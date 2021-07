Prepárese para la gran Feria Internacional Vivendo

Desde el 1 al 31 de julio, Vivendo, la plataforma interactiva de medios especializada en la promoción de proyectos inmobiliarios en Colombia, reunirá de manera virtual a las más reconocidas constructoras a nivel nacional con su oferta de vivienda nueva y a los mejores aliados del sector edificador y financiero para brindar un espacio de oportunidades para aquellos colombianos que quieren adquirir una casa propia. Para participar en este evento se debe ingresar a www.vivendo.co/granferiainternacional.

“La Gran Feria Internacional Vivendo es un escenario digital que durante el mes de julio estará disponible para todos los ciudadanos residentes en Colombia y para aquellos radicados en el exterior sin importar en donde se encuentren”, explicó Francia Helena Herrera, gerente nacional de ventas y mercado de Vivendo.



Este evento tiene como objetivo ser uno de los motores de la reactivación económica del país y el favorecedor de la dinámica comercial del sector. Así mismo, ser el ambiente ideal para que más personas logren la meta de tener vivienda propia en Colombia, a través de alternativas y opciones únicas que los ayudarán en el proceso. “Nuestra plataforma cuenta con múltiples herramientas y funcionalidades que permitirán a los usuarios de la Gran Feria Internacional Vivendo lograr con éxito su propósito; tenemos disponibles recorridos 360 para vivir la experiencia de cada proyecto, guías para conocer cómo se debe comprar vivienda, geolocalización, de acuerdo a las necesidades y gustos, entre muchas cosas más”, añadió Herrera.



Adicional a lo anterior, se le suman más beneficios como el agendamiento de citas en línea con las constructoras participantes, el acompañamiento de entidades financieras, asesoría en tiempo real, cuestionarios de vivienda ideal para tener una clara idea de qué es lo que se está buscando, calculadora para simular costos de créditos y gastos notariales, mejores facilidades de pago y separación, bonos y descuentos e inclusive los proyectos de feria estarán disponibles en diferentes divisas a nivel internacional.



“En Vivendo siempre queremos entregar un valor agregado que permita una mejor contextualización del mercado inmobiliario, por este motivo, en estos 31 días de feria hemos organizado diferentes charlas académicas de interés nacional, con miras a instruir a nuestros participantes y ayudarlos a que tomen decisiones de inversión basadas en el previo entendimiento”, puntualizó la directiva.



Para conocer más de estos conversatorios, los cuales se realizarán a través de Facebook live, se debe ingresar a: https://www.facebook.com/Vivendo.co



Para tener más información acerca de la Gran Feria Internacional Vivendo, la plataforma tiene disponible su propio programa de televisión desde hace más de cuatro años, Vivendo tv, el cual ha logrado posicionarse en más de 25 países y se ha acercado a más 18 millones de familias colombianas que viven en el exterior. Este se transmite por RCN Novelas de lunes a viernes hora del este a las 17:30 pm y a las 4:30 pm hora Colombia; los fines de semana por RCN Nuestra Tele Internacional hora del este a las 6:30 am, 4:00 pm y 12:30 am y en hora Colombia a las 6:30 am, 3:00 pm y 11:30 pm.