Pragmatismo sí, educación ‘light’ no

Si bien los formatos flexibles y de corta duración han conquistado la educación superior y, de paso, abierto el camino a nuevos jugadores en este mercado, también han generado una mayor confusión entre los usuarios. La misma sensación de un comprador frente a una enorme góndola de supermercado con cientos de productos y marcas se puede trasladar al escenario de la educación: cuanta más oferta, mayor libertad, pero a la vez más incertidumbre y posibilidades de fallar en la elección, con la diferencia de que la mala experiencia no termina en una cara larga pasajera.



En conversación con Billy Crissien, presidente del Consejo Superior de la Universidad Ean y experto en este tema, ahondamos sobre las variables y principios que los aspirantes deben tener en cuenta a la hora de escoger una línea de educación para que sus altas expectativas y esfuerzos en tiempo y dinero se traduzcan realmente en un crecimiento personal y profesional.





¿Hay una sobreoferta educativa en Colombia?

En la educación superior estamos enfrentando una altísima oferta por parte de más de 270 jugadores inscritos en el Ministerio de Educación Nacional, vía SNIES, más unas 10 mil marcas entre institutos, escuelas e instituciones nacionales e internacionales que también entraron en escena según un estudio publicado por la firma Radar.



Pero la oferta en sí misma no es perjudicial…

Desde luego que no. Desde una perspectiva positiva, los usuarios tienen variedad de opciones. Sin embargo, la selección se torna difícil si no consideran las variables correctas para escoger el producto que mejor se adapte a sus necesidades y realidades o si la decisión carece de información. Por ejemplo, no se debe caer en la trampa de elegir solo vía mercadeo y publicidad porque en esos escenarios todas parecen opciones seductoras, y salir en un comercial de televisión, ya sabemos, no es garantía de alta calidad.



¿Qué papel juegan entonces las certificaciones de alta calidad?

Son la vía expedita para informar a los usuarios que el programa escogido (si se trata de educación formal) no solo está regulado por el Ministerio de Educación sino que ha pasado por un proceso adicional que avala la calidad de la enseñanza, un tema que no debe ser negociable porque se trata del tiempo, dinero y futuro de los aspirantes.



Por el emprendimiento, que está en su ADN, ustedes han sido pioneros en nuevos formatos y metodologías, ¿no se requerirá hoy día más flexibilidad?

En la Universidad Ean siempre hemos sido conscientes de la transformación que se vive en cada época. Lo hicimos hace 52 años abanderando el emprendimiento y hoy estamos comprometidos con los retos que propone la Cuarta Revolución Industrial, por lo cual ofrecemos educación formal y no formal, respondiendo así a las velocidades que el mundo y las industrias requieren.



En realidad estamos juntando lo mejor de los mundos en nuestra oferta de educación continuada (cursos, certificaciones, diplomados, etc.): la velocidad y practicidad (con compra en línea incluida) de la educación no formal, pero con metodologías y procesos rigurosos, avalados y probados, que da la educación formal de alta calidad. Entonces, flexibilidad sí, pero con elevados estándares.



¿Con la enseñanza del inglés también sucede lo mismo?

Así es. Tú puedes encontrar cientos de academias de inglés pero cuando les haces la evaluación a los estudiantes a través de exámenes internacionales como el Toefl o el IELTS ahí se evidencian las diferencias.



Es imposible entonces dejar de lado los llamados títulos propios…

En educación formal están entrando al mercado cientos de universidades extranjeras, con la diferencia de que muchos de sus títulos no son oficiales sino propios, económicos pero solo avalados por el país de origen, no por Colombia, donde se requiere de un proceso de convalidación por parte del MinEducación. De nuevo, lo importante no es la sobreoferta sino que quienes se inclinen por esta clase de formación sean conscientes de lo que compran, de sus alcances y que coincida con sus intereses y presupuesto.



Además, algunas universidades colombianas entendimos la necesidad de la globalización educativa y por eso ofrecemos no solo experiencias internacionales, sino dobles titulaciones, recayendo sobre nosotros el proceso de auditoría de las universidades extranjeras con las que establecemos alianzas.



¿Cuáles son las líneas de educación no formal que está ofreciendo la Universidad Ean?

En este momento tenemos tres líneas: idiomas, en la que ya tenemos experiencia por nuestro programa insignia de Lenguas Modernas; mercadeo digital y desarrollo de tecnologías, que incluye programación, marketing analytics, Big Data, minería de datos, etc.; y emprendimiento y proyectos, en la que ofrecemos cursos como Formulación y Evaluación de proyectos, Finanzas para emprendedores e Impuestos para emprendedores.



También lanzaremos un curso para que los adultos mayores de 50 años adquieran habilidades tecnológicas básicas que les permitan desempeñarse adecuadamente en ambientes de Office, redes sociales y web.



A manera de conclusión…

Es muy buena la democratización de la educación, ponerla al alcance de todos, con flexibilidad y agilidad, pero lo más fácil casi nunca es lo mejor. Así que los invitamos a que no se casen con la primera alternativa, a que exploren, comparen y pregunten a quienes ya han tomado esa opción y a quienes les están haciendo la oferta… ese es el único camino que les puede garantizar el retorno esperado.