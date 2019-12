Propiedades del agua: ¿por qué es importante un agua de calidad?

Los manantiales son una de las tantas fuentes naturales de agua superficial que brinda la naturaleza; las otras son los lagos, los ríos y los arroyos. Sin embargo, aunque son considerados fuentes superficiales, el origen del agua de los manantiales es subterráneo. Lo que verdaderamente importa y los caracteriza, más allá de su origen, son las propiedades del agua que contienen.

En conjunto, las fuentes de agua superficial representan un porcentaje insignificante del agua dulce de la tierra. No obstante, lo que las hace especiales y valiosas para la salud humana son sus notables propiedades. ¿Por qué? Porque gran parte del agua que se consume proviene de ellas.



Colombia es un país que posee una enorme riqueza en recursos hídricos, y los manantiales son parte de esos recursos. Pero estas fuentes naturales que, como se mencionó, tienen su origen en las aguas subterráneas, cumplen un proceso antes de fluir espontáneamente a la superficie.



Así, cuando los acuíferos se llenan completamente, el agua contenida en ellos comienza a buscar una salida. Cuando la encuentra, debido a que la presión es elevada, el agua desborda hacia y sobre la superficie, generalmente en llanuras. Entonces, como resultado de ese proceso se forman los manantiales.



H2: ¿Cuáles son las propiedades del agua de manantial?



A esta altura cabe realizar una pregunta: ¿por qué son tan apreciadas las propiedades del agua de manantial? Pues bien, existen varios motivos y vale la pena conocerlos, pero no solo para responder esa pregunta, sino también para tomar consciencia de que es un recurso que se debe proteger y conservar.



Una de las propiedades del agua de manantial es que están libres de contaminación. Por lo general, las aguas subterráneas emergen en las llanuras de los páramos, ecosistemas de alta montaña en donde no hay asentamientos humanos.



En ellos, el agua fluye a través de rocas, sedimentos o cenizas volcánicas y conserva intactas sus características de pureza. Por su origen subterráneo, está protegida naturalmente de cualquier fenómeno de contaminación. Los páramos son lugares en donde se almacena y luego se distribuye el agua limpia a sitios más bajos de manera constante. Colombia tiene el 3 % de su superficie continental con páramos: unos 29 000 km2; sin embargo, esa pequeña superficie representa el 50 % de los páramos a nivel mundial.



Otra de las propiedades del agua de manantial está relacionada con los beneficios de su consumo para la salud humana. Los beneficios de tomar agua de manantial dependen de su composición, la cual no es una característica uniforme.



La composición mineral varía según sea el material que atraviesa el agua durante su recorrido antes de salir a la superficie. No obstante, aunque pueden presentarse diferencias, en general contienen calcio, magnesio, hierro, cloruros, sulfatos, sodio, potasio y zinc. Se trata minerales muy importantes para la salud humana:



· El calcio ayuda a fortalecer los huesos y previene la osteoporosis.



· El magnesio es muy importante para activar el sistema inmunológico.



· El sulfato actúa como un potente desintoxicante para el organismo.



· El hierro es necesario para combatir el envejecimiento y para transportar el vital oxígeno.



H3: Agua de manantial: propiedades del agua más saludables



Existen otras propiedades que están relacionadas con la calidad del agua; en este sentido, siempre las aguas que provienen de manantial o de otra fuente natural son de mejor calidad que las aguas de otro origen. Conozca cuáles son esas propiedades del agua.



- El agua alivia la fatiga. El cansancio está relacionado con un bajo consumo de agua. El cuerpo necesita agua para eliminar los deshechos que continuamente produce. Además, si en el cuerpo no hay el agua suficiente, el corazón tiene que trabajar más para que la sangre llegue a destino. Ambos factores producen cansancio.



- El agua facilita la digestión y evita el estreñimiento. Beber agua de elevada pureza incrementa la tasa de metabolismo. Esto significa que los alimentos se descomponen más fácilmente. De ese modo, se favorece un adecuado funcionamiento del sistema digestivo, se previene el estreñimiento y se facilita la eliminación de residuos.



- El agua alivia la migraña y los dolores de cabeza. La hidratación favorece que el cuerpo se cargue de electrolitos y se resuelvan ambos problemas. Los principales electrolitos son el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio, los cuales ayuden a que las funciones corporales se cumplan adecuadamente. Las aguas de manantial son muy abundantes en estos elementos, que también colaboran con la circulación y la función muscular.



- Beber agua mejora el estado de ánimo. El agua es un estimulante que hace que el cuerpo se sienta bien y mejore sus niveles de energía. Por lo tanto, en estado activo y en buen funcionamiento, las señales que recibe el cerebro son todas positivas y ayudan a mejorar el estado de ánimo.



- El agua y los órganos . Las propiedades del agua también favorecen el buen funcionamiento de los órganos del cuerpo. Si el consumo de agua es el recomendado, el hígado, los riñones, el sistema digestivo y el sistema inmunológico funcionarán adecuadamente. Además, las articulaciones estarán mejor lubricadas y se aumentará la resistencia de los ligamentos.



- El agua y la piel. Beber agua ayuda a hidratar la piel, a incrementar su elasticidad, a mantenerla fresca, suave y brillante y a evitar síntomas de envejecimiento. Se trata de uno de los grandes beneficios de tomar agua .



H3: Otras propiedades del agua de manantial



Ayuda a regular el colesterol.



-Es un importante promotor de la salud cardiovascular.



-Ofrece un tratamiento natural contra el dolor y la hinchazón articular.



-Previene la formación de cálculos renales gracias a su contenido de calcio y magnesio.



-Previene las caries.



-Especialmente recomendada durante el embarazo, ya que mantiene el cuerpo hidratado, destruye virus y bacterias y previene la deficiencia de nutrientes.



H2: Las propiedades del Agua Mineral Natural Manantial



No todas las aguas naturales conservan sus propiedades desde su origen hasta que llegan al consumidor. El Agua Mineral Natural Manantial mantiene esas propiedades. Se trata de un hecho certificado por el prestigioso Instituto belga Monde Selection.



No cabe duda que consumir agua con pureza y calidad garantizada, otorga muchos beneficios para la salud, beneficios que por otra parte, no son iguales si se toma otro tipo de aguas.



Colombia tiene el privilegio de contar con fuentes naturales de agua que poseen tales características en abundancia. Manantial, una marca reconocida mundialmente, se ocupa de que esas propiedades del agua lleguen inalterables al consumidor.



¿Quieres saber por qué nos esforzamos por mantener intactas las propiedades de origen de nuestra agua? Porque su salud es nuestra mayor preocupación. Ingresa a nuestro sitio web para conocernos más.