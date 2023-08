Bogotá florecerá de un modo nuevo en este 2023, pues llega por primera vez a la capital del país, Primavera Sound, un festival musical fundado en Barcelona, España, que trae consigo una programación cuidada, ecléctica y emocionante. Y es que la esencia de este evento, que se realizará el 9 de diciembre en el Movistar Arena y 10 de diciembre en el Parque Simón Bolívar en coproducción con Bizarro Live Entertainment, se mueve manteniendo los pilares que identifican cada una de sus versiones: sustentabilidad, igualdad de género, compromiso social e integración en el tejido musical y social urbano.

El hecho de que Bogotá se incorpore al mapa de capitales musicales de Primavera Sound, no solo posiciona a Colombia como centro del entretenimiento y motor de la cultura, sino como un lugar que tiene todas las características para sumarse a la ruta latinoamericana que incluye países como Argentina y Brasil.

El cartel de esta primera edición

Una década después de su última gira por territorio latinoamericano, The Cure encabezará la primera edición de Primavera Sound Bogotá para su esperado retorno a Colombia. En estos diez años han cambiado muchas cosas, pero lo que se mantiene intacto es el carácter universal de la banda liderada por Robert Smith, ligada para siempre a la historia del festival tras su concierto récord de más de tres horas en la edición barcelonesa de 2012.



El escenario también albergará a The Hives y su show rock, Pet Shop Boys con su espectáculo de grandes éxitos Dreamworld, la presentación de la siempre inclasificable Grimes, la veteranía del hardcore melódico pero combativo de Bad Religion, los hits elásticos de Bad Gyal, el eco que no cesa de Slowdive, el laberinto rock de Black Midi, el torbellino hardcore-punk OFF! y la catalana Marina Herlop que acercará sus experimentos vocales a Bogotá para confirmar su expansión internacional.



Esta edición será sin duda un trayecto sonoro de doble sentido, no solo porque Primavera Sound seguirá expandiendo su comunidad asentando o exportando su filosofía en una ciudad que respira música, sino porque también será una ventana para descubrir talento nuevo y local de primera mano. Así las cosas, en Primavera Sound Bogotá se escucharán las distintas edades de la cumbia mutante que representan Afrosound y Meridian Brothers, la lección de ritmo de los históricos Fruko y sus Tesos y de los revolucionarios Ghetto Kumbé, la disidencia de LoMaasBello y la identidad viajera de Lido Pimienta.



Bogotá ahora es parte de Primavera Sound y reflejará la filosofía que caracteriza el festival, pero, sobre todo, la de una ciudad vibrante. Para más información o adquirir las entradas, ingrese a www.primaverasound.com/es/bogota.