Primer condominio de casas vacacionales tipo resort en Cartagena

Imagine despertar en Cartagena de Indias, sentir la brisa fresca acariciar su rostro, ver el sol naranja elevarse sobre el horizonte, salir a la terraza y sumergirse en agua cristalina para refrescarse en completa tranquilidad. Esta realidad es posible en Sunno Blue Homes, el más innovador y revolucionario diseño de la arquitectura de verano con sus piscinas Swim Up.

Este proyecto ofrece la oportunidad de tener un paraíso tropical personal a solo unos minutos de las playas más hermosas de la ciudad. Sunno Blue Homes es un condominio vacacional tipo resort, donde las casas cuentan con acceso a una gran piscina (tipo ‘swim up’) ubicada junto a la terraza posterior.



Está diseñado para ser un destino dentro del destino, gracias a un conjunto de exclusivas amenidades que convierten a este condominio en el lugar perfecto para disfrutar todo el día bajo sus diferentes ambientes relajados, cómodos y rodeados de naturaleza.

Un lugar donde lo tiene todo

Ubicado en la zona norte, Sunno Blue Homes será el condominio vacacional más completo de la ciudad; reuniendo una serie de espacios para todas las edades, en los cuales podrán disfrutar de los mejores momentos con familia y amigos.



Entre las amenidades* se incluyen zona de Spa, gimnasio, zona BBQ, piscinas, parque de agua, jacuzzi, turco, salón de televisión, mini golf, cancha de pádel, ‘solárium’, zona de pilates, senderos ecológicos, parque de mascotas, salón social, terraza ‘lounge’ bar, estación de ciclismo y atletismo, kiosko bar y cuarto de juegos.



Además, este condominio de casas contará con unas amplias zonas verdes para respirar un aire más puro y estar en permanente contacto con la naturaleza.



Sunno Blue Homes estará en una ubicación privilegiada cerca a los principales puntos de interés de Cartagena, a solo 5 minutos de la playa, a 10 minutos del aeropuerto, 15 minutos de Centro Histórico y junto al primer Shopping Resort Viva – Éxito de América Latina.



Actualmente, este proyecto se encuentra en etapa de lanzamiento con casas de una, dos y tres alcobas desde $495 millones.

Club de Playa

Por la compra de su casa en Sunno Blue Homes y seleccionando a la empresa Be Happy como operadora de su inmueble para rentas cortas, tendrá el privilegio de acceder al Club de Playa Mawala, ubicado en una bahía secreta a solo 5 minutos del condominio.

Cartagena, un destino turístico en crecimiento

Cartagena de Indias es una de las ciudades más codiciadas de Colombia, con un crecimiento constante en el mercado inmobiliario, pues se ha ido consolidando año tras año como uno de los primeros destinos turísticos del país.



El Corralito de Piedra fue elegido en los ‘Wanderlust Travel Awards’ como la tercera ciudad más deseada del mundo por los turistas internacionales y el destino preferido por nacionales y extranjeros, atrayendo a 1,3 millones durante el primer trimestre de 2023, lo que representa un crecimiento del 49 por ciento respecto al mismo periodo del año 2022.



Por ello, Sunno Blue Homes es una excelente inversión, ya que permite poner la casa en renta y generar ingresos extras a sus propietarios, pero también disfrutarla durante la temporada de vacaciones que prefieran.

Operador de Rentas Cortas

Como aliado para la gestión de alquiler para rentas cortas, Sunno Blue Homes cuenta con Be Happy – Be free. Una compañía con una amplia experiencia y respaldo en el mercado, que opera con un modelo de negocio que maximiza la rentabilidad para el propietario del inmueble.



Si desea conocer más información sobre Sunno Blue Homes puede contactarse a los números 317 429 1250 y 310 327 8168 o acercarse a las oficinas de Araujo y Segovia en el Edificio Infinitum Cra. 4 No. 7-145, Cartagena de Indias. También puede consultar la página web del proyecto www.sunnoblue.com



*las amenidades se entregarán por fases, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de compra venta.