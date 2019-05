Llegó el momento de estrenar el vehículo que tanto ha soñado con las mejores condiciones. El próximo 18 y 19 de mayo en el Club La Colina, se llevará a cabo la primera Feria de Movilidad Colsubsidio en donde además de encontrar una excelente tasa de interés desde 0,70%NMV, estarán presentes las mejores marcas en motos como Auteco, en vehículos como Mazda, Chevrolet, Renault, Hyundai, Suzuki Citroën, y Ford, y bicicletas y patinetas.

Adicional, Colsubsidio financiará el valor del vehículo hasta en un 100 por ciento con un plazo de hasta 72 meses. De igual manera, los afiliados que decidan comprar el automóvil, recibirán un pase doble de Cine Colombia que incluye entrada a una película en 2D y un combo de gaseosa con crispetas.

Foto: Crédito: Colsubsidio

Requisitos

​

Recuerde que debe presentar su documento de identidad, el comprobante de nómina de los últimos dos meses, una certificación laboral no mayor a 30 días y una tarjeta de afiliación (aplica para compras realizadas con Cupo de Crédito). Asimismo, la tasa de interés publicada, corresponde a afiliados Categoría A, para el caso de los afiliados de las Categorías B y C, aplicará la tasa de interés vigente para ellos. Aplica políticas de crédito y condiciones y restricciones.



Acerca del evento:

Dirección: Tv. 76 #131 90 – Club La Colina

Horarios: Sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Para mayor información puede comunicarse al 745 7900 o ingresar a https://www.tusbeneficioscolsubsidio.com