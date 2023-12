Próximos estrenos del mes de diciembre

Los estrenos más importantes en el cine esta Navidad, no necesariamente son películas navideñas, pero son planes perfectos para ir este mes a salas de cine.



Wonka: Sigue la vida de un joven Willy Wonka y la historia de cómo conoció a los Oompa Loompas en una de sus primeras aventuras, para eventualmente construir su imperio de dulces de chocolate. Está protagonizada por Timotheé Chalamet y Hugh Grant. Está disponible en cines desde el 07 de diciembre.

Aquaman y el reino perdido: Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía siendo impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Arthur Curry de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más fuerte que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y maligna. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano, el ex rey de la Atlántida, para crear una alianza muy inesperada. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a su familia y al mundo, de una destrucción irreversible. Estará disponible en cines desde el 21 de diciembre.



Blackberry: Cuenta la historia de cómo dos emprendedores que no coinciden en prácticamente nada, el innovador Mike Lazaridis y el hombre de negocios Jim Balsillie, unieron sus fuerzas para lograr un éxito mundial en casi una década. Esta es la historia del increíble ascenso y la caída catastrófica del Blackberry, el primer teléfono inteligente del mundo. Estará disponible en cines desde el 21 de diciembre.



Gol gana: Este es un drama deportivo que cuenta la historia del entrenador holandés Thomas Rongen, responsable de realizar una tarea prácticamente imposible en el deporte, tomar las riendas del equipo de fútbol de la Samoa Americana e intentar lograr que un grupo de perdedores se conviertan en unos ganadores natos. Está protagonizada por Michael Fassbender, el mismo que interpreta a Magneto, y dirigida por Taika Waititi, el mismo director de películas como Jojo Rabbit y Thor Ragnarok. Estará disponible en cines desde el 28 de diciembre.



