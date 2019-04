Prepagadas vs. planes complementarios

Las largas esperas, el poco acceso a especialistas y las falencias en atención al usuario son algunas de las razones por las cuales los pacientes deciden buscar estas nuevas opciones en atención.



La más económica en esta materia son los planes complementarios en salud. Solo las EPS están autorizadas para vender este tipo de portafolios, cuyo cobro se realiza igual que el descuento obligatorio. Los servicios son muy similares a los de la medicina prepagada, y los costos van desde 60.000 hasta 150.000 pesos.



“La diferencia más grande que existe entre los dos productos es que la medicina prepagada no cuenta con el respaldo que supone el Plan de Beneficios en Salud (PBs). Es decir, los planes de atención complementaria, como su nombre lo indica, complementan los servicios que están en el PBs, garantizando unas condiciones de atención diferenciales (hotelería, acceso a especialistas, entre otros)”, señalan voceros de la Nueva EPS.



Otra de las diferencias más notorias es el precio: en promedio, la medicina prepagada supera los 350.000 pesos, mientras que por ejemplo, por el PAC de Nueva EPS, el valor mensual para el 2018 fue de 116.000 pesos. Varias entidades del sector le han apostado a esta modalidad, que ya reúne cerca de 300.000 afiliados en todo el país.



Este tipo de planes no tienen límite de edad, sus precios son muy cómodos y la cobertura es alta porque cuentan con acceso directo a 15 especialidades, incluida medicina alternativa, orientación médica telefónica, atención domiciliaria las 24 horas y asistencia en viaje en el exterior, entre otros.



Sura EPS cuenta con un portafolio más grande, que le permite al usuario escoger entre un plan básico, un plan plus y uno preferencial.



El primero cuenta con cobertura en varias ciudades y acceso inmediato a algunos especialistas, como médico internista, pediatra, urólogo y médicos ginecólogos.

“El plan plus cubre otras especialidades como acceso, traslado en ambulancia y medicina domiciliaria, y el preferencial, que ya cubre casi todas las especialidades, incluidas dermatología y medicina bioenergética, por ejemplo”, aseguran asesores de Sura EPS, donde este tipo de planes oscilan entre los 47.000 y los 90.000 pesos.

Medicina prepagada

Las ventajas de la medicina prepagada también son muchas, y aunque por ser servicios que parecen más costosos, se debe tener en cuenta que su cobertura y atención son casi ilimitadas. Por su parte, Colmédica ofrece también entre sus beneficios varios planes, pólizas colectivas y acceso a distintas especialidades médicas de manera directa. Sumados a una plataforma tecnológica que permite reservar, consultar, pagar y ordenar exámenes a través de aplicación móvil y web.



El costo está relacionado con los planes, las edades de los pacientes y los factores de riesgo generales de la población. Lo importante es que antes de adquirirlo se revisen muy bien las coberturas, la antigüedad necesaria para cada servicio (algunos piden 3 o 4 meses de permanencia para acceder a ellos) y los beneficios extras, como convenios y descuentos en entidades afiliadas.



En el caso de Colmédica, ofrece un portafolio con más de 12 planes de medicina prepagada a la venta que se adaptan a las necesidades de salud y presupuesto de cada familia, con tarifas desde $50.627 por persona (pago mensual año 2019 plan Esmeralda Ambulatorio para pacientes entre 3 y 17 años).



Los planes Gama Zafiro cuentan con coberturas ambulatorias y hospitalarias con acceso a todas las clínicas adscritas. Los demás, con cobertura hospitalaria, pueden acceder a la mayoría de las instituciones.



Otras opciones a la venta aplican para servicios específicos que van desde solo consultas, odontología, atención domiciliaria o solo cobertura oncológica, con condiciones según el plan contratado.



Esta compañía cuenta con una amplia red médica con más de 5.000 prestadores de salud.



Coomeva, una de las entidades que ofrece este tipo de portafolios, cuenta con programas pensados en cubrir al bebé desde su gestación; planes para adultos mayores, atención médica a domicilio, servicios pre hospitalarios y programas de salud oral.“La comodidad es la premisa básica de nuestros servicios. Que el paciente acceda de manera sencilla y rápida a toda una red de especialistas y que tenga una la libre elección, donde puede escoger de un amplio directorio, su médico o la institución en la que será atendido”, señala Jorge Alberto Zapata Builes, gerente general de Coomeva medicina prepagada.