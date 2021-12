Son diversas las competencias que, en general, todos los estudiantes deben tener. La facilidad es que las van desarrollando a lo largo de la vida; por ejemplo, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la gestión del tiempo, la comunicación, el trabajo en equipo, la autoconfianza, etc. Prepararse para la vida universitaria no solo consiste en escoger la carrera profesional que se quiera; también es significativo realizar una pausa y conocer las competencias que el estudiante universitario debe tener, analizar cuáles tiene, cuáles se deben trabajar y cuáles fortalecer. Así, desde la Universidad El Bosque han preparado este listado de competencias a tener en cuenta al momento de iniciar su carrera universitaria:

• Comunicación



Entre las competencias de comunicación para los estudiantes universitarios se encuentra la capacidad para comunicarse tanto de manera oral como escrita. En esta época de avances tecnológicos, esta área también incluye la habilidad de manejo y uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información; es decir, no se trata de saber manejar todas las plataformas, sino de desarrollar esa intuición para desenvolverse bien en las plataformas tecnológicas.



• Intrapersonal



Esta área es muy importante no solo para la vida universitaria, sino para cualquier etapa de la vida. Entre las habilidades para estudiantes universitarios a nivel intrapersonal se destacan, por ejemplo, la autoconfianza, la automotivación y la inteligencia emocional.



• Pedagógicas



En esta área de las competencias se destaca la capacidad de análisis, pensamiento crítico, investigación, análisis y la habilidad para aprender. Estas son competencias que vamos desarrollando durante toda nuestra vida estudiantil y que tiene una gran influencia en la vida laboral.

Sin embargo, desarrollar o potenciar estas competencias es de vital importancia para afrontar la vida universitaria; pues, aunque el proceso de aprendizaje continúa, el rol del estudiante es diferente, y pasa a ser más activo. En la universidad los profesores son más exigentes, piden más capacidad de análisis, de investigación y, por supuesto, de pensamiento crítico.



El pensamiento crítico es una competencia que se debe trabajar mucho durante la época escolar y de formación, porque es una habilidad muy valorada en la vida laboral. Actualmente, las empresas contratan personas que sean capaces de analizar situaciones desde varios puntos de vista y que puedan presentar diferentes soluciones.



• Sociales



Entre las competencias sociales se encuentra la habilidad del trabajo en equipo, la ética, la diversidad y la interculturalidad. Estas competencias sociales no solo son útiles para las etapas de formación, sino en general para toda la vida.



• Organización



Sin duda, es una de las competencias más relevantes para asumir con mayor facilidad las exigencias de la vida universitaria. Aquí debemos hacer énfasis en la gestión del tiempo, la planificación, la capacidad de adaptación y la gestión de proyectos.

Está claro que la vida universitaria viene con mayores libertades, pero también con mayores responsabilidades, una de ellas, muy importante, es el tiempo. El estudiante universitario tiene más control sobre su tiempo, eso se convierte en una gran responsabilidad; no solo en decisiones como entrar a clase o no, sino, por ejemplo, a qué hora hacer trabajos, cuánto tiempo dedicarle al estudio, y por último, y no menos importante, al descanso.



• Adaptabilidad



Es una competencia que se debe trabajar durante la vida estudiantil para que la vida laboral sea más fácil de asimilar y se refiere a la capacidad de las personas para adaptarse con facilidad a los cambios, especialmente en un mundo que avanza rápidamente y que nos exige adaptarnos a nuevas condiciones y escenarios.



• Emprendimiento



Aquella actitud y aptitud que permite iniciar nuevos retos, nuevos proyectos, aquí podemos destacar habilidades para los estudiantes universitarios como el liderazgo, la creatividad, la autonomía, la iniciativa y la innovación.



Analizando cada una de estas competencias, cuéntenos ¿qué tan preparado se siente para ingresar al mundo universitario?