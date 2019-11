Prepárese para vivir la magia de la Navidad en La Candelaria

Bogotá ha sido desde siempre, uno de los destinos favoritos para vivir la magia que caracteriza a la época más esperada del año. En ella, un sinnúmero de planes son organizados por diferentes entidades, que pretenden llevar lo mejor en temas de iluminación, y espectáculos.

Uno de los barrios más tradicionales de Bogotá, y que se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad, es La Candelaria. Allí, nació la capital colombiana para darle paso a la historia, a lo antiguo, a lo nuevo, y a lo moderno; permitiendo que sus llamativos edificios, monumentos y museos, lo hayan convertido en un atractivo turístico a nivel internacional.



El Centro Histórico de Bogotá, tal como su nombre lo indica, está lleno de anécdotas y momentos especiales, tanto así, que este es el principal punto de encuentro de quienes definitivamente, aman la Navidad. En la Plaza de Bolívar – plaza principal de Bogotá e icono más importante- se llevan a cabo actividades pensadas para cada uno de los miembros de la familia, como la ciclovía nocturna, los recorridos para ver el alumbrado, encuentros musicales, y otros shows nocturnos. Dentro de las que ya están programadas alrededor de la zona, la Alcaldía Mayor de Bogotá presentará para toda la familia, ‘El sueño de Isidro’ en la Plaza de Bolívar del 15 al 23 de diciembre. Serán tres funciones diarias con entrada libre, para rendirle homenaje a la diversidad cultural colombiana, a través de nuestro patrimonio cultural inmaterial, geografía, flora y fauna. Esta presentación estará a cargo de la compañía francesa La Maison Production.



Conozca los hoteles de La Candelaria



Hospedarse en este sector multifacético y romántico - frecuentado por funcionarios, turistas y estudiantes-; pasar una tarde inolvidable; y disfrutar de una exquisita cena navideña y de San Silvestre, también es posible.



En la calle 10 No. 5-72, calle del Coliseo, en pleno Centro Histórico, al lado del Teatro Colón, y frente al Palacio de San Carlos, está ubicado el Hotel de la Ópera; una joya autentica, que nació de la restauración de dos casas, una de estilo republicano y otra colonial.



El Hotel de la Ópera cuenta con espacios exclusivos, diseñados y restaurados, que encantan a cada uno de sus visitantes. Sus 42 habitaciones; dos restaurantes, uno con cocina mediterránea y otro colombiana; tres salones de reuniones y conferencias; un spa con piscina, sauna, turco, centro de estética, y gimnasio; y una vista hacia los tejados coloniales y las cúpulas de la Iglesia de San Ignacio y la Catedral Primada, lo conforman.



Durante diciembre, el Hotel de la Ópera les ofrece a los turistas y colombianos, la oportunidad de celebrar junto a ellos, la noche de la Navidad y del Año Nuevo. Para el 24, tienen la opción de deleitarse con una cena navideña que incluye buffet, copa de vino, música en vivo, y decoración; para despedir y recibir el año, la cena de San Silvestre incluye buffet, copa de vino, uvas, cotillones, música en vivo, y decoración. Sus precios oscilan entre los $174.000 y $199.000 para los adultos, y $49.000 para los niños menores de 12 años.



Por otro lado, y dentro de los planes más solicitados de su spa, llamado ‘Thermae Spa’, se encuentra el ritual ‘Lluvia de prosperidad’; una forma de empezar el año atrayendo la prosperidad, mientras se relaja el cuerpo, y se goza de una experiencia totalmente renovadora.



Lluvia de prosperidad incluye masaje de cuerpo completo con exfoliación por 30 minutos, mascarilla facial hidratante, circuito del descanso (piscina, jacuzzi, sauna y turco), menú ligero acompañado de una bebida, y todo con una duración de 4 horas. Si asiste un viernes o fin de semana, el valor para dos personas será de $395.000 IVA Inc.; si lo hace de martes a jueves, obtendrá un descuento del 15 por ciento, y deberá cancelar $335.000 IVA Inc. por los dos; y si es solo una persona la que desea el ritual, el valor es de $198.000 IVA Inc. Tenga en cuenta que existen unos términos y condiciones.



Para conocer más información, ingrese a https://hotelopera.com.co/