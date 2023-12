Programa de Alimentación Escolar llega a 5.9 millones de personas

La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), entidad encargada de fijar la política pública en Alimentación Escolar en Colombia y realizar el seguimiento al Programa de Alimentación Escolar – PAE, de acuerdo con el registro de beneficiarios en la estrategia de alimentación escolar del Programa de Alimentación Escolar con corte al 30 de noviembre de 2023, registró que de los 7.456.951 estudiantes matriculados y registrados en el sector oficial a través del Sistema de Matriculas Estudiantil - SIMAT, 5.905.744 han sido beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que representa una cobertura de atención del 79,2 por ciento.

"Habiendo finalizado completamente los calendarios académicos en todo el territorio nacional, el Programa de Alimentación Escolar da una buena noticia al país, que ha logrado alcanzar y sobrepasar la meta de cobertura de estudiantes beneficiados. Ya son 5.905.744 estudiantes que reciben complementos alimentarios, siguiendo el propósito dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, que propone avanzar en el incremento progresivo de la cobertura hasta alcanzar la universalidad antes de terminar el año 2026”, indicó Luis Fernando Correa, director de la Unidad Alimentos para Aprender.



El Informe de Operación del Programa de Alimentación Escolar (INOP) reportó que de las 97 Entidades Territoriales Certificadas en educación - ETC (gobernaciones y alcaldías) que ejecutan el PAE, 94 terminaron la atención de la entidad coincidiendo con la finalización de sus calendarios escolares.

Entidades que terminaron atención PAE coincidiendo con su calendario académico. Foto: Programa de Alimentación Escolar – PAE

De igual manera, el informe resalta que las Gobernaciones de Córdoba y César no lograron realizar la atención del PAE acorde al calendario académico. La primera suspendió la operación del servicio desde el 30 de mayo de 2023, afectando cerca de 156.690 estudiantes. En el caso de César, suspendió la operación desde el 31 de octubre, afectando a 72.944 estudiantes.



En el caso del PAE Indígena, la Gobernación de Guaviare, suspendió la operación del PAE indígena el 24 de octubre afectando a 1.640 estudiantes.

Procesos de planeación para inicio del PAE en el 2024

En el mismo informe, también se registra que en los planes de gestión emitidos por las Entidades Territoriales Certificadas en educación que ejecutan el Programa, se ha identificado que 92 ETC, entre gobernaciones y alcaldías, proyectan iniciar la prestación del servicio del Programa coincidiendo con el inicio de calendario académico 2024.



De acuerdo con los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE (Resolución 335 de 2021), en su Anexo técnico Administrativo y Financiero, cada ETC debe realizar la reunión de planeación durante el mes de agosto de cada vigencia, para presentar y avalar el estado del programa y la propuesta de atención para el año siguiente. A la Unidad reportaron el desarrollo de estos espacios 95 ETC, las cuales estructuraron el Plan de Gestión, donde debían identificar criterios como la priorización de las sedes educativas, plan de trabajo para la contratación del Programa y su equipo, entre otros.

Programa de Alimentación Escolar – PAE Foto: Programa de Alimentación Escolar – PAE

La UApA emitió la Circular 06 de 2023 en agosto de 2023 en la que recordó a gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, responsables de la ejecución del Programa en las 97 Entidades Territoriales Certificadas en Educación - ETC, las directrices que debían tener en cuenta para garantizar el inicio oportuno del programa en la vigencia 2024, identificando que hasta la fecha, las ETC Ciénaga y Floridablanca están sin avances en la planeación e inicio del PAE en contexto a los planes de gestión que deben definirse a través de los Comités Territoriales de Planeación y Seguimiento (CTPS).



De igual manera, en el marco de la circular descrita, se ha podido identificar que 69 ETC ya tramitaron, en el marco de su autonomía y competencias, vigencias futuras excepcionales para lograr el objetivo ya descrito. De éstas, 38 ya cuentan con su aprobación.



Con la información suministrada por las gobernaciones y alcaldías, se ha determinado que 28 ETC que ejecutan el PAE, van a prorrogar y/o adicionar los contratos actuales para iniciar la prestación del servicio en 2024, a través de los contratos con los operaron en 2023.



De igual manera, 49 ETC han comunicado que han decidido desarrollar procesos de licitación pública para la prestación del servicio. De éstas, 32 ETC ya adelantan el proceso contractual y lo tienen publicado a través de la plataforma de contratación pública Secop, las restantes 17 ETC, están en estructuración de los documentos precontractuales.

Programa de Alimentación Escolar – PAE Foto: Programa de Alimentación Escolar – PAE

“Es importante recordar que la Ley 2167 de 2021 faculta a las entidades territoriales certificadas para que adelanten la planeación, los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para que el PAE se brinde desde el primer día de clases y durante todo el calendario escolar, dando sustento jurídico para que las ETC inicien los trámites necesarios para la ejecución del programa del 2024. Lo anterior en razón a que, si las administraciones salientes no comienzan desde ya los procesos de planeación y contractuales, para los mandatarios entrantes será muy difícil iniciar oportunamente la prestación del servicio del PAE”, indicó el director de la Unidad Alimentos para Aprender, Luis Fernando Correa Serna.



“Hoy queremos hacer el llamado a las ETC que están estructurando el proceso contractual, para que adelanten las acciones necesarias y pertinentes, que permitan evidenciar la gestión que se viene adelantando en cada ETC y de esa manera se pueda iniciar oportunamente el PAE en los territorios”, agregó Correa Serna.



De igual manera en el análisis realizado por la UApA, se ha identificado que 7 ETC adelantan su proceso de contratación a través de convenios (Convenio y/o Decreto 092 de 2017) y 9 ETC que se encuentran en estructuración documental, 4 de ellas a través de procesos de selección abreviada y 5 a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.

Programa de Alimentación Escolar – PAE Foto: Programa de Alimentación Escolar – PAE

En el caso de la prestación del servicio de alimentación escolar para las comunidades indígenas, se ha identificado, que de las 38 ETC que aplican la Resolución 18858 de 2018, que regula la contratación del PAE para estas comunidades, 35 ETC han decidido adelantar para el 2024 nuevos procesos de contratación y 3 ETC decidieron prorrogar y adicionar los contratos existentes.

Programa de Alimentación Escolar – PAE Foto: Programa de Alimentación Escolar – PAE

La Unidad Alimentos para Aprender, continuará realizando el seguimiento de cada uno de los aspectos previstos en la Circular 06 de 2023, en busca de que se garantice la atención del PAE desde el inicio del calendario académico en la vigencia 2024 y durante toda su vigencia.



Finalmente, el director de la UApA, recordó que mediante la Circular 019 de 2022, la Procuraduría General de la Nación, exhortó a gobernadores y alcaldes de las ETC para que aseguren la disponibilidad de recursos, así como los principios de planeación, para garantizar la prestación del servicio del PAE de manera oportuna, guardando los estándares de calidad y condiciones mínimas que se disponen en el programa.