe al hecho de que el país al que pertenece se ha ido recuperando satisfactoriamente a nivel económico después de enfrentar la pandemia ocasionada por el covid-19 y a nivel turístico con cifras que rompen récords, pues de acuerdo con David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, durante el primer semestre de 2022 recibieron 3’547.142 turistas.

Facebook Twitter Linkedin

Inmobiliaria GRG Foto:

¿Cómo y dónde invertir en Punta Cana?

Con el objetivo de reunir a diez conferencistas de alto nivel, que cuentan con la capacidad de contarle a los inversionistas interesados, las ventajas de invertir en Punta Cana, con información certera y actualizada del mercado inmobiliario en dicho lugar, del 30 de agosto y hasta el 1 de septiembre, se llevará a cabo la primera Feria inmobiliaria de apartamentos turísticos en Punta Cana para inversionistas internacionales, con el respaldo de GRG Inmobiliaria como organizadores, y el apoyo de Noval Properties, la constructora más importante de República Dominicana.



“En este primer evento, los interesados en invertir en República Dominicana o Punta Cana conocerán información sobre el gran potencial que existe en un país en el que se puede invertir sin necesidad de visa y se puede recibir renta en dólares. Una vez haya terminado la Feria, quienes decidan invertir, podrán tener la posibilidad de asistir a asesorías personalizadas en donde descubrirán las mejores opciones de compra inmobiliaria y financiación”, puntualiza Hernández.



El encuentro contará con la participación de Ramón Ant. Ramírez, alcalde de Verón, Punta Cana; Zanony Severino, director de Inversiones de ProDominicana; César Latrilla, CEO de Noval Properties; Bárbara Warren, directora de Desarrollo Internacional de Noval Properties; Jearmanda Ramos, ejecutiva de ventas de Atlántida; Yasmín Martínez, abogada de Noval Properties; Sonia De Lezaeta, especializada en Cap Cana Senior Noval; Yahaira Batista, directora en Santo Domingo para Noval Properties; Lorena Sevilla, directora en Punta Cana para Noval Properties y Omar Abadi, representante de la administradora Caribbean Connections de Noval Properties, entre otros.



“Entender y aprender cómo funciona el mercado inmobiliario de República Dominicana y Punta Cana es clave para tomar decisiones acertadas. Hoy la invitación es a que se registren y participen de la primera Feria inmobiliaria de apartamentos turísticos en Punta Cana para inversionistas”, finaliza Rico Vargas.

Para obtener más información, conocer la programación y registrarse totalmente gratis, ingrese a https://feriainmobiliariapuntacana.com/s/feria/4.Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias