Proyecto de regalías ‘Avanza Huila’: innovando en la región

Tras 20 meses de ejecución, el proyecto ‘Avanza Huila’ llega a su fase final con importantes resultados para el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas del departamento que decidieron sumarse a las convocatorias realizadas entre la Gobernación del Huila, la Cámara de Comercio del Huila y Up Holding S.A.S como empresa ejecutora del proyecto.

“El objetivo fundamental era desarrollar capacidades en gestión de la innovación en empresas, centrándonos en los sectores de turismo, economía naranja y agropecuario. ‘Avanza Huila’ buscaba que dichas organizaciones desarrollaran nuevos productos, servicios o mejoraran sus procesos y así incrementar el índice de innovación y sofisticación empresarial del departamento del Huila”, señala Marisol Carantón Agudelo, gerente de Up Holding.



El proyecto se originó a través de una convocatoria pública, abierta y competitiva del Ministerio de Ciencias en el año 2021, cuyo enfoque era responder a las demandas territoriales propuestas por el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti), liderado por el Gobernador del Huila, que se alinearon con el Plan de Desarrollo Departamental.



En el caso del Huila, el territorio priorizó la inclusión de microempresas del sector agropecuario y el mejoramiento de su productividad, una novedad ya que estas no cuentan por lo general con Registro Mercantil, pero sí con mucha experiencia como Unidades Productivas Agropecuarias y, sin embargo, tuvieron la oportunidad de hacer parte de ‘Avanza Huila’.



Como comenta Marisol Carantón, una de las principales características de esta iniciativa es su enfoque en la generación de capacidades, una labor que comenzó con talleres destinados a cambiar la mentalidad de los empresarios, mostrándoles que la innovación no se trata solo de desarrollar productos o servicios completamente nuevos en el mundo, sino de mejorar los existentes o que fueran nuevos para sus empresas o en su contexto local. Se presentaron casos de éxito a nivel nacional y regional para inspirarlos.



En esta etapa inicial, se llegó a más de 1.600 personas en 20 municipios del departamento del Huila, superando ampliamente la meta establecida para el proyecto. Aquellos empresarios interesados continuaron con un diplomado de Innovación Empresarial con una duración de 120 horas; al final, se certificaron 417 personas con más de 300 empresas certificadas en innovación; así mismo, 73 facilitadores de innovación acompañaron a las empresas en el desarrollo de productos, servicios y procesos. Este enfoque en el fortalecimiento del capital humano es esencial para que las empresas puedan llevar a cabo sus proyectos de innovación de manera efectiva y fortalecer el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en el departamento.

Según la Gerente de Up Holding, “posteriormente, vino la fase de prototipado en la cual se brindó acompañamiento a 188 empresas que llevaron a cabo el proceso para determinar su proyecto, luego se presentaron más de 80 perfiles de proyectos para ser evaluados y recibir cofinanciación”. Finalmente quedaron seleccionadas estas 18 empresas: Narvalat (Aipe); Cacao Puro - Cacahuarte (Elías); Sembriogan y Lombricompost (Garzón); Inversiones Santamaria (Hobo); Ecotour La Plata y Nasa Yuwe (La Plata); Golden Alba, Edutegia, Brewlinger, Lps, The Room y Advance (Neiva); Centro recreativo El Chirivical (Palermo); Apifit, Quesos Dorema y Mucadeli (Pitalito); y Chocolate Auténtico Huilense (Tello).



Las 18 empresas con sus prototipos fueron financiadas con hasta 70.000 millones de pesos, provenientes del Sistema General de Regalías de las asignaciones de ciencia, tecnología e innovación, equivalentes al 90 por ciento de cada proyecto, para su puesta en marcha, y el 10 por ciento restante asumido por la empresa como contrapartida en efectivo. En total se entregaron alrededor de 1.260 millones de pesos, con cobertura en las cuatro subregiones del departamento.

Facebook Twitter Linkedin

En total 2.599 personas fueron beneficiarias de eventos en mentalidad y cultura innovadora, y talleres de innovación. Foto: Cortesía Up holding

Una experiencia de múltiples aprendizajes

‘Avanza Huila’ se destacó por su colaboración efectiva entre el sector público y privado. La Gobernación del Huila, la Cámara de Comercio del Huila y UP Holding, con la supervisión del Ministerio de Ciencias, trabajaron en conjunto para garantizar el éxito del proyecto, desde el proceso de formulación hasta el seguimiento mensual a las actividades y acompañando la ejecución y cierre, con un modelo de gobernanza claro, promoviendo un ejercicio de inclusión de las comunidades a través de la participación ciudadana.



De acuerdo con Luis Enrique Dussán López, gobernador del Huila, “promover la innovación en el sector de las Mipymes es un requisito para alcanzar mayores niveles de productividad en la región. El sistema empresarial del Huila está basado de forma prevalente en empresas micro o pequeñas, con muy limitada o ausente capacidad de innovación, cuyos empresarios, gerentes y empleados no llegan a beneficiarse de procesos de formación o aprendizaje tecnológico, ni de una cultura innovadora”.



El Gobierno Departamental asignó recursos del Sistema General de Regalías por valor de cerca de 6.000 millones de pesos para el desarrollo de capacidades en gestión de la innovación empresarial del sector turismo, economía naranja y agropecuario del Huila y dio prioridad a las inversiones liderando las mesas del CODECTI departamental y fijando seguimiento a cada uno de los proyectos beneficiados.



Otro de los actores fundamentales para el logro de estos objetivos fue la Cámara de Comercio del Huila, desde donde se acompañó a los empresarios en la formulación de sus iniciativas de innovación, radicando un total de 82 proyectos que avanzaron a fase de evaluación con la orientación de 14 profesionales de la entidad, de las sedes Neiva, La Plata, Pitalito y Garzón; de igual manera, se garantizó la convocatoria en todos los municipios del departamento y acompañó los procesos de evaluación y selección de los proyectos a beneficiarios. La Cámara de Comercio del Huila aportó un total en especie de más de $100’700.000.



Lina Marcela Carrera, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila (CCH), señala que “este proyecto de inversión representa una oportunidad para impactar la productividad de las empresas, mediante el fortalecimiento de la innovación en sus organizaciones, a través de la ruta de innovación establecida en el mismo, procesos en los que se han beneficiado más de 3.000 emprendedores del

departamento”.



Para la gerente de Up Holding, uno de los principales aprendizajes de esta experiencia es darse cuenta de que las micro y pequeñas empresas están demostrando que, aunque enfrentan limitaciones como la falta de personal, niveles más bajos de escolaridad y limitación de recursos para investigación y desarrollo, pueden desarrollar nuevos productos y procesos y así lo demostraron las empresas del Huila. “Superar estos desafíos requerirá un enfoque adaptado a las necesidades y realidades de las pequeñas empresas, pero los resultados demuestran que es un camino viable y valioso”, apunta.



El 10 de octubre de 2023 se realizará una audiencia pública como parte de la Ley de Participación Ciudadana, donde se presentarán los resultados y se involucrará a los empresarios.



En total, 2.599 personas fueron beneficiarias de eventos en mentalidad y cultura innovadora, y talleres de innovación. Así mismo, 435 empresas participaron del diplomado en Gestión de la Innovación Empresarial en Neiva, Palermo, Gigante, Garzón, Tesalia, La Plata, Isnos y Pitalito, con cobertura a los municipios aledaños; y unas 188 empresas se beneficiaron con formación y acompañamiento en prototipado de productos, servicios y procesos.



‘Avanza Huila’ es un ejemplo sobresaliente de cómo una alianza público-privada puede impulsar el desarrollo económico en una región, demostrando que es posible que empresas consolidadas fortalezcan sus procesos y el capital humano en el departamento, sentando además las bases para un futuro prometedor en términos de crecimiento empresarial.