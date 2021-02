¿Productos de aseo 100% biodegradables? Eterna Bio lo hace posible

Los días en que los productos de limpieza contaminaban gravemente los ríos, mares y la naturaleza quedaron en el pasado, pues ya es posible contar con limpiapisos, detergentes y lavalozas fabricados con activos derivados de fuentes naturales y 100 por ciento biodegradables para el aseo del hogar: se trata de Eterna Bio, la línea de líquidos ecológicos del Grupo Eterna.

Porque hoy es posible contribuir al cuidado del medioambiente a través de las compras más cotidianas, el Grupo Eterna ha venido lanzando al mercado productos realmente ecológicos en categorías que van desde guantes, fibras y paños, hasta líquidos para limpieza. Estos últimos, precisamente, son la más reciente innovación de la compañía colombiana con más de 60 años desarrollando productos perfectos para cada espacio del hogar.



“Podemos cambiar el mundo y cuidar de nuestro planeta con pequeñas acciones. Elegir una marca en particular al hacer mercado o escoger un determinado producto que esté comprobado que tenga un impacto positivo en el medioambiente sin sacrificar desempeño y a un buen precio, por ejemplo, puede marcar la diferencia. La línea Eterna Bio del Grupo Eterna es una forma de cuidar el presente para tener un mejor futuro”, afirma Julio César Herrera, gerente de mercadeo del Grupo Eterna.

Así es Eterna Bio

Eterna Bio es la primera línea de productos de limpieza totalmente amigable con el medioambiente, tanto en su fórmula, como sus empaques y etiquetas.



La gran noticia es que esta familia se hace más grande y suma tres líquidos ecológicos: limpiapisos, detergentes y lavalozas líquidos, los cuales son 100 por ciento biodegradables y están hechos a partir de ingredientes naturales como coco, base de azúcares, vinagre, entre otros, manteniendo toda su efectividad.



Con ello, el Grupo Eterna demuestra que excelente desempeño y sostenibilidad no tienen por qué ser opuestos. Este pensamiento fue el que inspiró a la compañía para crear el primer guante ecológico de Colombia, entre una larga lista de innovaciones que sigue creciendo.

Próximamente, la compañía lanzará una variedad de pañitos húmedos también desde la línea Eterna Bio, pues son biodegradables, hechos de fibras de bambú, compostables y, por si fuera poco, antibacteriales.

Este año, más colombianos podrán hacer uso de las máquinas dispensadoras de detergentes instaladas por el Grupo Eterna. Foto: ETERNA

Por una Colombia más sostenible

Con esto, el Grupo Eterna se posiciona como la compañía con el portafolio de productos de limpieza más completo del país, mientras consolida una visión donde la sostenibilidad y el medioambiente es uno de sus pilares estratégicos.

Como muestra de ello, cabe resaltar que los líquidos ecológicos de Eterna Bio están envasados en las primeras botellas hechas de PET 100 por ciento reciclado para lavalozas y limpiapisos. Mientras que la mayoría de las botellas de productos de aseo en el mercado combinan el material reciclado con el virgen, Grupo Eterna ofrece un envase totalmente reciclado desde la base hasta la boca.



“En total, el portafolio de líquidos evitará el consumo de más de 137.000 kilos de PET nuevo por año. Con el proyecto Bio recuperaremos lo equivalente a 600.000 botellas de agua de 600 mililitros cada una. Esto es fruto de nuestro compromiso de más de 67 años con la calidad, el consumidor y el cuidado del entorno”, puntualiza Julio César Herrera.

Un poderoso limpiador

Hoy, cuando la higiene y la desinfección son ley en el hogar, el limpiador de pisos ecológico Eterna Bio es una herramienta eficaz para desinfectar y aromatizar ambientes, dejando un agradable olor que inspira frescura y limpieza.



Este producto cuenta con la tecnología ‘power clean’ que genera una capa protectora lavada tras lavada, ayudando a repeler el polvo y la suciedad, a la vez que favorece el ahorro de agua.

