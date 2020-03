Presencialidad Asistida por Tecnología: apuesta de la Universidad Ean

Lo que empezó como una prueba de trabajo y estudio remoto a finales del año pasado, a raíz de los paros que se realizaron en Colombia, es hoy el instrumento que le garantiza a la comunidad académica de la institución la continuidad de sus clases, sin afectar el calendario académico ni los horarios de clases, a través de la aplicación de un nuevo modelo, denominado Presencialidad Asistida por Tecnología – PAT.

“Ante estas movilizaciones, empezamos a evaluar e implementar una estrategia que nos permitiera trabajar en remoto, tanto a docentes como estudiantes, para no interrumpir nuestras actividades académicas; así nos dimos cuenta que debíamos cambiar nuestra plataforma tecnológica por una que nos permitiera incorporar la tecnología en la presencialidad, y simular las mismas rutinas y la misma interacción como si estuviéramos en el espacio físico, y así optamos por PAT”, explica Mauricio Díez Silva, vicerrector Académico de la Universidad EAN.



Con esta herramienta, los estudiantes continúan recibiendo sus clases de manera normal y sincrónica, es decir como si estuvieran físicamente en el salón de clase, experimentando las mismas dinámicas.



“Las clases son exactamente iguales, en los mismos horarios, con los mismos docentes, el mismo calendario académico, los mismos contenidos y con la misma participación de todos. Es lo que llamamos interacción en tiempo sincrónico, porque las rutinas se hacen exactamente igual como en la clase física”, agrega Díez Silva.



Desde sus casas, los estudiantes acceden a través de las plataformas LMS Canvas y WebEx (especial para videoconferencias), que están sincronizadas, y a través de las cuales docentes y estudiantes acceden a los contenidos y las actividades que se desarrollan en tiempo real.

Foto:

“WebEx nos permite hacer simulación de las rutinas de lo que pasa en la clase. Por ejemplo, si los estudiantes tienen que agruparse para resolver un reto, el profesor hace los grupos desde allí y puede ir pasando por cada sesión para verificar qué están haciendo los estudiantes, y hablando con ellos en tiempo real”, señala el vicerrector académico de la Universidad Ean.



Es de resaltar que, gracias a las previsiones que tuvieron los directivos de la Universidad, fue posible llevar a cabo un plan de capacitaciones, entrenamientos, pruebas, simulacros y habilitación de aulas para soportar la metodología PAT con tiempo suficiente para que hoy, en medio de esta emergencia causada por la propagación del COVID- 19 y las medidas tomadas por las entidades de salud y el gobierno nacional, la institución no haya tenido que suspender clases y continuar con el calendario académico sin afectar a sus estudiantes y docentes.



Y así como el objetivo es continuar como si se estuviera físicamente en la clase, también se han desarrollado protocolos que les permiten a profesores y alumnos tener rutinas diarias como descansar, almorzar, realizar actividades extracurriculares y llevarlas a cabo sin que los estudiantes se aburran o cansen al trabajar remotamente.



“Es lo que llamamos rutinas y momentos de aprendizaje en el aula, donde les damos indicaciones a los docentes sobre cómo definir lapsos de tiempo convenientes para parar, cerrar micrófonos, que les recomienden a sus alumnos- cuando sea posible- salir a caminar, a visitar un familiar, a cumplir otras tareas cotidianas, al tiempo que realizan las actividades programadas, de manera sincrónica, que es lo que el estudiante aprecia”, añade Díez Silva.

Retos y logros

Toda implementación conlleva desafíos o imprevistos, ante los cuales la Universidad Ean ha tratado de responder rápidamente, como por ejemplo la habilitación de espacios, debidamente organizados para mantener condiciones de prevención, para casos especiales de estudiantes que no tiene posibilidad de conexión en sus casas o que requieran un acompañamiento especial.



“También a los profesores que requieren otras herramientas porque utilizan mucho tablero, como el caso de ciencias básicas, estadística, finanzas, econometría, donde se usan fórmulas; para ellos adquirimos unas tabletas que simulan el tablero, donde pueden escribir con su propia mano y un lápiz óptico, para así para optimizar su trabajo”, agrega Díez. Ahora viene una dura prueba con los programas de posgrado pues son programas diseñados con rutinas de ocho (8) horas continuas, donde el reto está en generar una estrategia para que ni los estudiantes ni docentes se cansen o aburran en jornadas tan largas.



“Tendremos 2800 estudiantes de posgrados aproximadamente trabajando en remoto, lo que significa un gran reto, además porque las expectativas en este caso son muy altas, con mucha exigencia, por lo que hemos realizado simulacros, verificado conectividad, hemos hecho ejercicios de interacción, con el objetivo de que funcione de la mejor manera y a empezar a generar nuevas prácticas”, según explica el vicerrector de la Universidad Ean.



Para las directivas de la Universidad Ean esta estrategia ha tenido impactos importantes y resultados que no esperaban, pero que han fortalecido el proceso y la contingencia.



“Esta semana pudimos ver que los estudiantes están mucho más satisfechos trabajando de forma remota, participan más y están más conectados, o, como nos han indicado algunos profesores, estudiantes que casi nunca participaban en presencial son los que más participan de forma remota; la asistencia mejoró notablemente, en algunos casos en que era del 70 %, hoy están en 95 % y en otros casos hasta 100%, algo que no pasa con frecuencia”, resalta el vicerrector.



El mensaje final, señala el vicerrector Académico de la Universidad EAN, es que “el conocimiento se construye compartiendo y no encerrándose, que trabajando conjuntamente podemos seguir contribuyendo a la educación superior. Entre todos podemos hacer que el proceso educativo no se interrumpa y que también las organizaciones y el país puedan continuar sus rutinas y así garantizar nuestra sostenibilidad, trabajando pese a la crisis”.