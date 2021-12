Con el objetivo de reconocer la entrega y el esfuerzo de atletas, entrenadores, equipos, escuelas y ligas, entre otros, se llevó a cabo la primera edición de los ‘Premios Equipo Bogotá’, un encuentro al que asistieron distintas personalidades del mundo del deporte y que gracias a su dedicación hicieron posible que la bandera amarilla y roja de la capital llegara a lo más alto de la cumbre.

“Este es el momento de celebrar y premiar juntos todos los logros del 2021. Estuvimos en los Olímpicos de Tokio y obtuvimos una medalla, en los Paralímpicos obtuvimos tres y, entre ambas competencias, logramos 19 diplomas olímpicos. Por otro lado, participamos en los Juegos Nacionales de Mar y Playa logrando mantener nuestro lugar en el podio a pesar de que vivimos en las montañas y participamos con un equipo muy grande en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior obteniendo 21 medallas”, afirmó Yaninn Donado, directora encargada del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).



A la bienvenida de Yaninn Donado, directora encargada del IDRD, se sumaron las palabras de Aura Escamilla, subdirectora encargada de Recreación y Deporte, quien aseguró que el Equipo Bogotá es la gran apuesta para consolidar el sistema deportivo en la ciudad.



“Tenemos tres etapas con las cuales buscamos incrementar el relevo generacional. La primera de ella es el Equipo Bogotá Formación, con la cual buscamos colocar procesos de iniciación y formación deportiva para niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad. De allí, hacer procesos de identificación, búsqueda y selección de talentos para que pasen a la segunda etapa conocida como Equipo Bogotá Talento, en donde buscamos descubrir aquellos talentos deportivos que lleguen a ser los campeones del futuro. Finalmente, tenemos Equipo Bogotá Rendimiento, con la cual pretendemos llegar a componer las selecciones Bogotá y que nuestros deportistas lleven en alto los colores de nuestra bandera, pero que también lleguen a componer las selecciones Colombia”, enfatizó.



Por su parte, y en cuanto a los espacios habilitados para realizar actividad física dentro de Bogotá, Javier Suárez, subdirector de Parques explicó “Hemos hecho un proceso de modernización de los escenarios y vamos a seguir haciéndolo, aprovechando lo que tenemos y mejorándolo. Este es un proceso para que todos los deportistas tengamos mejores condiciones y podamos ser cada vez más competitivos”, puntualizó.



En medio de la ceremonia y gala dirigida a los deportistas del país, Ubaldina Valoyes, ganadora de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 subió al escenario para agradecer el apoyo que ha recibido durante su trayectoria.

“Gracias por abrirme la puerta, he dicho que no soy bogotana de nacimiento, pero lo soy de corazón y en estos 16 años di lo mejor de mí para llevar a lo más alto del podio estos colores que representé con toda la emoción del mundo (…) Nueve años después, hoy me entregan una medalla olímpica, gracias a Dios y gracias al juego limpio. Hoy solo me queda decirle muchísimas gracias al IDRD por todo el apoyo”, expresó.



Por último, Aura Escamilla, subdirectora encargada de Recreación y Deporte se refirió nuevamente al compromiso que la institución tiene con los deportistas nacionales diciendo que “Ser atleta es un gran orgullo y una satisfacción inigualable que lleva una gran responsabilidad. Hoy trabajo por el deporte, la recreación y la actividad física de nuestra ciudad y desde el IDRD queremos dejarles un legado y es ese acompañamiento que les daremos para la construcción de herramientas que les permitan afrontar la vida después del deporte. Sabemos que no es una decisión fácil, pero sepan que estamos ahí acompañándolos. Claro que buscamos una Bogotá ganadora, pero también queremos campeones de largo aliento porque si ustedes ganan, ganamos todos”, precisó.



Los ganadores de las dieciséis categorías



1. Mejor liga deportiva del Distrito Capital: Liga de Tenis de Bogotá.



2. Mejor club deportivo: Club Arcángeles Deportes.



3. Mejor escuela deportiva avalada: Escuela COP Colombia Fútbol.



4. Mejor juez o jueza deportiva: Celina Buitrago (arquería).



5. Mejor entrenador o entrenadora de tecnificación y/o talento y reserva del Equipo Bogotá: Disnardo Borrero (clavados).



6. Mejor entrenador de deportistas convencionales: Luis Fabio Peña (BMX).



7. Mejor entrenadora de deportistas convencionales: Alicia Milena Romero (levantamiento de pesas).



8. Mejor entrenadora del sector paralímpico del Equipo Bogotá: Ana María Lombo Valencia (parabowling).



9. Mejor entrenador del sector paralímpico del Equipo Bogotá: Stevens Ruiz (paranatación).



10. Mejor deportista profesional del Equipo Bogotá: Miguel Ángel Rodríguez (squash).



11. Mejor deportista talento y reserva paralímpico del Equipo Bogotá: Gabriel Alejandro Ortiz (paranatación).



12. Mejor deportista talento y reserva convencional del Equipo Bogotá: Mariana Chaparro Muñoz (patinaje de carreras).



13. Mejor atleta masculino paralímpico del Equipo Bogotá: Diego Germán Dueñas (paracycling).



14. Mejor atleta femenina paralímpica del Equipo Bogotá: Laura Carolina González (paranatación).



15. Mejor atleta femenina convencional del Equipo Bogotá: Gabriela Isabel Rueda (patinaje carreras).



16. Mejor atleta masculino convencional del Equipo Bogotá: Carlos Alberto Ramírez (BMX).



Así las cosas, estos fueron los ganadores de la primera edición de los Premios Equipo Bogotá 2021, una alianza entre el IDRD y Casa Editorial EL TIEMPO que fue transmitida a través de CityTv. Si desea ver el evento ingrese a www.eltiempo.com/contenido-comercial/premios-equipo-bogota-idrd-638894