Ideal para la mantener pisos limpios y desinfectados de la forma más natural.



• 100 por ciento biodegradable.

• Ingredientes naturales.

• Contiene vinagre para potenciar el brillo de las superficies.

• Envasado en botellas PET 100 por ciento recicladas y reciclables.

• Etiquetas ‘clean flake’ certificadas para un proceso de reciclaje eficaz.

• Presentación de 1.000 y 2.000 mililitros.

• Biodegradabilidad de los tensoactivos al final del ciclo de vida del producto.

• Verificadas por la APR (Association of Plastic Recyclers) y avaladas por ENKA de Colombia y Apropet para el proceso de reciclaje de botellas PET.

ETERNA Foto: ETERNA

Detergente ecológico

El detergente ecológico Eterna Bio está formulado con un sistema inteligente de limpieza, el cual combina las bondades de los surfactantes naturales, enzimas biológicas y el bicarbonato de sodio para despercudir y eliminar la suciedad más profunda de la ropa, cuidando sus tejidos y, al mismo tiempo, el medioambiente.



• 100 por ciento biodegradable.

• Ingredientes naturales.

• Contiene bicarbonato de sodio, que potencia la limpieza.

• Enzimas con alta eficiencia en remoción de manchas.

• Botellas PEAD 100 por ciento recicladas y reciclables.

• Celulosas que protegen los tejidos de la ropa.

• Presentación de 2.000 mililitros.

• Biodegradabilidad de los tensoactivos al final del ciclo de vida del producto.

Un lavaloza más natural

El lavaloza ecológico de Eterna Bio es fabricado a partir de activos naturales derivados del coco y base de azúcares que, junto al bicarbonato de sodio, arrancan las grasas más difíciles de la cocina, mientras protege la piel de las manos y, por supuesto, el medioambiente. Limpia cualquier utensilio dejándolo reluciente y desinfectado.



• 100 por ciento biodegradable.

• Fórmula concentrada.

• Ingredientes naturales.

• Con extracto de aloe vera, glicerina y emolientes que protegen las manos.

• Botellas PET 100 por ciento recicladas y reciclables.

• Presentación: 500 mililitros.

• Biodegradabilidad de los tensoactivos al final del ciclo de vida del producto.

Máquinas de ‘refill’ de detergentes

Un futuro con menos plástico y menos envases está a la vuelta de la esquina. A finales de 2020, el Grupo Eterna lanzó un proyecto de máquinas de ‘refill’ (o llenado) de líquidos de aseo, a través de equipos dispensadores automáticos de limpiapisos, detergente y lavaloza ubicados en distintos supermercados de cadena en Bogotá.



Con tan solo llevar su propia botella, cualquier persona puede aportar a reducir el uso de plástico y contribuir al cuidado del medioambiente a través de una forma moderna y divertida, además de tener un ahorro en el consumo de productos de limpieza comparado con el precio normal de los productos con envase.



Durante el 2021, el Grupo Eterna estará expandiendo esta iniciativa en otras ciudades del país junto a sus aliados comerciales, lo que le permitirá a más colombianos hacer uso de estas máquinas dispensadoras tan innovadoras.

Bolsas de basura compostables

El Grupo Eterna lanzará una bolsa de basura ecológica y compostable, es decir, que no solo se degrada en la naturaleza, sino que también se puede convertir en ‘compost’ o abono. Así, este producto evita la contaminación de suelos.



Las bolsas de basura ecológicas se unirán a la línea de bolsas premium (con diseños y aromas únicos) lanzadas en 2020 por la compañía y a la línea básica de bolsas, las cuales cumplen con el código de colores de reciclaje de la nueva normativa que ya entró a regir en Colombia.



Bolsa Blanca

Residuos no orgánicos aprovechables.

Vidrio, Tetra Pak, metal, entre otros.



Bolsa Verde

Residuos orgánicos aprovechables.

Residuos orgánicos aprovechables de comida, entre otros.



Bolsa Negra

Residuos no aprovechables.

Servilletas, papeles y cartones contaminados, entre otros.