PrEP, el medicamento que reduce la posibilidad de infectarse de VIH

Por: Dr. William Lenis Q.



Este año, el Día Mundial del Sida tiene como lema “Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”; afirmación que impulsa a la concientización y la participación de todos en el control de la epidemia

Y es que a lo largo del tiempo, se ha demostrado que el tratamiento de las personas que viven con VIH, disminuye la propagación de la enfermedad de forma dramática, sin embargo, hay una gran necesidad de nuevas medidas para evitar el contagio de quienes que están en riesgo de adquirir la infección, ya que su papel en la propagación de la enfermedad es muy importante.



Después del uso del condón, la profilaxis pre-exposición (PrEP), es la más novedosa y eficaz estrategia para la prevención de la enfermedad por VIH en personas con riesgo. La estrategia PrEP consiste en suministrarles a las personas que no tienen la enfermedad, pero tienen riesgo de adquirirla, un medicamento que reduzca la posibilidad de infectarse.



No todos los individuos son candidatos para recibir la PrEP, es vital evaluar a cada uno para determinar si se beneficia realmente de la estrategia, y su eficacia, depende de un uso adecuado constante y responsable; condiciones que solo se pueden lograr mediante el acceso no solo al fármaco, sino a información completa y oportuna como la que se encuentra en prepmas.com, además del asesoramiento de profesionales con experiencia en el tema, su acompañamiento, y control periódico.



Hay que saber que la PrEP no es simplemente tomar un medicamento, es toda una estrategia, una suma de intervenciones que incluyen: la evaluación inicial, la toma constante del fármaco y el seguimiento regular de las personas y controles de laboratorio. El seguimiento de quienes reciben la PrEP, deben efectuarlo profesionales entrenados que sepan resolver las situaciones particulares y orientar a los usuarios.



La eficacia de la PrEP en disminuir la incidencia de la enfermedad por VIH en personas con alto riesgo de adquirirlo, está claramente demostrada por investigaciones serias en diferentes países, aún así, es necesario entender que la PrEP es eficaz siempre que el medicamento se tome de forma constante.



Todas las personas que tienen relaciones sexuales tienen riesgo de adquirir la enfermedad, pero aquellos que tienen relaciones sexuales por dinero, personas que abusan de fármacos (no solo inyectados), e individuos cuyas preferencias, comportamiento sexual, historia médica y condiciones sociales, se sitúan en un grupo de mayor riesgo para adquirir la enfermedad, lo que los convierte en quienes más se benefician de la PrEP. Los costos y el acceso a estos tratamientos hasta hace poco eran muy altos, pero se reducen de forma significativa mediante programas como este.



Es esencial saber que la PrEP no evita otras enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto, la responsabilidad en las relaciones sexuales y el uso del condón, debe continuar siendo una recomendación universal.



Los profesionales de la salud que se dedican al tratamiento de la enfermedad por VIH, reciben con beneplácito que Colombia se sume en la participación de intervenciones nuevas y eficaces como la anteriormente mencionada, y que la introducción de la PrEP se haga por medio de iniciativas como esta de Laboratorios Richmond que incluyen desde el acceso a la información hasta el seguimiento de los resultados.*DR. WILLIAM LENIS Q.

Especialista en VIH de la AAHIVM

Notas del editor

Sumado a lo anterior, Laboratorios Richmond lanza una campaña de prevención y educación del VIH llamada ‘PrEP+’. La campaña es protagonizada por tres personajes llamados ‘Los PrEPills’: El condón Pepo, Daniel alias ‘Miss PrEP’ (cuando es mujer trans) y Ricky. Los personajes forman parte de la estrategia PrEP+ que mediante su página, prepmas.com, brinda asesoría médica y charlas para aquellos en riesgo de contagio que estén interesados en la toma de la PrEP.



En el universo de Los PrEPills se habla sobre la importancia de la salud, la sexualidad, el autocuidado y la prevención de VIH con amor, humor y palabras reales, y este 1 de diciembre, Laboratorios Richmond hace un prelanzamiento de Los PrEPills para que se vayan conociendo los personajes. A partir de enero del 2021, usted podrá ver la serie animada a través de la página web prepmas.com



Para más información puede contactarlos a info@prepmas.com, visitar prepmas.com o seguirlos en Instagram @LosPrEPILLS